Олимпийского чемпиона из России со скандалом лишили победы! Судьи на ходу поменяли правила

Скелетонист Александр Третьяков обыграл всех на этапе Кубка мира. Но его лучший результат аннулировали.

На этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге случился крупный скандал. У россиянина Александра Третьякова, олимпийского чемпиона Сочи, отобрали победу. Судьи удовлетворили протест немецкой команды на нарушение протокола очистки трассы от снега.

Результаты первой попытки были отменены, а итоговый протокол был сформирован только по результатам второй попытки. В нынешнем сезоне Третьяков страдает от решения судей уже второй раз!

Александр Третьяков на седьмом этапе Кубка мира уверенно лидировал после первой попытки. Он выигрывал у своего вечного конкурента Мартинса Дукурса из Латвии 0,21 секунды! Это огромное преимущество в виде спорта, где счёт идёт на каждую тысячную долю секунды.

Но немецкую команду не устроило, как работники убрали трассу от снега, и это могло помешать Акселю Юнгу показать более высокий результат. Жюри соревнований совещалось уже после того, как все спортсмены провели первую попытку.

Решение: аннулировать результаты, а победителя объявить по итогам только второй попытки. Конечно, это был удар по шансам Третьякова на победу. Всего один заезд, а не два, когда выявляются действительно сильнейшие.

Россиянин проиграл во второй попытке Дукурсу 0,05 секунды, а вторым стал Юнг, уступивший латышу 0,012 секунды. Если бы результаты объявлялись по сумме двух попыток, Третьяков одержал бы безоговорочную победу. Но тут судьи сработали примерно так, как директор гонки Майкл Маси на последнем этапе Формулы-1 – поменяли правила прямо на ходу!

«Я считаю, что это было не совсем правильно и справедливо. Знаю, что спортсмены не хотели даже выходить на вторую попытку. Мы всё равно для себя понимаем, что Саша по двум заездам был бы первым. Основная гонка впереди. Готовимся к Олимпийским играм. Надо стремиться быть первым при любых раскладах. Но не нужно поднимать лишнюю бучу и шум на этапе Кубка мира перед Олимпиадой», — прокомментировала ситуацию президент федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина.

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Примечательно, что Третьяков уже второй раз в текущем сезоне страдает от действий судей и работников трассы. В конце ноября в австрийском Иглсе перед его попыткой работники стали подметать трассу от снега. Но вместо того, чтобы очистить лёд, они просто смели снег с верхней площадки разгона на нижнюю. В результате Третьяков зацепил сугроб, потерял скорость и остался только девятым.

Но россияне тогда не стали подавать протест. А надо было. Возможно, тогда не случилось бы скандала в Винтерберге.