Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Последний шанс россиянина! LIVE
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Чтобы совершить чудесное спасение, наш претендент должен выиграть три партии из четырёх оставшихся. Сегодня он играет белыми. Шансы есть!
В пятницу, 10 декабря, в Дубае продолжится матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2021, в котором сражаются норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. Положение нашего претендента очень незавидное: за четыре партии до конца он уступает три очка, то есть ему нужны три победы. 11-я партия белыми — это последний шанс для Яна сохранить интригу в матче. Если не победить сейчас, о титуле можно будет забыть.
Впрочем, главное — не допустить какой-нибудь зевок и не проиграть. Поражение закончит матч уже сегодня без всяких шансов на продолжение борьбы.
Начало 11-й партии — в 15:30 по московскому времени. Ян, вперёд!
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