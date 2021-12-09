Ян Непомнящий вполне мог бы обратиться к судье, но россиянина даже не было за игровым столом!

Карлсен схватился за одну фигуру, а ход сделал другой. Почему чемпиона мира не наказали?

В матче за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном произошёл скандальный эпизод. В девятой партии действующий чемпион мира на 19-м ходу взялся за коня, но тут же поднял руку вверх, что-то прошептал, а в итоге пошёл пешкой!

Неужели норвежец нарушил правила? Давайте разбираться.

«Придумайте что-нибудь получше»

Девятая партия завершилась разгромом Непомнящего после зевка со стороны россиянина, который просто отдал слона. Но всё могло пойти по другому сценарию.

Перед 19-м ходом Карлсен долго думал, а Яна в этот момент за доской не было. Как шутят в шахматном мире, проходящий в Дубае матч запомнится не только рекордной шестой партией, продолжавшейся дольше, чем весь сериал «Ход королевы», но и минимальным количеством времени, которое соперники провели за доской одновременно.

Когда Непомнящий был в комнате отдыха, Магнус взялся двумя пальцами за коня, но тут же поднял вверх руку и что-то прошептал. Пошёл он пешкой, а в итоге довёл партию до победы.

На пресс-конференции чемпиону задали вопрос об этом игровом эпизоде, на что Карлсен раздражённо ответил: «Да ладно, такое случается в каждом чемпионском матче… Ясно же, что не было никаких намерений ходить. Придумайте вопрос получше».

Непомнящий мог зацепиться за коня

А что по правилам? Если игрок хочет поправить фигуру, он должен произнести «Поправляю» (англ. I adjust, или фр. J’adoube) и только после этого поправить фигуру. В таком случае прикосновение к фигуре не влечёт никаких последствий.

Если бы Непомнящий был в это время за доской, а Карлсен сделал ровно то, что сделал, Ян мог зацепиться за этот эпизод, позвать судью и потребовать разбирательств. Те же правила гласят, что если игрок взял за фигуру, но потом поставил её на место, то обязан сделать ход этой фигурой.

События в партии могли повернуться иначе. Но Яну нужно было реагировать на нарушение правил сразу. Как только Непомнящий, вернувшийся из комнаты отдыха, сделал ответный ход, эпизод посчитался заигранным. Задним числом отменить ход, разумеется, невозможно.

Ошибался даже Каспаров

В истории шахмат полно случаев, когда игроки вынуждены были делать те ходы, которые вовсе не входили в их планы. И не меньше случаев, когда трогали фигуры, ходили другими, и всё это оставалось без последствий.

Одним из первых громких случаев, ставшим достоянием общественности, стал инцидент в партии между югославом Миланом Матуловичем и венгром Иштваном Билеком в 1967-м на межзональном турнире. Матулович сделал проигрышный ход, но не успел оторвать руку от фигуры. Зато успел воскликнуть «J’adoube» и поставил фигуру обратно. Билек, естественно, пригласил судью, но тот никаких санкций на югослава не наложил.

На супертурнире в Линаресе в 1994-м подобный инцидент случился в партии между Юдит Полгар и Гарри Каспаровым. Тринадцатый чемпион мира сделал ход конём с поля d7 на с5, но это был проигрышный ход! Буквально через пару секунд Каспаров вернул коня на d7 и переставил его на f8. Полгар оглянулась вокруг в поисках главного судьи, но жалобу так и не подала. А зря, поскольку Каспаров в итоге выиграл партию.

В 2016-м в 6-м туре турнира претендентов американец Хикару Накамура в партии с тогда ещё выступавшим за Армению Левоном Ароняном неожиданно взялся за своего короля, после чего убрал руку. Но Аронян с помощью судьи заставил Накамуру пойти королём, отказавшись удовлетворить просьбу соперника о том, что это всего лишь нервы и поправление фигуры. Американец вынужден был пойти королём и через несколько ходов признал своё поражение. Тот турнир, кстати, выиграл Сергей Карякин, который потом дал настоящий бой Магнусу Карлсену в чемпионском матче.

Если бы Ян был за игровым столом и подал бы протест на движение Карлсена, то вполне вероятно, что судья заставил бы Магнуса ходить именно конём, за которого чемпион подержался. Но поскольку Непомнящий не видел движения соперника, а если и видел, то не стал за него цепляться, так как ему это никак не помешало, наказания и не последовало.