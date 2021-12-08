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Ян Непомнящий — Магнус Карлсен, онлайн-трансляция 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, 8 декабря 2021

Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул. Чемпион добивает российского претендента?
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Магнус Карлсен
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У Яна осталось лишь пять партий, чтобы одержать три победы. Верим в чудо и следим за онлайн-трансляцией матча в Дубае.
Полное расписание матча за титул чемпиона мира - 2021

В среду, 8 декабря, в Дубае продолжится матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2021, в котором сражаются норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. Накануне действующий чемпион нанёс претенденту сокрушительный удар, обыграв его в третий раз. Ян, похоже, не выдержал психологического давления и оказался на грани поражения. Шансы побороться за титул у него ещё есть, но для этого нужно выиграть три партии из пяти оставшихся. Это сродни чуду, но давайте в него верить!

Десятая партия чемпионского матча начнётся в 15:30 по московскому времени.

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