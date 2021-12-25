«Такая женщина не заслуживает быть моей женой». Скандальный развод олимпийских чемпионов

Великая и Мишин были одной из главных спортивных пар России. Теперь же Софья не даёт Алексею видеться с детьми, а он обвиняет её в прессе.

В 2021 году две главных спортивных пары страны объявили о расставании. Сперва о завершении «красивой сказки» объявили Вик Уайлд и Алёна Заварзина. А через некоторое время болельщики пустили слезу по отношениям олимпийских чемпионов Софьи Великой и Алексея Мишина.

Но если герои Сочи разошлись относительно спокойно, то у Мишина с Великой произошла настоящая драма. Теперь Алексей обвиняет супругу в разрыве и заявляет, что Софья его недостойна. Что же случилось в отношениях одной из ярчайших пар российского спорта?

«В чём-то другом должно повезти»

Софья Великая и Алексей Мишин познакомились на телешоу «Жестокие игры». На тот момент Мишин уже был олимпийским чемпионом Афин, а Великая, хоть и имела олимпийский опыт, ещё не завоевала главных медалей. Можно сказать, отношения между спортсменами завязались на глазах у целой страны. В 2012 году пара узаконила свои отношения.

Несмотря на то что «зарождение» пары все видели на телеэкранах, дальше спортсмены не сильно афишировали свои отношения и жили спокойно и радостно. Оба называли свои отношения интересными из-за постоянных разъездов, но безумно счастливыми.

В ноябре 2013 года у Мишина и Великой родился первенец – сын Олег. Тогда оба спортсмена ещё продолжали свои карьеры. Софья быстро восстановилась после родов, завоевала золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы, а через год оформила золотой дубль на чемпионате мира в Москве.

В 2017-м у пары родилась дочка Зоя. Алексей тогда уже завершил карьеру и, по собственным словам, уделял много времени ребёнку. Софья снова вернулась к тренировкам.

Мишин прошёл вместе с Великой её главные спортивные драмы в жизни – поражения в финалах Олимпийских игр. В Лондоне россиянка уступила Ким Джи Йон, в Рио-де-Жанейро – Яне Егорян, а в Токио – Софье Поздняковой. После Игр в Японии Алексей своеобразно оценил успех супруги, видимо, уже тогда между возлюбленными было напряжение.

«Сошлись молодость и опыт, но и как пять лет назад в Рио, для Софьи всё сложилось драматично, она опять стала второй. Обидно очень. Я как спортсмен могу сказать, что она испытывает, хоть и улыбается. Когда она проиграла в Лондоне, то всю ночь себя терзала. Каково ей было в Рио, когда она проиграла Яне Егорян. Я даже сейчас её трогать не буду. В 36 лет она поехала, совершила подвиг, вышла в финал и проиграла в упорной борьбе своей соотечественнице. Тем не менее жизнь не останавливается на этом. В чём-то другом должно повезти, возможно, в жизни».

«Больше нет никакой семьи!»

Но, видимо, судьба распорядилась иначе и в чём-то другом, то есть в личной жизни, Софье тоже не сильно повезло. Видимо, в какой-то момент в семье начался разлад, который вылился в развод. И, кажется, это произошло уже довольно давно.

«Больше нет никакой семьи! Всё закончилось… Софья Великая и Алексей Мишин не пара. Наш союз распался. На различных мероприятиях, пресс-конференциях мне часто задают вопросы: «Как дети? Поддерживаю ли я супругу? Продолжит ли она спортивную карьеру?» Надоело вилять и что-то выдумывать. Пора внести ясность! Софья Великая мне не супруга. Мы расстались. И прошу журналистов из федеральных СМИ больше не писать, что мы с Софьей – пара», — заявил Мишин.

Новость по теме Олимпийский чемпион Мишин: Софья Великая препятствует моему общению с детьми

Причиной развода, по словам спортсмена, стала звёздная болезнь Софьи. Успехи и премиальные так вскружили спортсменке голову, что она забыла о семье, детях и друзьях. Как утверждает Мишин, он делал всё, чтобы сохранить семью, боролся ради детей, но «звёздная болезнь не щадит никого».

Вслед за признанием о расставании Мишин попытался изобличить пороки Великой. Алексей признался, что на его фоне супруге было глупо «звездить», ведь он – олимпийский чемпион в личных соревнованиях, она – пускай и двукратная олимпийская чемпионка, но лишь в командном турнире. В пример он привёл бывших соперниц Великой – Яну Егорян и Софью Позднякову, которые после турниров спешили домой или даже были готовы оставить спорт ради родных. У Великой, по словам Мишина, такого желания не было.

«Не думал, что девушку, которая станет моей супругой, накроет «звёздная болезнь». Можно сказать, что «съедет крыша». Однако подобное произошло. Вынужден сказать, что такая женщина не заслуживает быть женой олимпийского чемпиона Алексея Мишина», – подытожил Мишин.

«Меня эта тема не интересует»

К несчастью, на разводе разлад между супругами не закончился. После расставания Великая препятствует общению бывшего мужа с детьми. Мишин признаётся, что не понимает, почему так происходит. Но грозит, что если Софья не изменит своего решения, то пойдёт в суд.

Вряд ли Великая поступила так на пустом месте, но все обвинения в своих возможных «прегрешениях» Алексей резко отвергает.

«Когда родилась Зоя, я как раз завершил борцовскую карьеру. Времени свободного у меня было достаточно, я с удовольствием нянчил дочку. И все равно сейчас кто-то распускает слухи, что я не уделял детям должного внимания, не помогал, не выделял деньги. Более того! Утверждают, что я бил свою супругу! Даже не знаю, что ответить на этот бред!» – с досадой говорит Мишин.

А что же сама Софья? В отличие от своего супруга, который прямо-таки излил всю душу, показывая пороки бывшей жены, фехтовальщица была немногословна. Великая подтвердила развод с супругом, однако отказалась обсуждать что-либо, связанное с этой темой.

«Меня эта тема не интересует. Я не собираюсь ничего опровергать. Что тут опровергать? Скажите мне, пожалуйста. Имейте уважение к моей тактичности, поэтому я вообще не думаю, что стоит эту тему поднимать», — заявила Великая.

Кажется, эта история ещё не закончилась. Конечно, счастливая сказка между спортсменами явно завершилась, но личные «распри» – ещё нет, ведь всё выглядит не так просто, как кажется.