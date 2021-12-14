Наша команда в матче с олимпийскими чемпионками вообще ничего не смогла сделать. Или не особо хотела?

Франция обыграла Россию на ЧМ-2021 по гандболу на одной ноге. Это хитрость такая?

Женская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате мира — 2021, который проходит в Испании. В заключительном матче основного раунда россиянки ничего не смогли противопоставить сборной Франции. 15 декабря в четвертьфинале сборной России будет противостоять не менее сильный соперник — Норвегия.

Запала хватило ненадолго

Сборные России и Франции за последние годы несколько раз встречались в финалах крупнейших турниров. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победили наши, а вот на Евро-2018 и на Олимпиаде в Токио верх брали француженки.

Ещё до очного противостояния россиянки и француженки обеспечили себе место в четвертьфинале, а матч между этими командами влиял только на то, кто будет первым в группе.

Наши гандболистки, на чемпионате мира играющие ну очень нестабильно, начали встречу просто здорово. Особенно впечатляла игра вратаря Анастасии Лагиной, которая нейтрализовала два выхода один на один и не пропустила семиметровый.

В атаке сборная России старалась действовать быстро и разнообразно: скресты с выходом на шесть метров, броски с девяти метров, доводки до края. В общем, наши девушки повели 5:2. Это было красиво, но недолго.

А где защита?

5:2 очень быстро превратились в 6:6. И это был последний раз в матче, когда россиянки не уступали соперницам в счёте. Далее игру вела только одна команда. В предыдущих матчах на чемпионате мира главной проблемой сборной России была игра в обороне. Особенно в центре.

Это хоть и бросалось в глаза, но нивелировалось игрой в атаке. Ровно до того момента, пока не настал матч с действительно сильной сборной. 20-летняя линейная француженок Полетт Фоппа легко и непринуждённо продавливала наш центр, успевала подбирать мячи даже с пола и забивала.

Но не только в центре возникали проблемы. Защиты вообще не было. Схема 6-0 против вроде бы неспешной игры француженок не работала. Подопечные Оливье Крумбхольца забивали когда хотели и как хотели.

Нападение тоже не сработало

После первого тайма сборная России летела 12:17. Отыграть такое отставание в матче с олимпийскими чемпионками было бы тяжело даже лучшему составу российской команды с Анной Вяхиревой и Дарьей Дмитриевой.

Сборная нынешнего созыва сделать это оказалась не в состоянии. Вернее, даже не пыталась, потому что француженки делали ровно столько, чтобы и силы не потратить, и разницу в счёте сохранить. Возможно, наши ещё в перерыве это поняли, приняли и пустились на хитрость – вот сейчас сделаем вид, что мы такие слабые, а в четвертьфинале зададим жару! Хотелось бы в это верить, но…

Сборная Франции играла в своё удовольствие и обыграла россиянок на одной ноге. Наши, конечно, играть не бросили. Но действовать «от ножа» тоже не стали. В конце концов, впереди четвертьфинал. Где соперник будет не менее сильный.

15 декабря в борьбе за полуфинал сойдутся Россия и Норвегия. Классика женского гандбола. Давайте верить, что это будет настоящая битва.