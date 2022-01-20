Россия без лучшего игрока билась с фаворитом. Проиграли, но ругать парней не за что

Мужская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы. В первом матче основного раунда наша команда уступила сборной Швеции со счётом 23:29. Несмотря на такой результат, шансы на выход в полуфинал у наших парней есть. Правда, в следующем матче нужно обыграть мощную сборную Испании.
Без лидера, без капитана
Пандемия коронавируса превращает любой турнир в командных видах спорта в лотерею. Отмена молодёжного чемпионата мира по хоккею под Новый год была только первым сигналом.
Чемпионат Европы по гандболу в Словакии и Венгрии вообще превратился в турнир на выживание. Практически каждая сборная уже потеряла игроков из-за положительных тестов. Организаторы пошли даже на беспрецедентно мягкие меры по карантину – пять дней и два отрицательных теста, и можно возвращаться.
Фавориты за счёт глубины состава с такими проблемами справляются, а вот такие команды, как сборная России, которая может сыграть здорово, но имея в наличии всю обойму, страдают очень сильно. В матче с вице-чемпионами мира шведами за сборную России не смогли сыграть капитан Даниил Шишкарёв и лидер нападения Сергей Марк Косоротов.
И если потерю правого крайнего Шишкарёва можно было компенсировать, то на месте левого полусреднего в нападении просто зияла дыра. Косоротов ведь хорош не только как забивала, который может (и часто это делает!) издали пульнуть, но и в розыгрыше комбинаций незаменим. И в защите очень полезно действует за счёт своей скорости. Да, у шведов тоже были потери, но у них игроков – на два равноценных состава.
Шведы разгадали тактику россиян
Наши парни бились с одним из фаворитов турнира на равных примерно треть матча. Раз за разом россияне в атаке доводили мячи до линейных Александра Ермакова и Павла Андреева, которые с шести метров разбирались с голкипером-ветераном Андреасом Паличкой.
Но слабая игра в защите не позволяла рассчитывать ни на что большее, кроме как держать отставание в один-два мяча и даже сравнивать счёт. В концовке первого тайма сборная Швеции стала более цепко играть с нашими линейными, перекрывать им кислород, а других вариантов для атаки было крайне мало.
Попытки задействовать крайних в лучшем случае один раз из трёх завершались успехом, да и Паличка поймал кураж. А броски с дальней дистанции залетали в сетку шведских ворот крайне редко. Неслучайно в итоговой статистике лучшими бомбардирами у нас стали линейные, затем – крайние, а полусредние не забили почти ничего.
Сборная России не сдалась и не бросила играть. Парни бились изо всех сил, но не получилось. В чём россияне точно превзошли шведов, так это в стремлении попасть по итогам дня в подборку на самый красивый гол. В первом тайме Дмитрий Корнев и Дмитрий Житников сыграли обратную воздушку, а во втором Корнев обыгрался практически таким же образом с Романом Остащенко.
Это поражение не поставило крест на шансах сборной России пробиться в полуфинал. По-прежнему всё в руках и ногах наших парней. Но чтобы эти шансы стали из мизерных осязаемыми, в следующем матче подопечным Велимира Петковича нужно обыграть действующих чемпионов Европы – сборную Испании.
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