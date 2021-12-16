«Не поступил бы как Дубов, но и выгонять его из сборной – перебор». Интервью с Дворковичем

Матч за титул чемпиона мира по шахматам завершён, но соревнования не останавливаются: ещё до Нового года будет проведён чемпиона мира по рапиду и блицу, в котором за первое место будет бороться окрылённый победой Магнус Карлсен.

После чемпионского матча «Чемпионат» в Дубае встретился с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем. Руководитель подвёл итоги битвы между россиянином и норвежцем, а также помог разобраться, где и когда нас ожидают новые большие турниры.

«Всего 11 партий расстроили всех. Кроме Магнуса, наверное»

– Закончился матч за звание чемпиона мира. Что в плане организации удалось, а что – нет?

– Проведение матча на выставке в Дубае – большая удача. Это позволило привлечь очень большой интерес и со стороны СМИ, и со стороны зрителей. Просто потому, что их было много на Expo2020. Мы видели насколько велика посещаемость и живьём, и на наших медиаканалах. NBC Sport, «Матч ТВ» и норвежское телевидение – три основных вещателя, хотя и каналы из других стран делали сюжеты. Сама площадка – замечательная. Единственное, может быть, игрокам было чуть тесновато на маленькой сцене и не хватало воздуха за стеклом.

– Ну и маленькими были персональные комнаты, куда шахматисты уходили по ходу партий.

– В Нью-Йорке они были больше. В Лондоне практически такие же. Если говорить об уроках для нас, то да, на будущее нужно стараться делать комнаты для игроков больше. И желательно со свежим воздухом.

– Это особенно сказывалось во время первой партии, когда шахматистов отвлекал запах свежего ремонта. Странно, что монтажные работы закончились за сутки до первой партии.

– Зал, конечно, должен быть готовым хотя бы за несколько дней до старта игр. Так должно быть не только из-за запахов, но и для проверки всех элементов. Существенных сбоев не произошло, но мелкие недочёты вроде запаха приходилось устранять между первой и второй партиями.

– А почему так получилось?

– Увы, ситуация была неизбежной. На Expo2020 события идут одно за другим. Было другое событие в этом павильоне. Нам его дали под застройку за три дня до первой партии. Мы пытались найти варианты, но ничего не могли сделать. Просто не было других помещений. Хотя как раз само помещение – хорошее по всем параметрам. Нам удалось там же провести церемонию закрытия, потому что партий оказалось лишь 11.

– А если бы было 14 партий?

– В случае тай-брейка мы бы не успевали провести в том же павильоне. Разве что утром, потому что потом требовалось освободить помещение под следующее мероприятие. Хотя для зрителей площадка была отличной. Плюс много сопутствующих мероприятий: школьный чемпионат мира, сеансы, турнир между павильонами, турниры арабских стран и местных шахматных клубов.

– Вас расстроило, что получилось лишь 11 партий? Я говорю не про поражение соотечественника, а именно с точки зрения главы ФИДЕ.

– Всех расстроило, кроме Магнуса, наверное. Хотелось, чтобы интрига сохранялась дольше.

«На Гран-при ФИДЕ, вероятно, одна уайлд-кард достанется россиянину»

– Тема, которая взорвала шахматное сообщество. Насколько корректно было со стороны Дубова помогать иностранцу в матче с россиянином?

– Во-первых, во всех видах спорта есть тренеры-иностранцы. Такое бывает. В том числе и у Яна. Здесь особенность в том, что было изначально известно, против кого сыграет Магнус.

– Дубов в интервью «Чемпионату» сказал, что заключил соглашение с Карлсеном ещё до результатов турнира претендентов.

– Абсолютно этого не исключаю. Они давно работают вместе – это их личное дело. Даниилу было важно сотрудничество с Магнусом в том числе и для собственного профессионального роста. Он на это пошёл несмотря на то, что получилось как бы против российского шахматиста. Это вопрос личного выбора. Я бы так не поступил – для меня важно быть в команде моей страны в любом случае.

– Призывы выгнать Дубова из сборной России – это перебор?

– Перебор, перебор.

– Есть понимание, попадает ли Дубов по рейтингу на Гран-при ФИДЕ? Для этого ещё один шахматист должен отказаться от участия?

– Да, Даниил – первый запасной, если я правильно помню. Плюс есть две уайлд-кард. Одно такое приглашение – от организаторов турнира World Chess, а другое – от президента ФИДЕ.

– Уже есть мысли, кто будет от вас?

– Мы это обсуждаем с компанией World Chess, чтобы не один и тот же выбор сделать. Скоро объявим.

– С вашей стороны будет приглашён россиянин?

– Скажем так: есть понимание, что с большой вероятностью одна из двух уайлд-кард достанется россиянину. Вряд ли две.

– Какова вероятность, что Гран-при пройдёт в запланированное время в запланированном месте – в Берлине и Белграде?

– Сейчас ничего нельзя гарантировать. Учитывая, что турнир не такого большого размера и не с таким большим количеством участников, надеюсь на отсутствие проблем. Насчёт Сербии я уверен полностью, а Германия – более жёсткая страна в этом плане. В любом случае пока нет предпосылок к переносу.

– А если Берлин откажется, то Белград сможет принять весь турнир у себя?

– Не уверен. Скорее, тогда будут запасные варианты. Россия-то всегда готова провести любой турнир любого уровня. Например, можно было принять чемпионат мира по быстрым шахматам, но единственное – мы бы тогда не могли называть турнир чемпионатом мира из-за санкций ВАДА. Пришлось бы давать другое название, но решили перенести в Варшаву.

– Насколько тяжёлой получилась ситуация, учитывая, что шахматисты уже купили билеты в Казахстан, а теперь им лететь в Польшу?

– Мы ищем решения, чтобы всем возместили билеты или заменили на другие. Уверен, что найдём возможность. Мы на связи с шахматистами и авиакомпаниями. Все списки есть.

– Какова вероятность, что заявка Испании на турнир претендентов останется единственной? Были сигналы от других стран?

– Скорее, неофициальная информация, что некоторые думают. Тут ведь и заявка от Испании пришла чуть позже дедлайна, поэтому если что-то ещё появится, то формально мы имеем право рассмотреть. Решение будет приниматься 27 декабря на совете ФИДЕ. Хотя надо понимать, что заявка от Мадрида – хорошая.

– Вы сказали о неофициальной информации о других желающих принять турнир претендентов. Речь о каких регионах?

– О разных. И Ближний Восток, и Америка. Но на это опираться нельзя. Только когда увидим бумаги. Плюс сейчас думаем, где проводить женские соревнования – кандидатский турнир и матч на первенство мира.

«По контролю времени нет чёткой позиции у большинства»

– Опыт матча в Дубае побуждает задуматься о формате? В плане оптимального количества партий или ещё чего-то?

– Здесь был самый большой бюджет, поэтому могли себе позволить длительный формат. Считаем его правильным в плане количества партий. Больше стресса, нагрузок, увеличивается вероятность ошибки. Здесь мы увидели эти ошибки в середине партии, но если бы их не было тогда, то они случились бы позже, учитывая продолжительность матча. Есть разные мнения по поводу графика выходных. Часть людей считает, что нужно вернуться к выходному дню после двух партий. Соответственно, перемена цвета после седьмой партии для симметрии. Здесь есть что обсуждать.

– А вы к чему склоняетесь?

– Есть свои плюсы и минусы в обоих форматах. При варианте, который был в Дубае, больше стресса для шахматистов. Для них это плохо, но для зрителей – хорошо. И надо учитывать, что мы ставили партии на субботу и воскресенье. Такое уже не получится при графике, когда каждый третий день – выходной.

– Обсуждается и контроль времени?

– Да. Проговариваем, стоит ли сделать его одинаковым на всех основных турнирах цикла: Кубке мира, турнире претендентов, матче за звание чемпиона мира.

– А в чём сомнения? Почему не стоит унифицировать?

– Просто так исторически сложилось и не было позиции большинства, что нужен именно такой контроль времени. А когда нет чёткой позиции у большинства, то проще оставить всё как есть. Иначе любое изменение вызовет критику. Сейчас надо аккуратно обсудить и прийти к консенсусу.

– Зрителям и вещателям тяжело при партии длиной в семь часов. Не стоит ли выбрать из всех вариантов более короткий контроль времени?

– Абсолютно не исключаю такого. С другой стороны, в Дубае мы увидели самую долгую партию. Это само по себе вызвало огромный интерес.

«За одну партию получалось около 5000 долларов»

– Насколько вы довольны финансовой стороной матча в Дубае? Насколько это было прибыльно или затратно?

– Мы довольны. Прежде всего, благодарны нашим партнерам по Expo2020, которые практически полностью – около 90% бюджета – профинансировали матч. Стали основным инвестором и, я надеюсь, получили отдачу в виде популярности события. Приехало много гостей, многое обсуждалось, много показывали по телевидению. Для Expo2020 важно, чтобы о выставке говорили везде – в том числе через шахматы. Это хороший канал для получения отдачи от инвестиций. Мы привлекли и других спонсоров – смогли проводить дополнительные активности: турниры, конференции и так далее. Мы точно остались не в накладе. И с визуальной точки зрения, и с маркетинговой, и с финансовой.

– Заработаете и на правах на трансляцию?

– Норвежское телевидение уже давно заплатило. Как и Chessable, и chess.com. Там достаточно большие объемы, но они идут на другие активности – эти деньги не шли именно на матч в Дубае. Сhessable – это деньги на академию, где обучаются талантливые дети и молодёжь со всего мира. В ОАЭ мы проводили сбор для тренеров этой академии. Тут не нужно подходить линейно к бюджету. Есть матч, а есть дополнительный доход в связи с ним.

– Есть понимание, сколько заработали на билетах?

– Окончательные итоги мы ещё подведём. За одну партию получалось около 5000 долларов. Деньги пойдут в общий бюджет, из которого финансируются разные проекты. Сумма получается не такая уж и маленькая. Сравнима с той, что мы тратим на поддержку ветеранов в течение года.