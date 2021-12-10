«А что если вам будут проигрывать нарочно?» Как СССР всеми силами добывал шахматную корону

9 мая 1948 года в Москве досрочную победу в матч-турнире, определявшем нового чемпиона мира по шахматам, одержал Михаил Ботвинник. Первый в истории король шахмат из СССР. Он выиграл с огромным преимуществом и оставался на троне долгие 15 лет. Ботвинник стал первым в истории шахматистом, кто разработал настоящую систему подготовки к матчам. Михаил Моисеевич пользовался щедрой государственной поддержкой, но кто скажет, что это было неправильно?

Могучему государству нужен был чемпион мира по шахматам. Советский Союз всеми силами добывал корону, а потом делал всё, чтобы она оставалась в руках советских мастеров.

Два несостоявшихся матча

Александр Алехин, вернувший себе титул во втором матче с Максом Эйве, оставался чемпионом мира до самой смерти. После 1937 года он больше не играл чемпионских матчей. До начала Второй Мировой войны ему могли бы бросить вызов сильнейшие мастера того времени, но ни у кого не нашлось средств, чтобы обеспечить необходимый призовой фонд – $ 10 000.

Фото: РИА Новости

Единственным, кто гарантировал финансовые условия, был советский шахматист Михаил Ботвинник. Вернее, не он, а стоявшее за ним государство. Ботвинник доказал своё право на матч с Алехиным, сильно выступив на турнирах в Англии и Голландии. На AVRO-турнире он, правда, стал только третьим, уступив первое место эстонцу Паулю Кересу и американцу Ройбену Файну, но опередил и Капабланку, и Алехина.

Ботвинник тогда же провёл переговоры с действующим чемпионом мира, который к гарантированному дележу фонда (2/3 – чемпиону) добавил ещё одно условие – матч должен пройти в Москве. Естественно, без санкции вождя всех народов Иосифа Сталина такое событие организовать было невозможно. Сталин дал добро на выполнение всех условий и проведение матча ещё в 1939-м, но началась война.

Переговоры о проведении матча были прерваны почти на семь лет. За время войны Алехин стал изгоем за участие в турнирах, организованных фашистами, а Ботвинник работал на заводе в Перми, но после того, как поражение Германии стало неизбежным, переехал в Москву и вновь плотно занялся шахматами.

В начале 1946 года СССР вновь готов был организовать чемпионский матч и сообщил об этом в ФИДЕ. В марте все договорённости о проведении матча между Александром Алехиным и Михаилом Ботвинником были достигнуты, но на следующий день чемпион неожиданно умер в Португалии. Обстоятельства смерти Алехина были странными. До сих пор непонятно, умер он своей смертью или от постороннего вмешательства.

Ботвинник был крайне опечален внезапной смертью чемпиона, ведь шансы советского гроссмейстера отобрать корону у Алехина в матче были крайне высоки. И план подготовки Михаил Моисеевич прорабатывал очень тщательно. Одним из пунктов плана было проведение закрытого тренировочного матча из двадцати партий в мае-июне 1948 года с Паулем Кересом.

Керес, пока Эстония была независимой, и сам мог претендовать на матч с Алехиным, но не смог найти средств. А в годы войны, он, как и чемпион мира, играл в турнирах на оккупированных фашистами территориях, но ужасов бойкота, в отличие от Алехина, избежал. Однако это отдельная история.

Под советскую дудку

Шахматный мир впервые остался без чемпиона. В такой ситуации были разные варианты. Вплоть до того, чтобы просто объявить чемпионом голландца Макса Эйве, который уже побеждал Алехина и единственным из прежних чемпионов мира оставался в живых. Был вариант матча Эйве с американцем Самуэлем Решевским (он давал сеансы одновременной игры до того, как научился читать) или, на крайний случай, турнира с участием 20 сильнейших гроссмейстеров мира в США.

Фото: РИА Новости

Почему в США? Потому что американцы играли значительную роль в ФИДЕ, да и войной их страна не была разрушена, как Европа. Но этому помешал СССР, вовремя вступивший в Международную федерацию. Советская делегация предложила ФИДЕ чёткую систему определения чемпиона мира, разработанную… Михаилом Ботвинником. Правда, до этого была целая серия переговоров, чтобы убедить принять такой план. А ещё до этого были два товарищеских матча между командами СССР и США, в которых две яркие победы одержали советские шахматисты. Это окончательно убедило Сталина в том, что новый чемпион мира будет из СССР.

Какой был предложенная советской стороной (и принятая ФИД) система? Сначала матч-турнир с участием шести сильнейших гроссмейстеров мира, победитель которого становится чемпионом. Затем чемпион обязан раз в три года сыграть с претендентом, который станет победителем отборочного цикла, состоявшего из нескольких ступеней. Если чемпионский матч заканчивается вничью, обладатель короны сохраняет свой титул. Но если чемпион потерпит поражение, у него будет право на матч-реванш в течение года.

Участниками турнира стали Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Пауль Керес, Самуэль Решевский и Ройбен Файн. Проведение матчей было запланировано в Гааге и Москве – по два тура. Каждый участник должен был сыграть по 20 партий. Но незадолго до старта турнира от участия отказался Файн, мотивировав это тем, что отошёл от практической игры. Чтобы не менять количество партий, увеличили количество туров. Хотя самым простым вариантом была бы обычная замена Файна на другого шахматиста.

Ботвинник – чемпион

Матч-турнир начался в марте 1948 года.

И с самого начала было ясно, кто станет новым чемпионом. Михаил Ботвинник блестяще провёл голландскую часть турнира, набрав 6 очков из 8 возможных. Решевский отставал от него на 1,5 очка, остальные уступали ещё больше.

В середине апреля матч-турнир продолжился в Москве. Но до начала шахматных партий Ботвинника вызвал к себе член Политбюро Андрей Жданов, один из ближайших соратников Сталина. Он задал Ботвиннику вопрос о том, может ли Решевский стать чемпионом мира. И сделал неожиданное предложение.

«Как бы вы посмотрели, если бы советские участники вам проигрывали нарочно? — Я потерял дар речи...», – вспоминал Ботвинник. Он отказался от такой «подставы», но руководство партии оставило этот вопрос открытым.

Кстати, Ботвинник в третьем туре проиграл Решевскому, потерпев первое поражение на турнире, но его отрыв от конкурентов, из которых неконкурентоспособным оказался лишь Эйве, только рос, поскольку те отнимали очки друг у друга.

Ботвинник уверенно выиграл турнир, опередив на 3 очка Василия Смыслова, и на 3,5 – Пауля Кереса. Интересно, что Керес проиграл Ботвиннику четыре партии, выиграв лишь в заключительном туре, когда всё уже было решено. Ещё более интересно, что до этого соперники играли на равных, а тут такое явное преимущество.

Заставили ли Кереса специально проигрывать, пообещав закрыть глаза на его биографию с 1941 по 1944 годы? Эстонский гроссмейстер заявил, что ничего подобного не было, и сам он играл на победу. Но признался, что разговор с партийными властями был. «Мне не предлагали «сдавать» партии, но посоветовали сделать так, что в случае поражения Ботвинника в турнире это была бы не моя вина», — говорил Керес.

Фото: РИА Новости

Никаких доказательств нечестной игры в том турнире никто и никогда не приводил. Ботвинник победил потому, что был сильнее конкурентов. Он разработал специальную систему подготовки, которая была очень близка к современной, за исключением использования компьютеров. Физическая форма Михаила Моисеевича была фантастической. Ботвинник заслуженно стал чемпионом мира, хотя мог стать им ещё до войны. Он пользовался государственной поддержкой, но кто бы от этого отказался?

Сейчас наши ведущие спортсмены полностью обеспечиваются государством – ничего не изменилось.

«Ботвинник, конечно, – новая эра в шахматах. Я бы назвал его первым настоящим профессионалом, первым человеком, который понял, что в шахматах результат зависит не только от умения играть в шахматы. Он первым задумался над комплексной подготовкой к соревнованиям: не только дебюты, но и сон, режим, физическая готовность, – в этом он был, конечно, первопроходцем.

Наверное, можно согласиться с тем, что чисто шахматный талант у Ботвинника был не капабланковский, но ему удалось достичь исключительных высот в других компонентах – в характере, в подготовке, а добиться этого, на самом деле, не легче. В этих областях он был гением. Так что всё сказанное отнюдь не умаляет заслуг и значимости Ботвинника как шахматиста, потому что одно дело – потенциал, и совсем другое – его реализация. Шахматная карьера Ботвинника по сути – это карьера гения, хотя при этом, на мой взгляд, гением он не был», — описал Михаила Моисеевича четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник.

Великий шахматист Михаил Моисеевич Ботвинник оставался на троне 15 лет. Он уступал в матчах Василию Смыслову и Михаилу Талю, но оба раза брал реванш. А когда проиграл Тиграну Петросяну в 1963-м, отказался участвовать в турнире претендентов.

Но это уже было неважно. Чемпионы мира представляли только СССР, пока в 1972-м не состоялся матч века между Борисом Спасским и Робертом Фишером.