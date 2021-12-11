Всё решит игра с Францией? Как сборной России выйти в плей-офф чемпионата мира

Обновлённая сборная России под руководством Людмилы Бодниевой продолжает свой непростой турнирный путь по сетке чемпионата мира, который проходит в Испании.

На первом групповом этапе соперники были не самыми серьёзными, и там у России три победы. А вот уже в первом туре второго этапа возникли проблемы: со Словенией мы сыграли вничью. Сенсации в этом нет. Давайте говорить объективно: сборная России полностью перестраивается и пока выглядит нестабильно, возможны и срывы, и неудачи.

А учитывая, что через несколько дней Россию ждёт встреча с грозной Францией – нашим самыми принципиальным соперником последних лет – и лёгкой жизни в этой битве российским девушкам точно никто не обещает, давайте посчитаем турнирные расклады. Опять же, если говорить прямо, поражение от француженок – трагедия с турнирной точки зрения?

Сценарий оптимистичный

Итак, за два тура до конца группового этапа Россия на втором месте в группе с пятью очками. У Франции – шесть, у Сербии – четыре, у Словении – три. Есть в группе ещё и Черногория с Польшей, но у них пока по нулям и на выход в четвертьфинал они не претендуют.

Россия будет играть с Черногорией и Францией. Также во втором туре состоятся матчи Сербия – Франция, Словения – Польша, а в третьем Польша – Черногория и Сербия – Словения.

Также стоит отметить, что приоритетный дополнительный показатель – результат личной встречи. И только если там была ничья, считается общая разница мячей.

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Поскольку Россия обыграла Сербию, 3 очка в двух матчах – это гарантия как минимум второго места и выхода в четвертьфинал. Можно, разумеется, набирать и четыре: победы в матчах с черногорками и француженками гарантированно выведут на первое место.

Понятно, что это лучший сценарий. Не просто потому, что побеждать – это всегда здорово. А потому, что в четвертьфинале команда, занявшая второе место в нашей группе, скорее всего, будет биться с Норвегией. Всё же встречу с таким грозным соперником лучше отложить.

Сценарий реалистичный

Если быть реалистами, ну или немножко скептиками, то можно предположить, что Россия победит Черногорию, но уступит Франции. Будет ли это фатально для нашей команды?

Скорее всего, нет. У сборной России будет 7 очков, и это очень хороший запас для второго места. Но есть один более-менее реалистичный неприятный сценарий: Сербия опередит нашу команду в том случае, если обыграет подряд и Францию, и Словению. Тогда у француженок и сербок будет по 8 очков, а россиянки будут отброшены на непроходное третье место.

Но если Сербия не воспрянет и не начнёт крушить всех направо и налево, то навредить России могут только маловероятные сценарии. Допустим, Словения обыграет Польшу и Сербию с большой разницей мячей, а мы очень крупно уступим Франции. Сейчас баланс забитых и пропущенных у россиянок «плюс 13», а у словенок – «минус 1». Отыграть можно, но сложно.

Сценарий грустный

Не хочется об этом думать, но всё же предположим, что случится, если Россия наберёт одно очко за два матча или не наберёт зачётных баллов вовсе. Франция в таком случае точно будет в турнирной таблице выше, а у Сербии и Словении будут хорошие шансы нас обогнать.

Впрочем, даже одно очко – не приговор. Главное, чтобы в таком случае Словения не обыграла и Сербию, и Польшу – тогда она точно будет второй. Ну либо опять же Сербия не начала побеждать и не отправила в нокаут как француженок, так и словенок.

Проще говоря, Россия одной ногой в четвертьфинале. Теперь главное – твёрдо поставить в плей-офф и вторую ногу, не дожидаясь того, что кто-то поможет нам сделать этот шаг.