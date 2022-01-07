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Сборную России по конькобежному спорту изолировали в отеле на чемпионате Европы — всё дело опять в коронавирусе

«Когда кончится этот бред?» Российские конькобежцы перед Олимпиадой застряли на карантине
Ангелина Николаева
Сборную России по конькобежному спорту изолировали
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Наша сборная пропустила первый день чемпионата Европы. Хорошо, что не Игр в Пекине.

В стартовых протоколах первого дня чемпионата Европы в Херенвене нет российских конькобежцев. Всё дело в том, что несколько российских спортсменов сдали положительные тесты на COVID-19, после чего вся команда застряла на карантине. Неужели она просидит в отеле весь турнир?

В этой ситуации радует только то, что это случилось сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине.

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«Поддерживаю форму как могу»

Призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина рассказала, что пропустит весь чемпионат Европы из-за коронавируса. Она, тренер женской спринтерской команды и менеджер сборной сдали положительные тесты.

«У меня были проблемы с самочувствием в середине декабря, но думала, это простуда. Знаю, что есть случаи, когда после коронавируса положительные тесты могут появляться ещё в течение месяца, хотя в тот момент, когда были проблемы с самочувствием, мои тесты были отрицательными. Сюда прилетела и сдала положительный тест. Теперь на карантине. Мне очень обидно, но я научилась смиряться с тем, что есть, и благодарю господа бога, что это случилось сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине.

Делаю ОФП по комнате, вчера нам передали доски. Поддерживаю форму как могу. Я уже настроилась на несколько дней карантина, надеюсь, что скоро смогу отсюда выйти, потому что, если ещё добавятся дни, не представляю, как можно будет морально перебороть себя и пережить это. Хочется сдать отрицательный тест и поскорее вернуться домой. Через месяц Олимпиада», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».

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«Когда уже закончится весь этот бред?»

Несмотря на то что коронавирус обнаружен только у нескольких членов команды, на карантин отправили всю сборную. Первый соревновательный день пропустили даже те спортсмены, чьи тесты оказались отрицательными. По правилам, им необходимо сдать повторные тесты, и только после этого их могут допустить до стартов. Поэтому всем нашим спортсменам приходится тренироваться прямо в своих номерах.

Видео с «карантинных» тренировок делится Дарья Качанова в своём «инстаграме»:

«Карантинный «лёд». Когда уже закончится весь этот бред».

«Завтра начинается чемпионат Европы, а мы катаемся на доске вместо льда. Может ЧЕ на доске проведём?» – написала Качанова.

«Без возможности нормально двигаться»

Видео с карантина поделилась и Елена Сохрякова.

«Как сказали бы ВСЕ – это полный ПИПЕЦ!!!

Прекрасное начало нового года и подготовка к чемпионату Европы!

Это мой номер: Я 4-е сутки в нём сижу! Я здесь ем и здесь сплю, здесь же я тренируюсь и вело кручу!!! Также отрицательные тесты сдаю! И сижу взаперти.

P. S.: что может быть лучше, когда не по своей воле человек вынужден сидеть взаперти?!!! Без возможности нормально двигаться и дышать свежим воздухом!

Но не отчаиваемся. Мы на позитиве», — написала Елена Сохрякова в «Инстаграме».

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала, что спортсмены чувствуют себя хорошо с точки зрения здоровья, но эмоциональное состояние оставляет желать лучшего.

«Очень обидно, что спортсмены, у которых не было положительных результатов теста на коронавирус, не могут принять участие в соревнованиях. По крайней мере, в первый день. В пятницу будет решён вопрос об участии спортсменов на турнире, они пройдут повторное тестирование. К сожалению, мы не успеем попасть на соревнования на дистанциях 3000 м, 1000 м у мужчин и женщин и на командные спринты», — приводит слова Барышевой РБК.

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