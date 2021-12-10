Претенденту нужно было выигрывать белыми, но он опять зевнул и проиграл партию, а с ней и весь матч.

Последняя ошибка Яна Непомнящего. Как россиянин потерял все шансы на титул чемпиона

Россиянин Ян Непомнящий потерпел сокрушительное поражение в матче на первенство мира с Магнусом Карлсеном 3,5:7,5 (четыре поражения при семи ничьих). Столь крупно некогда проигрывал Хосе Раулю Капабланке престарелый Эмануил Ласкер или Найджел Шорт уступал Гарри Каспарову, но там изначально силы были неравны. Заключительное поражение россиянина оказалось очень похоже на два предыдущих (уникальная шестая партия не в счёт) – до какого-то момента была добротная игра, а в критический момент Непомнящий включал режим самоуничтожения.

Я. Непомнящий (Россия) — М. Карлсен (Норвегия)

Матч за титул чемпиона мира — 2021. 11-я партия

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. d3 Сc5 5. c3 d6 6. 0–0 a5

Россиянин разыграл Итальянскую партию, видимо, ориентируясь на поединок, в котором российский вундеркинд Есипенко уверенно обыграл чемпиона мира на Кубке мира в Сочи 6… h6 7. Лe1 0–0 8. h3 Сb6 9. Кbd2 Кe7 10. a4 c6 11. d4 Кg6 12. Сf1, и белые победили. Но свежий порядок ходов Магнуса значительно хитрее – он опять оказался хорошо готов к поединку.

7. Лe1 Сa7 8. Кa3

На типичное для таких позиций 8. Сg5 есть 8… h6 9. Сh4 Сg4 и, при случае, g7-g5.

8… h6 9. Кc2

Принципиальнее 9. Кb5, а сейчас последовал ряд упрощений, и чёрные получили хорошую позицию.

9… 0–0 10. Сe3 С:e3 11. К:e3 Лe8 12. a4 Сe6 13. С:e6 Л:e6 14. Фb3 b6 15. Лad1 Кe7 16. h3 Фd7

Пока неясно, что же конструктивного сделать россиянину, а у чёрных есть чёткий план проводить d6-d5.

17. Кh2

Ничего не даёт белым 17. Фc2 Кg6.

17… Лd8 18. Кhg4 К:g4 19. h:g4 d5 20. d4

Своевременный встречный подрыв – иначе у белых были бы проблемы. Партия начинает стремительно катиться к ничьей, но…

20… e:d4 21. e:d5 Лe4! 22. Фc2

Непомнящий уклоняется от мирного исхода путём 22. Л:d4 Л:d4 23. c:d4 К:d5 24. К:d5 Ф:d5 25. Лe8+ Крh7 26. Фd3+ g6.

22… Лf4

23. g3??

Последний шаг в пропасть. Ничья получалась после 23. Л:d4 Л:d4 24. c:d4 К:d5 25. К:d5 Ф:d5 26. Ф:c7 Ф:d4 27. b3, но неужели Ян думал, что зевнул нападение на ладью?

23… d:e3! 24. g:f4 Ф:g4+ 25. Крf1

К перестановке ходов ведёт 25. Крh1 Фh3+ 26. Крg1, и во всех вариантах у чёрных решающая атака.

25… Фh3+ 26. Крg1 Кf5

«Со звоном» выигрывало 26… e:f2+ 27. Ф:f2 (27. Кр:f2 Фh2+) 27… Лd6 28. Фf1 Лg6+ 29. Крf2 Фh2+ 30. Крf3 Лg3+ 31. Крe4 Фh5, но Магнус действует чрезвычайно надёжно.

27. d6 Кh4 28. f:e3 Фg3+ 29. Крf1 Кf3

Вновь, согласно компьютеру, сильнее 29… Фh3+ 30. Крg1 c:d6, но логику Карлсена понять немудрено: зачем ему атака, если он легко выиграет с лишней пешкой? Вскоре на доске форсированно возник выигранный для чёрных ладейный эндшпиль.

30. Фf2 Фh3+ 31. Фg2 Ф:g2+ 32. Кр:g2 К:e1+ 33. Л:e1 Л:d6 34. Крf3

Не выручает и 34. Лe2 Лd1 – ладья чёрных прорывается к белым пешкам.

34… Лd2 35. Лb1 g6 36. b4 a:b4

Неточно 36… Лa2 37. b:a5 b:a5 38. Лb7, но чемпион мира ведёт окончание железной рукой.

37. Л:b4 Лa2 38. Крe4

Нет 38. c4 Лc2 – чёрные блокируют белые пешки и выигрывают. С горя Непомнящий бросился вперед королём.

38...h5 39. Крd5 Лc2 40. Лb3 h4 41. Крc6

Назад идти уже поздно 41. Крe4 h3.

41… h3 42. Кр:c7 h2 43. Лb1

43… Л:c3+

Выигрывало и неторопливое 43… f6, но комбинация с появлением ферзя быстрее всего ведёт к цели.

44. Кр:b6 Лb3+! 45. Л:b3 h1Ф 46. a5 Фe4 47. Крa7

Иначе теряется ладья 47. a6 Фe6+.

47… Фe7+ 48. Крa8 Крg7

Главное, не зевнуть 48… Фe8+?? 49. Лb8, и на этом матч закончился.

49. Лb6 Фc5 Белые сдались, так как теряют свои последние пешки.

Россиянин потерпел сокрушительное поражение, но, к счастью, ему гарантировано место в турнире претендентов 2022 года, где, кстати, сыграет и его помощник на матче Сергей Карякин. А счастливый Магнус может отдыхать ещё целый год, поджидая следующего противника.

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