Сборная России чудом спаслась в матче чемпионата мира. Последний бросок – шедевр

Российские гандболистки только один матч провели без срывов. Но ждать от команды другого и не стоило.

Победная поступь сильно обновлённой сборной России на женском чемпионате мира по гандболу в Испании прервалась в первом же матче основного раунда. За три секунды до окончания матча со сборной Словении россиянки вырвали ничью. Соперник – худшая сборная прошлого Евро, которая и на ЧМ-2021 играет со скрипом. Это наши не очень хорошо играли или словенки так здорово?

Вообще, перед матчем эксперты не давали подопечным Драгана Аджича ни единого шанса. Все разговоры сводились к тому, что россиянкам достаточно закрыть главную звезду словенской команды Ану Грос, и на 90 процентов задача будет решена. Победа гарантировала сборной России путёвку в четвертьфинал.

Но на деле всё оказалось куда сложнее. После натужной победы над Польшей, когда российская команда предстала настоящим двуликим Янусом – шикарный первый тайм и откровенно слабый второй, последовала более чем убедительная победа над Сербией. Никакой расслабленности, быстро, мощно, красиво.

Казалось, что примерно так же сложится и матч со Словенией. Но соперницы сделали ставку на вязкую и очень жёсткую игру, на грани и порой за гранью допустимого. От того, что тебя хватают за футболку и шорты, бьют и толкают, убежать невозможно. На это можно ответить только подобной же игрой. Но у россиянок это получалось далеко не всегда. А словенки провели свой лучший пока матч на турнире.

Предельная концентрация, подвиги от тех, от кого этого ну никак не ждали – всё это было. Балканскую команду действительно есть за что похвалить. Но лучше похвалить россиянок. Оказавшись в сложнейшей ситуации в середине второго тайма, сборная России не развалилась, как можно было ожидать от команды, которая проводит первый турнир в таком составе.

Главный тренер Людмила Бодниева взяла тайм-аут именно тогда, когда ситуация была на грани. Без криков, чёткими и спокойными указаниями она разложила всё по полочкам. Кому, куда, как – всё было расписано. Вкупе с указанием «Жёстче!», которое было немедленно исполнено. И наши гандболистки превратили «-4» в «+1». Более шести минут словенки ничего не могли сделать в атаке, а россиянки играли великолепно.

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Именно эти минуты – показательно потенциала российской команды. Команды задорной, свежей, быстрой, которая думает на площадке всегда. За 20 секунд до окончания матча Ана Грос всё-таки показала, почему она считается одной из лучших гандболисток мира. В сложной ситуации она вколотила мяч в девятку ворот сборной России.

Тайм-аут, указания старавшейся не показывать волнения Бодниевой, и совершенно иной розыгрыш: Юлия Манагарова с правого края навесила мяч на левый, а Юлия Маркова записала на свой счёт гол, который спас сборную России от поражения. Такую передачу невозможно сделать просто так, как и невозможно случайно выловить мяч после этого, нужно думать. А получился шедевр.

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Сборная России думала и вырвала ничью. То, что в матче были и провальные моменты, так это уже в прошлом. Впереди матчи с командами Черногории и Франции, а затем, как мы все надеемся, четвертьфинал. Именно на этой стадии и станет понятно, на что действительно способна российская сборная.