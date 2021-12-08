Передышка для претендента. Непомнящий сыграл без ошибок и готовится дать последний бой!

Россиянину нужно выиграть три из оставшихся четырёх партий. Реально ли это?

После ничьей в 10-й партии матча на первенство мира в Дубае счёт стал 6,5:3,5 в пользу чемпиона Магнуса Карлсена. Теперь каждый поединок может стать последним – ведь для победы в матче надо набрать 7,5 очков. Однако мы надеемся, что после ничейной передышки претендент Ян Непомнящий даст сопернику последний и решительный бой. В отчётной встрече же борьбы оказалось мало.

М. Карлсен (Норвегия) — Я. Непомнящий (Россия)



Матч за титул чемпиона мира по шахматам – 2021. 10-я партия

1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. К:e5 d6 4. Кd3 К:e4 5. Фe2

Хитрый вариант против Русской партии – кстати, белыми его любил играть сам Непомнящий. Конь с d3 мечтает перебраться на d5.



5… Фe7 6. Кf4 Кf6



У Карлсена с Каруаной встречалось 6… Кc6 7. Кd5 Кd4 8. К:e7 К:e2 9. Кd5 c6 10. С:e2 c:d5, и белые получили получше, но Ян действует значительно чётче.



7. d4 Кc6 8. c3 d5 9. Кd2 Кd8!



Важная перестройка: конь на с6 стоит плохо, и россиянин переводит его на лучшую позицию.



10. Кf3 Ф:e2+ 11. С:e2 Сd6 12. 0–0 0–0 13. Сd3 Лe8 14. Лe1 Л:e1+ 15. К:e1 Кe6 16. К:e6 С:e6

17. g3!



Стоит белым сыграть неаккуратно 17. Сg5 Кe4, как чёрные бы сразу получили лучше. Но Магнус чётко готовит размен пассивного слона с1 на хорошего слона Непомнящего.



17… g6 18. Кg2 Лe8 19. f3!



Ещё одно аккуратное решение. В случае 19. Сf4 С:f4 20. К:f4 Сg4 белые сталкивались с некоторыми проблемами.

19… Кh5 20. Крf2 c6 21. g4 Кg7 22. Сf4 С:f4 23. К:f4 g5 24. Кe2 f5!



Чёрные тоже на высоте – при 24… f6 25. h4 h6 26. Лh1 белые захватывали инициативу.



25. h3 Крf7 26. Лh1 h6 27. f4 f:g4



Неудачно 27… g:f4 28. К:f4, но Непомнящий точно рассчитал, что не проигрывает пешку после разменов.



28. h:g4 С:g4 29. Л:h6 Сf5 30. С:f5 К:f5

31. Лh7+



Всё держится на ловушке 31. Лh5? Л:e2+ 32. Кр:e2 Кg3+, но чемпион мира, конечно, так никогда не зевнёт. Вскоре с доски исчезла ещё существенная часть боевых единиц, и после 40-го хода последовало соглашение на ничью.



31… Кg7 32.f:g5 Крg6 33.Лh3 Кр:g5 34.Лg3+ Крf6 35.Лf3+ Крe7 36.Кf4 Крd6 37.Кg6 Лe6 38.Кe5 Кe8 39.Лf7 Лf6+ 40.Л:f6+ К:f6 41.Крe3 Ничья.

Если Магнус Карлсен выиграет 11-ю партию, которая состоится в пятницу, 10 декабря, то матч на этом будет закончен. Впрочем, вряд ли норвежский чемпион будет торопиться и атаковать чёрными во что бы то ни стало: в оставшихся противостояниях его устраивают и две ничьи.

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