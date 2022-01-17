Русские гандболисты творят сенсацию на чемпионате Европы. А ведь побед от них не ждали!

Сборная России одержала три победы подряд в групповом раунде чемпионата Европы по гандболу, который проходит в Словакии и Венгрии. Эта фраза в отношении женской сборной вряд ли кого-то удивит, а про мужской гандбол принято считать, что у нас его просто нет. Но именно мужская команда выступает на континентальном турнире просто сенсационно. Перед напором россиян пала даже мощная сборная Норвегии!

В основной раунд россияне вышли с двумя очками в активе, и теперь им предстоит четыре матча в битве за полуфинал.

Новость по теме Сборная России по гандболу переиграла команду Словакии на чемпионате Европы

Три победы после абсолютного провала

За мужским гандболом в России болельщики следят не так пристально, как за женским. Имеются в виду те болельщики, которым напоминают об этом виде спорта раз в год трансляциями крупнейших турниров. Наверное, про Евгения Трефилова, Анну Вяхиреву, Дарью Дмитриеву кто-то да слышал. А кто с ходу назовёт хотя бы пару игроков из мужской сборной России и имя главного тренера?

Новость по теме Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы

Только те, кому любой гандбол интересен всегда. Но есть шанс эту ситуацию переломить. Мужская сборная России приехала на чемпионат Европы в ранге аутсайдера. На прошлом Евро российские гандболисты сыграли просто отвратительно, заняв 22-е место из 24 команд.

Но в Кошице, где россияне проводили матчи группового этапа, на площадке была другая сборная. Быстрая, готовая бежать и драться, не оставляющая равнодушным. Да, именно такой предстала сборная России на чемпионате Европы – 2022.

В первом матче ожидаемо была обыграна сборная Литвы – 29:27. Правда, во втором тайме наша команда упустила огромное преимущество, но не победу. Во втором матче в битве со сборной России пали грозные норвежцы во главе с самим Сандером Сагосеном. Наверное, его можно назвать гандбольным Эрлингом Холандом.

Сборная Норвегии – вице-чемпион двух последних чемпионатов мира, бронзовый призёр прошлого чемпионата Европы. Итог 23:22 в пользу сборной России. И ладно бы норвежцы играли спустя рукава (хотя они и недооценили россиян, это правда), но и наши ведь показали отличную игру!

Наконец, сборная Словакии, которая собиралась биться за выход в основной раунд при поддержке домашних трибун. Вот только уже в первом тайме российская команда лишила их даже малейшего шанса на это, и болельщикам оставалось лишь верить в то, что итоговый разрыв в счёте будет меньше 10 мячей. Итог – 36:27.

Возвращение в прошлое?

Перед началом турнира президент ФГР Сергей Шишкарёв поставил нашей команде задачу пробиться в топ-8. Казалось бы, нерешаемую. Но сейчас наши парни очень к этому близки. Достаточно одержать лишь одну победу в четырёх матчах.

А как минимум столько предстоит сыграть сборной России в основном раунде. Против сборных Польши, Германии, Испании и Швеции. Правда, полякам и шведам ещё нужно официально оформить путёвки в основной раунд, но это формальность.

Однако стоит ли думать о том, что одна победа – и задача решена? Ведь у сборной России уже два очка за победу над Норвегией, которая тоже прошла дальше, и можно попробовать замахнуться на полуфинал, в который выйдут две лучшие сборные. Даже у норвежцев шансов на топ-4 меньше, чем у россиян, кто бы мог подумать перед началом Евро-2022?

Последний раз сборная России выигрывала три матча в групповой стадии континентального чемпионата в 2006-м. Тогда россияне в итоге стали шестыми. Три победы были в группе и в 2004-м. А последний раз медали наша команда на чемпионате Европы завоёвывала в 2000-м, когда в финале уступила сборной Швеции. Но зато потом был убедительный реванш на Олимпиаде в Сиднее.

Конечно, говорить о том, что российский мужской гандбол возвращает былые позиции, очень рано. Но как же, чёрт возьми, хочется видеть наших парней в рубке с сильнейшими сборными мира, а не вылетающими на ранних стадиях крупнейших турниров и не добирающихся до Олимпиад в принципе. Сейчас у сборной России отличный шанс доказать свою состоятельность.