«Эх, Даня… За сколько?» Российский гроссмейстер помог Карлсену разгромить Непомнящего

Норвежец Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего в матче за шахматную корону в Дубае, а затем раскрыл список своих ассистентов. Среди тех, кто помогал Карлсену громить претендента, оказался российский гроссмейстер Даниил Дубов.

Эта новость вызвала бурю эмоций в шахматном мире, а некоторые эксперты прямо обвинили Дубова в предательстве и предположили, что он больше никогда не сыграет за сборную России. Даже само поражение Непомнящего отошло на второй план!

«Не могу это уложить у себя в голове»

Сразу после окончания матча именно новость о помощи Дубова чемпиону мира стала главной. На неё резко отреагировали самый известный шахматный комментатор, гроссмейстер Сергей Шипов, бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов, а также Сергей Карякин, который помогал как раз Яну Непомнящему.

«Мне бы такое даже в голову не пришло. Я бы такое не рассматривал, ровно как я бы и не пытался переманить кого-то из норвежцев. Я бы так никогда в жизни не поступил, но пусть это будет на его совести. Даня — сильный гроссмейстер, но его действия не находят у меня понимания», — сказал Карякин «Чемпионату».

«Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть… или прокомментировать его на любом интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация «Чужой среди своих».

P. S. Думаю, что теперь Дубов не будет играть за сборную России. И это правильно», — написал Шипов в телеграм-канале «Crestbook Шахматы».

«Я, честно говоря, не поверил сперва, но оказалось правдой. Я как-то не могу это уложить у себя в голове. Даниил так любит рассказывать, как он гордится выступать за сборную Россию, что у нас великая шахматная держава и мы всегда должны побеждать… Короче, я как-то в полном недоумении (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)», — отреагировал на новость Левитов, который около года назад записал с Дубовым очень интересное видеоинтервью.

«Не хотел бы ставить его перед выбором»

Почему такая резкая реакция? Ведь Даниил Дубов, чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года (тогда он обыграл в том числе и Карлсена), уже помогал норвежцу в чемпионском матче. И было это в том же самом 2018-м, когда Карлсен играл с американцем Фабиано Каруаной.

Кстати, тогда всё тоже выяснилось в последний момент, о сотрудничестве россиянина с чемпионом никто не знал.

После победы Непомнящего в турнире претендентов весной в Екатеринбурге его спросили, не хочет ли Ян привлечь в свою команду Даниила Дубова.

«Он отличный шахматист и классный аналитик, но он ведь работал с Карлсеном, и я бы не хотел ставить Даниила в положение, когда ему придётся выбирать между мной и Магнусом», — ответил тогда Непомнящий.

Фактически тогда Ян намекнул, что у Дубова как минимум уже есть предложение от Карлсена, а скорее всего – уже подписанный контракт. Но сейчас Даниил вдруг стал предателем. Да, разница есть – помогать норвежцу в матче с американцем и в матче с россиянином, но подобная реакция кажется чрезмерной.

«Карлсен тоже психует, ему тоже бывает плохо»

Значит, у Дубова были свои причины для такого шага. И он сам о них расскажет. А пока можно отметить, как год назад в интервью Илье Левитову чемпион мира по быстрым шахматам сравнивал Карлсена и Непомнящего.

«Карлсен – очень умный и эрудированный человек. Эрудированный он, как и многие шахматисты – где-то густо, где-то пусто. Каких-то базовых вещей по химии, например, он не знает. Но он может прочесть отличную лекцию про жизненный путь Гитлера. У него много точечных познаний, которые впечатляют. С Магнусом можно пойти в бар и отлично посидеть. Он и компанейский, и чувство юмора хорошее. Однажды я ему сказал — ты здорово играешь, но практически не занимаешься шахматами, как так? А он ответил: «Каждый час стоит в четыре раза дороже, когда ты моложе. Поверь мне, лет до 16-17 я пахал так, как вам и не снилось, спал с шахматами. Сейчас могу себе позволить этого не делать».

Если проводить параллель с футболом, то Карлсен не Лионель Месси, а Криштиану Роналду. Не гений, которому от бога всё дано, а человек, который во многом добился всего за счёт характера и работы. Люди переоценивают фактор его гениальности. Он соображает на седьмом часу, потому что это занятия спортом, а не талант. У него тоже дрожат руки, он тоже играет через боль. Он так же психует, боится играть, ему бывает плохо. Ошибка нынешней элиты, что люди признали его гением и мы против него бессильны. На самом деле степень одарённости большая, но у Яна и Ананда она не меньше никак», — говорил Дубов про Карлсена.

«У нас какой образ Яна? Флибустьер, который всегда играет Найдорфа, всегда агрессивный шахматист, да практически второй Михаил Таль. На самом деле он очень сильный позиционный игрок. Счёт вариантов у него не сильнейшая сторона никоим образом. Если посадить их с Каруаной решать задачки, то Фабиано его просто разорвёт. Но у Яна сильное интуитивное понимание сложных динамических позиций. Ян очень хитрый шахматист, но у него есть одна проблема: 10 разных шахматистов он хочет обыграть 10 разными способами.

Он хитрый и умный практик, который знает, где корчить рожу, а где нет, где и как сыграть эндшпиль. Но по факту у него нет базовой стратегии и нет такого понятия, как основной дебют. Ян просто очень сильно играет в шахматы. Это чисто интуитивный игрок. Он может сыграть с закрытыми глазами. Его метод – делать ход за 30 секунд. Он его придумывает, дальше начинает прикидывать варианты, уходит в астрал, закрывает глаза, корчит гримасы, но, как правило, делает именно тот самый ход», — так Дубов оценивал Непомнящего.

Вряд ли оценка Даниила изменилась с тех пор.

Ну а кому помогать – в нынешнем мире каждый решает сам.