Последняя тайна королевы бега. Странная гибель олимпийской чемпионки Елены Романовой

В ночь после похорон на могиле спортсменки сгорели венки и крест. Расследование этой трагической истории зашло в тупик.

Великолепный финиш Елены Романовой на дистанции 3000 м на Олимпиаде в Барселоне стал одним из украшений легкоатлетического турнира. Бегунья из Объединённой команды рванула к заветной черте, оставив позади всех соперниц. Победив, волгоградская королева бега вскинула вверх руки, а затем сняла шиповки и побежала круг почёта босиком.

В спорте Елена Романова убегала от соперниц, а вот от жизненных проблем убежать не смогла.

А её странная гибель и вовсе стала трагической загадкой.

Рывок к олимпийскому золоту

2 августа 1992 года трибуны олимпийского стадиона в Барселоне рукоплескали бегунье Елене Романовой, которая одержала удивительно красивую победу в забеге на 3000 м.

Финиш того забега получился невероятным. Восемь минут спортсменки из Объединённой команды Татьяна Доровских (больше известная под фамилией Самоленко) и Елена Романова бежали за спиной ирландки Сони О’Салливан. Это потом Соня станет известнейшей бегуньей на средние и длинные дистанции, а тогда она только начинала свой путь в большом спорте.

Ирландка вела весь забег, но на последнем повороте пропустила рывок Доровских и Романовой. Они прошли её с двух сторон и разбирались между собой на финише. За 50 метров до финишной черты Елена сумела добавить ещё и вырвала золото Олимпиады!

Волгоградская бегунья остановилась, сняла шиповки и с ними в руках побежала босиком круг почёта. Она сделала ровно то, что делала 18 лет назад, когда снимала обувь и так проводила уроки физкультуры. У неё ведь в детстве было плоскостопие, но тренер Наумов придумал, как решить проблему и сформировать «золотую» стопу.

Это золото Романова выстрадала. Чуть менее девяти минут тактического бега, ускорение и победа. Напутствие тренера, который смотрел забег с трибун как болельщик – в нашей делегации ему отказали в аккредитации, сославшись на отсутствие средств. Наумов поехал в Испанию за свои деньги.

«Обычно меня на финиш не хватало»

Уже в 1984-м Лена Малыхина должна была представлять СССР на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. И была бы там одним из фаворитов на любимой дистанции 3000 м. Геннадий Наумов, ставший для спортсменки практически вторым отцом, готовил её к главному забегу в жизни.

Из-за политических игрищ спортсмены СССР в США не поехали. Но даже если бы не было бойкота, Олимпиада-1984 в любом случае прошла бы для Лены мимо.

Елена Романова (по центру) Фото: Getty Images

У неё начался бурный роман с бегуном Александром Романовым, который также тренировался в группе Наумова. Свадьба, беременность, рождение ребёнка – спортсменке явно было не до бега. Но она вернулась, так как тренер убеждал её, что будущее в спорте может быть не просто светлым, а ярким.

Наставник видел то, чего, возможно, не видел больше никто. Елена Малыхина, которая стала Романовой, вместе со сменой фамилии приобрела уверенность в своих силах, выигрывала самые разные турниры на стадионе и на «пересечёнке» (она отлично бегала кроссы) и через четыре года дебютировала на Олимпийских играх.

В Сеуле в 1988-м она стала четвёртой, уступив менее секунды Татьяне Самоленко, которая стала её самой принципиальной соперницей. Но со второй олимпийской попытки Романова выиграла золото, а потом рассказала, что тренер полностью разложил забег, объяснил, когда и где именно ускоряться.

«Я же обычно начинала финишировать метров за 300 до конца, и на последний полтинник меня не хватало, а в этот раз я всё сделала как надо», – вспоминала Елена.

Если бы такая победа случилась в наше время, Романова стала бы героиней заголовков, репортажей, интервью. На приёме у президента она получила бы орден, а затем на Васильевском спуске – шикарную машину с призовыми от государства. В родном регионе – квартиру и очень хорошую денежную премию.

Но тогда время было другое.

Елена Романова не бедствовала, конечно. Ей хватало средств, чтобы содержать семью. Муж Александр, который в спорте не добился больших результатов, со временем пристрастился к алкоголю.

Александр и Елена разошлись, сын остался у мамы, но воспитывала его бабушка.

Ушла вслед за родителями и тренером

Олимпийскую чемпионку Барселону спортивные чиновники уговорили остаться в спорте ещё на четыре года, хотя она уже не хотела продолжать карьеру. Елена Романова хотела жить обычной жизнью, но бегала до Олимпиады в Атланте, где заняла очень достойное шестое место на своей любимой дистанции.

То, что произошло в её жизни дальше, к сожалению, порой происходит со спортсменами, завершившими карьеру. Попытки наладить личную жизнь оказались неудачными. Работа заведующей складом в воинской части – совсем не то, о чём она мечтала.

В воспоминаниях тех, кто лично знал Елену Романову, утверждается, что она сама стала выпивать. Даже ещё до Барселоны. Жизнь чемпионки в последние годы превратилась в трагедию: сначала один за другим умерли родители бывшего мужа, сам Александр скончался на улице от сердечного приступа, потом умер её отец, а затем на руках у Елены и мама, у которой обнаружили онкологическое заболевание.

Ушёл из жизни и её любимый тренер Геннадий Наумов. Он умер на тренировке.

Романову попросили присмотреть за группой Наумова, хотя она никогда не работала тренером. Возможно, эта работа вытащила бы её из депрессии, но внезапно что-то случилось. В январе 2007 года Елена объявила спортсменкам, что тренировок не будет, они могут отравляться в отпуска. А 28 января старшая сестра Наталья (по другим данным сын Александр) обнаружила олимпийскую чемпионку в её квартире в критическом состоянии.

Скорая не довезла Елену до больницы. А врачи зафиксировали у погибшей странные травмы, которые она не могла нанести себе сама. Как они появились, никто объяснить так и не смог. Расследование вероятного преступления зашло в тупик, так как прямых улик и подозреваемых не было, хотя поначалу подозревали сына и сестру чемпионки.

Елену Романову похоронили рядом с могилами родителей и тренера. Как утверждается в номере газеты «Труд» от 26 июля 2007 года, в ночь после похорон все венки и крест на могиле Романовой сгорели. Кто это сделал – тоже осталось тайной. Последней тайной королевы бега.