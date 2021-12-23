«Самая особенная игра в жизни». Почему великий Карпов не обыграл шахматиста в маске

Шахматам прибавляют популярности не только серьёзные матчи за титулы вроде того, что сыграли в начале декабря Ян Непомнящий и Магнус Карлсен, но и всевозможные шоу-партии.

В Испании один из сюжетов типичной передачи про таланты «Got Talent Spain» превратили в настоящую драму. Известный шахматный шоумен по прозвищу Король Энигма из Мадрида, не раскрывающий свою личность, обещал снять маску, если проиграет партию.

Организаторы шоу приготовили Королю неприятный сюрприз – выставили против него легендарного чемпиона Анатолия Карпова. Человек в маске был шокирован, но не отказался от игры. Он явно сильно нервничал, ронял фигуры и почти проиграл. Почти.

Драма таинственного шахматиста

Король Энигма — популяризатор шахмат из Мадрида, известный костюмом в шахматную клетку и тем, что его личность уже целый год остаётся нераскрытой. Он пропагандирует шахматы в Испании и предлагает получить € 100 каждому, кто сможет его обыграть.

Загадочный шахматист вышел в финал испанского шоу талантов, где ему предстояло сыграть с соперником, имя которого он не знал до самого начала партии. Ещё до игры он пообещал, что раскроет своё лицо, если проиграет. И он был очень близок к тому, чтобы снять маску.

Когда стало ясно, что Энигме придётся играть с Карповым, он схватился за голову. Но сдержал слово и начал партию белыми. Соперники сыграли в блиц, где у каждого из игроков было всего лишь по три минуты без добавления. Таинственный шахматист играл явно слабее чемпиона мира, нервничал, в суматохе ронял фигуры на доску и остался с одним «голым» королём, но умудрился вырвать ничью, так как у Карпова закончилось время.

В зале раздались овации, тайна Короля было сохранена. И мало кто заметил, что Анатолий Евгеньевич на автомате чуть не прикончил своего соперника на последней секунде. Однако одёрнул руку и вместо того, чтобы поставить мат, сделал бесполезный ход.

Но чего не сделаешь ради красивого шоу, правда?

«Я дошёл до предела возможностей»

Матч с великим чемпионом Король Энигма назвал самым важным в своей жизни.

«Спасибо за предоставленную мне возможность показать, что шахматы — это увлекательно и весело. Спасибо Анатолию Карпову за самую особенную игру в моей жизни и за то, что я смог дойти до предела своих возможностей, что было бы неосуществимо в обычной жизни. Проигрыш мог стать не просто поражением в игре, но и означал бы потерю моей анонимности», – написал Король Энигма в «Твиттере».

По некоторым оценкам за игрой следили 2,5 млн телезрителей. И по количеству просмотров этот шахматный матч стал одним из самых просматриваемых за последние годы.

«Финальный босс в шахматах»

Это далеко не первый раз, когда Анатолий Карпов появляется в телешоу. Пять лет назад гроссмейстер принял участие в шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Тогда его соперником стал трёхлетний Миша Осипов, который проиграл гроссмейстеру по времени. После проигрыша мальчик заплакал, позвал маму, но успокоился и получил свою медаль.

При этом видеофрагменты того шоу стали вирусными. К кадрам с напуганным мальчиком и Карповым добавили музыку из компьютерной игры, и вскоре видео стало популярным мемом. Его назвали The Final Boss of Chess — «Финальный босс в шахматах».