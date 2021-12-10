Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Ян Непомнящий — Магнус Карлсен, онлайн-трансляция 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, 10 декабря 2021

Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Последний шанс россиянина! LIVE
Александр Федяков Андрей Шитихин
,
Ян Непомнящий
Комментарии
Чтобы совершить чудесное спасение, наш претендент должен выиграть три партии из четырёх оставшихся. Сегодня он играет белыми. Шансы есть!
Полное расписание матча за титул чемпиона мира по шахматам - 2021

В пятницу, 10 декабря, в Дубае продолжится матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2021, в котором сражаются норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. Положение нашего претендента очень незавидное: за четыре партии до конца он уступает три очка, то есть ему нужны три победы. 11-я партия белыми — это последний шанс для Яна сохранить интригу в матче. Если не победить сейчас, о титуле можно будет забыть.

Впрочем, главное — не допустить какой-нибудь зевок и не проиграть. Поражение закончит матч уже сегодня без всяких шансов на продолжение борьбы.

Начало 11-й партии — в 15:30 по московскому времени. Ян, вперёд!

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021