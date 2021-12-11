«Давай, девки! Они не будут сдаваться». Восхитительный матч России на чемпионате мира

На чемпионат мира в Испанию приехала совсем другая женская сборная России по гандболу, не та, что взяла серебро на Олимпиаде-2020. И совсем не та, что блистала на Играх-2016.

У команды другой главный тренер, другие лидеры, новые игровые схемы. Вот только задача осталась одна – побеждать в каждом матче, с соперником любого уровня.

В первом туре основного раунда ЧМ-2021 выполнить эту задачу не удалось. Со Словенией сыграли вничью – 26:26. Да, и словенки, конечно, цеплялись за результат зубами, но, скорее, наши девушки позволили соперницам многое. Особенно много вопросов было к обороне. А ещё, как кажется, настрой на матч мог бы быть более боевым.

Следующим соперником России стала Черногория. Типичная балканская команда: крепкая, боевитая, со своими звёздами и несгибаемым характером.

Вот только характер этот черногорки, кажется, забыли в раздевалке перед выходом на площадку. Начало встречи однозначно осталось за россиянками. Карина Сабирова уже за первые три минуты сделала хет-трик. Классно в воротах играла Каплина. Сборная России, можно сказать, улетела в быстрый отрыв – 8:1. К середине первого тайма Сабирова забила пятый мяч, а команда вела со счётом 10:3. И сосредоточенно добивала соперниц.

Показательным стал тайм-аут. Пока черногорки обсуждали, как остановить катастрофу, в кругу россиянок прозвучало: «Давай, девки, продолжаем! Они не будут сдаваться!»

Черногорки действительно не сдавались. Они перестроились и не позволили России повести со счётом «плюс 10» уже в первом тайме. Свисток зафиксировал 18:10 на табло.

Было ясно, что Россия может чувствовать себя комфортно, но успокаиваться было рано. Команда Бодниевой очевидно начала подготовку к ключевому противостоянию с Францией. Некоторые лидеры, включая Илларионову, получили отдых. По всей видимости, команда также пробовала устроить тренировку в игре – отработать комбинации, игру в защите.

В целом матч у сборной России получился восхитительным. Не было ни серьёзных перепадов, как было в других играх чемпионата мира, ни заметных трудностей в защите, хотя черногорки оказывали серьёзное давление. Да и в атаке наши смотрелись здорово, а эдакой вишенкой на торте стал шикарный гол в исполнении Горшковой. Манагарова перебросила мяч с правого края на левый, и Полина в полёте над вратарской поймала мяч и неотразимо бросила!

Концовка получилась немного смазанной. Девушки из обеих команд завелись, да ещё и судьи странными решениями обстановку подогрели. Но Россия всё равно выиграла уверенно и с большим запасом – 31:25. Но расслабляться рано. Впереди принципиальный соперник – Франция. Следующий матч покажет, на что способна наша новая команда на самом деле.