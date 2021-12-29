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Советский шахматист Виктор Корчной (герой фильма «Чемпион мира») — когда и почему он сбежал из Советского Союза?

«Мне помешала не советская власть». Почему шахматист Виктор Корчной сбежал из СССР?
Михаил Чесалин
Почему шахматист Виктор Корчной сбежал из СССР?
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Виктор отверг первое предложение остаться в Европе, а потом пожалел об этом.

В последние годы матчи за титул чемпиона мира по шахматам – это просто битва двух великих умов. Двух людей, которые сражаются за место в истории, за рейтинг, за солидные призовые.

Однако ещё относительно недавно шахматная партия могла быть воплощением битвы двух политических систем. Ровно так было в Багио в 1978 году, когда за шахматную корону сражались Анатолий Карпов и совсем недавно сбежавший из СССР Виктор Корчной.

Матч завершился минимальной победой выступавшего под флагом Советского Союза Карпова, но получился невероятно событийным и драматичным. Давайте разберёмся, что привело к такому поразительному накалу противостояния на Филиппинах.

Фото: Getty Images

Амбициозный и прямолинейный

Виктор Корчной, без сомнения, был выдающимся шахматистом. Познакомившись с игрой довольно поздно – в 13 лет, он быстро добился прогресса. Причём, как признавался сам, не за счёт врождённого таланта, а за счёт невероятного упорства и трудолюбия.

Но Корчной при этом был очень непростым человеком – амбициозным и прямолинейным, порой даже слишком. В 1960 году он выиграл чемпионат СССР, после чего ему поступило два интересных предложения. Он мог войти в команду Михаила Ботвинника или Михаила Таля, готовившихся к очередному матчу за титул чемпиона мира. Но Виктор отказался помогать обоим, потому что посчитал нечестным так близко знакомиться с подготовкой тех, с кем он уже в скором времени планировал сам играть за чемпионское звание.

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Отказался бежать в Германию

Летом 1965 года Виктор Корчной, находясь на командном чемпионате Европы в Гамбурге, получил предложение не возвращаться в Советский Союз, а остаться в Германии.

«Знаете, шахматисты в СССР – очень привилегированные люди», – ответил на это предложение шахматист и отказался. В тот момент он был уверен, что сможет построить свою спортивную карьеру в Советском Союзе, сможет добраться до звания чемпиона мира. Но когда этого не произошло, Корчной сокрушался: «Лишил себя 11 лет нормальной жизни!»

Фото: Getty Images

Стал невыездным на год

Уже в 1966 году Корчной лишился возможности свободно выезжать на шахматные турниры по всему миру. Всё дело в возникших на Олимпиаде в Гаване проблемах. Во-первых, Виктор был сторонником переигровки матча со сборной США, в котором американцы поначалу получили «сухое» поражение за неявку. Матч в итоге был переигран, команда СССР всё равно победила. Во-вторых, в вину Корчному поставили участие в драке в одном из баров Гаваны, куда они направились вместе с Михаилом Талем, который получил удар по голове.

Впрочем, формальные причины невыезда были иными – нехватка документов, бумажная волокита и всё в таком духе. Выпустили Корчного из страны только в 1967 году для участия в межзональном турнире очередного отборочного цикла. Виктор тот турнир выиграл и вообще дошёл до финала турнира претендентов, в котором уступил Борису Спасскому.

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Понял — пора бежать

В следующий раз Корчной дошёл до финала турнира претендентов в 1974 году. За право сыграть с Робертом Фишером Корчной боролся с молодым Анатолием Карповым. В стране пристально следили за битвой двух советских гроссмейстеров, матч показывали по центральному телевидению. Карпов очень мощно начал, выиграл две партии, потом добился и третьей победы, но в концовке Корчной едва не спасся. Счёт по победам – 3:2.

Раздосадованный Виктор дал интервью югославской прессе, в которой заметил, что победа Карпова была обусловлена давлением сверху, а сам Анатолий не превосходит по силе и таланту шахматистов, которых он сумел обыграть в отборочном цикле. Такие слова не могли остаться без внимания: Корчного публично осудили, лишили значительной части стипендии и запретили выезд из страны. Тогда он уже знал – ему пора бежать из Советского Союза.

Фото: РИА Новости

Сбежал «при помощи» Карпова

На сей раз Корчной был невыездным два года. Интересно, что его оправдали по просьбе Карпова, который был вхож в кабинеты власти и мог поднять даже столь деликатный вопрос.

В 1976 году во время турнира IBM в Амстердаме Корчной пришёл в полицейский участок и попросил политического убежища. Предварительно он взял слово с президента ФИДЕ Макса Эйве, что его шахматные звания будут неприкосновенны и он сам сможет продолжать играть. В Нидерландах Корчному в политическом убежище отказали, в США он не поехал сам, а вот предложение Швейцарии принял и под флагом этой страны выступал до конца своих дней.

«Он потом объяснял, что не подвёл меня, поскольку остался в ходе не первой же поездки, когда я за него поручился, а второй», – вспоминал много лет спустя Карпов.

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Всё ради личной выгоды

Разумеется, в Советском Союзе очень болезненно восприняли бегство одного из ведущих шахматистов страны. Его имя вымарывалось из книг, фильм с его участием был снят с проката, в газетах о нём ничего не писали. Его жену и сына не выпускали за границу, согласно специальному распоряжению, хотя они просили возможности уехать в Израиль. Сына в итоге даже посадили, поскольку он уклонялся от службы в армии, опасаясь, что после этого его могут не выпускать из страны в связи с доступом к государственной тайне.

Сам Корчной и тогда, и позже признавался, что единственным мотивом, побудившим его бежать, было желание строить шахматную карьеру. В Советском Союзе при молодом Карпове он таких шансов не видел. И действительно, о критике советского строя или идеологии со стороны Корчного ничего неизвестно – от таких высказываний он воздерживался.

Впрочем, СССР даже после побега мешал Корчному играть. Нередко советская команда объявляла бойкот турниру, если там должен был играть Виктор. Организаторам нужно было выбирать, кого позвать. И Виктор таким образом пропустил около 80 турниров.

«Мне помешала не советская власть»

Однако во время отборочного цикла никаких бойкотов быть уже не могло. Советские шахматисты не общались и даже не здоровались с Корчным. А тот, несмотря на давление, побеждал. В 1977 году он последовательно обыграл Петросяна, Полугаевского и Спасского и стал претендентом на титул. Матч с Карповым проходил в Багио, на Филиппинах.

Это было довольно странное противостояние. Вся мощь советской шахматной машины надавила на одинокого беглеца, вроде бы представлявшего идеи западного мира. В Корчном видели не просто соперника, а настоящего врага. А он, в свою очередь, отбивался как мог.

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Сражение было не только за шахматным столом, но и за его пределами. Корчной требовал вывести из зала доктора Зухаря – парапсихолога из команды Карпова, сам звал на помощь филиппинских гипнотизёров, просил проверить йогурт, который принесли его сопернику.

На доске же всё было ещё более драматично. Корчной, уступая со счётом 2:5 по победам, смог сравняться с Карповым в 31-й партии, но в 32-й всё-таки сдался и упустил желанный титул. Разумеется, беглец обвинил во всём Советский Союз, но много лет спустя с привычной прямолинейностью сознался: «Если говорить объективно, всё же не советская власть, а слабости моего характера помешали мне выиграть чемпионат мира».

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