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Россия разгромно проиграла Норвегии в 1/4 финала чемпионата мира — 2021 по гандболу – результат матча

Норвегия растоптала Россию на ЧМ-2021 по гандболу. Наша команда играла только восемь минут
Андрей Шитихин
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Сборная России проиграла сборной Норвегии в четвертьфинале женского чемпионата мира по гандболу – 2021, который проходит в Испании. Россиянки уступили со счётом 28:34 и заняли восьмое место на турнире. На прошлом чемпионате мира в 2019-м сборная России заняла третье место, а чемпионом мира до этого становилась в 2009-м, когда командой руководил Евгений Трефилов.

Оборона, ты где?

На крупных соревнованиях сборные России и Норвегии встречались между собой чаще некуда – сложно вспомнить турнир, где гандбольной классики бы не было.

И если в большинстве случаев силы команды были равны, то на этот раз норвежки считались просто безоговорочными фаворитами. Да и еще и предельно мотивированными после поражения в полуфинале Олимпиады в Токио.

Тем более, они сохранили свой олимпийский состав, а наша команда сильно обновилась.

ЧМ-2021 (ж). 1/4 финала
15 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Норвегия
Окончен
34 : 28
Россия

Шансы нашей сборной были в том, чтобы перебегать реактивных норвежек и очень жёстко играть в обороне. Помимо того, что необходимо было и забивать.

К сожалению, все предстартовые расклады в первом тайме оправдались.

Норвежки были быстрее, точнее, злее, жёстче. Они просто разрывали центр нашей обороны за счёт скорости – и мяч быстро перемещали, и сами быстро перемещались. Ну и не только центр, а вообще всю оборону.

«С места её сдвинь!»

Дело дошло до того, что при счёте 5:9 главный тренер сборной России Людмила Бодниева взяла тайм-аут и жёстко прошлась по своим подопечным. Претензии были к обороне: пассивной, не блокирующей броски соперниц, совсем не делающей попытки перехвата!

«Не можешь занять правильную позицию – с места её сдвинь!», — бросила наш тренер.

Но у нас и в атаке не клеилась игра. С точки зрения комбинационной игры работала только связка Елены Михайличенко и Анастасии Илларионовой: полусредняя оттягивала на себя двух соперниц и в прыжке сбрасывала мяч на подругу по команде. А та забивала.

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Но норвежки быстро приспособились к такой игре наших девушек. Ну а дальше норвежки даже сбросили скорость, а наши – те, кто смелее, — пытались всё решить индивидуальными действиями.

В обороне за первый тайм можно отметить лишь пару активных действий, после которых норвежки теряли мяч.

Один быстрый отрыв реализовала Юлия Манагарова, а второй не смогла реализовать Полина Горшкова. 15:19 после первого тайма – это было ещё нормально.

Восемь минут надежды

Лучший отрезок матч сборная России провела в первые восемь минут второго тайма. Очень жёсткая и активная игра в обороне позволила российским гандболисткам и в атаке сыграть эффективнее. Разрыв в счёте сократился до двух мячей, а игровое преимущество перешло к нашей команде. Когда наши девушки заиграли жёстче и гораздо активнее, норвежки немного «поплыли».

Но их многоопытный наставник Торир Хейргерсон вовремя остудил порыв россиянок тайм-аутом. После которого последовало просто избиение сборной России. А Людмила Бодниева со своим тайм-аутом явно опоздала.

Доиграли без интриги

Семи минут сборной Норвегии хватило, чтобы окончательно снять все вопросы о победителе, поскольку к середине второй тайм всё уже стало ясно.

Норвежки играли исключительно в своё удовольствие, а наши – исключительно так, как позволял соперник. Если француженки душили россиянок весь матч, не давали играть, то норвежки в определённый момент словно предлагали – давайте побегаем, перестрелку устроим.

Но когда сборная России, воспользовавшись таким предложением и временной расслабленностью соперниц сократила отставание с семи мячей до четырёх, сборная Норвегии вновь всё чётко контролировала.

Соперницы просто растоптали российскую команду. Перебегали. «Перестреляли». Переиграли. И у них фантастически сыграла лидер – Нура Мёрк. В составе сборной России такой гандболистки не нашлось.

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По большому счёту, случилось повторение ЧМ-2017, когда после фантастической победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наша сборная под руководством Евгения Трефилова проиграла норвежкам на той же стадии 17:34. Тогда ведь тоже состав был сильно обновлён, а максималист Трефилов кричал на игроков: «Кто хочет выйти и просто подраться?»

Нельзя сказать, что наши девушки не бились – дрались, бежали и бросали до последних секунд. Но два матча с топ-командами (Францией и Норвегией) показали, что нынешней сборной России ещё многому предстоит научиться. Пока же – только восьмое место.

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