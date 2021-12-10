Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Последний шанс россиянина! LIVE

Чтобы совершить чудесное спасение, наш претендент должен выиграть три партии из четырёх оставшихся. Сегодня он играет белыми. Шансы есть!

В пятницу, 10 декабря, в Дубае продолжится матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2021, в котором сражаются норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. Положение нашего претендента очень незавидное: за четыре партии до конца он уступает три очка, то есть ему нужны три победы. 11-я партия белыми — это последний шанс для Яна сохранить интригу в матче. Если не победить сейчас, о титуле можно будет забыть.

Впрочем, главное — не допустить какой-нибудь зевок и не проиграть. Поражение закончит матч уже сегодня без всяких шансов на продолжение борьбы.

Начало 11-й партии — в 15:30 по московскому времени. Ян, вперёд!