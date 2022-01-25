Не только «Чемпион мира». 12 фильмов о шахматах, которые стоит посмотреть

В конце декабря на российские экраны вышел долгожданный фильм «Чемпион мира», повествующий об эпической битве в Багио между советским чемпионом Анатолием Карповым и невозвращенцем Виктором Корчным в 1978 году.

Картина вызвала оживлённую полемику среди экспертов, но как отреагировал на неё обычный зритель? На сегодняшний день рейтинг «Чемпиона мира» на популярном портале «Кинопоиск» составляет 7,1 по 10-балльной системе (утверждается, что проголосовали 21 тысяча человек). Для фильма о шахматах неплохо, однако далеко не рекорд! Но с чем это сравнить?

Давайте возьмем за отправную точку достаточно высокий уровень в 7 баллов и вспомним 12 самых популярных фильмов о шахматах! Что же посмотреть на выходных?

12. «Защита Лужина» (2000 год, Англия, рейтинг – 7.0)

Экранизация одного из самых известных романов Владимира Набокова. Предполагается, что гениальный и сумасшедший шахматист Александр Лужин написан с жившего в Берлине хорошего знакомого Набокову маэстро Курта фон Барделебена, игрока элиты конца XIX века и соавтора Стейница по культовой комбинации, вошедшей во все учебники. Кстати, Барделебен и в той истории проявил себя: не сдался, убежал и прислал вместо себя гонца объявить о сдаче совершенно ошарашенному таким поворотом событий чемпиону мира.

Кто-то утверждает, что это подлинный шедевр мировой литературы, а кино о тяжёлом детстве Лужина, о его фобиях и битве со злобным итальянцем Турати – это чуть ли не первое, что надо посмотреть о шахматах. Иные же считают, что худшей антирекламы шахматам и типажу шахматиста в принципе не найти. В конечном итоге вывод все равно за зрителем, но актриса Эмили Уотсон (возлюбленная Лужина Наталья Каткова) за работу в фильме получила номинации на премии британского независимого кино и круга кинокритиков Лондона.

Фото: Кадр из фильма

11. «Белый снег России» (1980 год, СССР, рейтинг – 7.0)

В последнее время читателю поведали много нового о жизни Александра Алехина. Что и говорить, время было очень сложное, и где-то, безусловно, четвёртый чемпион мира вёл себя далеко не идеально. Конечно, ныне его портрет при всем невероятном таланте и шахматной мощи местами не соответствует картине из книги «Чёрные и белые» Александра Котова, хорошо расставлявшем по полочкам ответы на скользкие вопросы в сознании советского читателя.

Но если вы не сильно беспокоитесь о поисках абсолютной истины в судьбе Русского Сфинкса, а просто хотите увидеть старую добрую сказку про то, как первый русский чемпион боролся за мировую корону, то фильм Юрия Вышинского с Александром Михайловым в главной роли – это то, что нужно. Любопытно, что вышел он в 1980 году, буквально за несколько месяцев до смерти Котова, помогавшего Вышинскому в работе над сценарием.

Победа над Капабланкой, тяготы эмиграции, поражение в битве с Эйве и воскрешение в матче-реванше, несостоявшийся поединок с Ботвинником и безвременная смерть Алехина – в картину вошли наиболее резонансные моменты биографии четвёртого чемпиона мира.

10. «Жертвуя пешкой» (2014 год, США, рейтинг – 7.0)

Кинолента Эдварда Цвига «Жертвуя пешкой» повествует о жизни 11-го чемпиона мира Роберта Джеймса Фишера и его борьбе за мировой шахматный престол с Борисом Спасским. Главную роль в фильме сыграл знаменитый Спайдермен Тоби Магуайр – актёр с мировым именем. Выход истории о гении-одиночке из Бруклина широко освещался в прессе, на закрытый показ «Pawn Sacrifice» приглашались великие мастера чёрно-белой доски во главе с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Фильм вышел. Но, по ощущениям, не вызвал паломничества в кинотеатры даже среди самих шахматистов. Возможно, очень неудачно переведено название фильма – режет слух и особой охоты выдвинуться на сеанс не вызывает. Безусловно, фильм этот о великом чемпионе и о борьбе Запада с Востоком на шахматной доске, что, само собой, интересно. Однако шахматисты тут же нашли в нём примерно 50 больших и маленьких неточностей – даже Анатолий Карпов в интервью сокрушался, что кое-где оказались перепутаны стартовые позиции короля с ферзём.

9. «Гроссмейстер» (1972 год, СССР, рейтинг – 7.0)

Фильм с невероятной историей. Картина Сергея Микаэляна по сценарию большого любителя шахмат Леонида Зорина вышла на советские экраны в 1972 году и произвела фурор. Серебряная медаль и диплом на пятом Всесоюзном фестивале спортивных фильмов в Таллине, приз Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров Казахской ССР исполнителю главной роли на шестом Всесоюзном кинофестивале (1973), первая премия за лучший сценарий (Леонид Зорин) на V Международном фестивале фильмов о спорте и туризме в Югославии (1974) – это лишь малая часть почетных наград!

В главной роли шахматиста Сергея Хлебникова снялся Андрей Мягков, второстепенные играли Эммануил Виторган, Михаил Казаков, Ефим Копелян и другие менее известные для нынешнего читателя выдающиеся актеры. «Фишкой» фильма оказалось то, что после небольшого кастинга среди шахматистов на роль секунданта Хлебникова выбрали Виктора Корчного – он показался съемочной группе наиболее артистичным. Кроме Виктора Львовича в кадре мелькают Пауль Керес, Юрий Авербах, Марк Тайманов, Александр Котов, Михаил Таль, который весело шутит над шахматными способностями известного журналиста Александра Рошаля. А ещё в фильме крутят кинохронику с Олимпиады и супертурниров: Хлебникова «вставили» рядом с шахматными легендами вместо гроссмейстера Владимира Савона.

Всё хорошо, но вот незадача – в 1976 году Виктор Корчной бежал из СССР, и «Гроссмейстер» оказался под строжайшим запретом вплоть до перестройки. Это сейчас придает просмотру картины особую пикантность. Считается, что Зорин рисовал Сергея Хлебникова с безвременно ушедшего из жизни гроссмейстера Владимира Симагина.

Фото: Кадр из фильма

8. «Бобби Фишер против всего мира» (2011 год, США, рейтинг – 7.1)

Малоизвестный в России, хотя, на мой вкус, просто отличный документальный фильм. Большое количество видеозаписей про Фишера: одно дело – читать про гениального американца, и совсем другое – увидеть его живого и настоящего. Приведены и кадры с матча за мировую корону со Спасским. Напомню, что во многом скандальная ситуация в Рейкьявике сложилась из-за съемок матча: американец не вышел на второй поединок, потребовал убрать камеры и перенести третью партию в закрытое от зрителей помещение. Этот психологический раунд он выиграл, да и весь матч тоже, но по возвращении в США телевизионщики, имевшие на руках контракт, нанесли суровый урон новому чемпиону мира в самом справедливом американском суде.

Мини-интервью с Гарри Каспаровым, Сьюзан Полгар (много общавшейся и игравшей в детстве с жившим в Будапеште Фишером), госсекретарём США Генри Киссинджером (Бобби, ты должен лететь, ты должен победить русских!), одним из тренеров Спасского Николаем Крогиусом, арбитром матча Лотаром Шмидтом, президентом ФИДЕ в 1978-1982 годах Фридриком Олафссоном, главным американским шахматным обозревателем Ларри Эвансом и организаторами матча в Исландии дают уникальный материал и массу информации, которой не вычитаешь ни в одной книге. Лента номинировалась на премию «Эмми» за лучшую нехудожественную телепрограмму.

7. «Шахматистка» (2009 год, Германия, рейтинг – 7.3)

Картина, что и говорить, необычная. Потому что она… про уборщицу!

Ну кто из вас мог бы подумать, что одна из этих девушек, которые наводят порядок в гостинице, решит вдруг записаться в турнир и всех обыграет? Конечно, есть в фильме и то, что цепляет. Героиня из бедной семьи с Корсики. Она случайно видит, как её работодатель-профессор играет дома в шахматы. Тогда уборщица дарит своему бесчувственному и не слишком удачливому мужу (ряд моих знакомых женского пола сказали, это главное, что придает фильму правдивость) электронные шахматы. И пока тот лежит без чувств после работы (нищета, приходится хвататься за любой заработок), сама на них тренируется.

Скорее всего, это фильм не о шахматах. Но шахматы играют там значительную роль.

Фото: Кадр из фильма

6. «Шахматист» (2019 год, Франция, рейтинг – 7.3)

Роль тренера главного героя сыграл знаменитый французский актёр Жерар Депардье. Конечно, и в этом кино особо дотошные эксперты нашли ляпы, но в целом оно очень позитивное.

По сюжету талантливый мальчик Фахим вместе с отцом бежит из родного Бангладеша в Париж. Там ребенок попадает к строгому, очень ворчливому, но одержимому своей работой и очень сильно болеющему душой за подопечных тренеру Сильвану. По словам жившего в столице Франции гроссмейстера Муртаса Кажгалеева, у Сильвана имелся реальный прообраз – наставник Ксавьер Пармантье.

В какой-то момент семью хотят депортировать из Франции, но учитель и ученик в яростной борьбе с хитрым конкурентом и его не менее ушлым тренером берут золото национального юношеского первенства, что убеждает правительство перед очередными выборами сделать популистский ход и оставить Фахима с его папой в стране.

Замечу, что в том же знаменитом «Ходе королевы» при всех плюсах сериала многие диалоги достаточно бессмысленны (да и в «Чемпионе мира», увы, порой тоже). А тут герой Депардье, если говорит про шахматы, то по делу – от пользы занятий физкультурой до ссылок на творчество чемпионов мира. В общем, обязательно посмотрите.

5. «Королева Катве» (2016 год, США, рейтинг – 7.3)

Единственная мечта бедной девочки Фионы Мутеси, живущей в трущобах Уганды, – поехать в Ханты-Мансийск! Что, скажете вы, ей захотелось из +50 в -50? Нет, всё дело в том, что Фиона мечтает принять участие во Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года. Мутеси очень хочет играть в шахматы и за счёт этого вырвать свою семью из лап нищеты.

Её роль в постановке от Walt Disney Pictures и ESPN Films сыграла обладательница премии «Оскар», лауреат многочисленных премий и топ самых престижных рейтингов Лупита Нионго. Кстати, в «Королеве Катве» она мне понравилась значительно больше, чем в условной «Черной пантере». Не будет лишним добавить, что Фиона Мутеси – настоящая, и история о ней является правдивой от первого и до последнего шага.

Путь девочки непрост: она из очень бедной семьи и начинала с продажи кукурузы. Но в итоге Мутеси благодаря помощи своего замечательного тренера становится одной из сильнейших в Уганде и попадает в национальную команду. Фиона играет на Олимпиаде, и ей удается набрать какие-то очки, но в матче с крепкой сборной Канады она проигрывает шахматистке уровня 2100 рейтинга Эло и терпит поражение в погоне за званием кандидата в мастера ФИДЕ.

Но это не помешало Фионе стать национальной звездой и по возвращении купить дом. А на Олимпиаде 2012 года она выполнила норматив КМС. В жизни рейтинг девушки остался на отметке 1600+, но полученные от книги и фильма гонорары позволили ей стать весомой фигурой в своей стране: сейчас Мутеси активно борется с бедностью в Уганде и выступает с многочисленными лекциями.

4. «Рыцари Южного Бронкса» (2005 год, США, рейтинг – 7.3)

Режиссер фильма Аллен Хьюз любил подчеркивать, что «Рыцари» сняты на реальных событиях – истории тренера школы № 70 из Бронкса, который со своими «орлами» в итоге выиграл командное школьное первенство Нью-Йорка и командное школьное первенство штата Нью-Йорк.

Итак, в жизни Ричарда Мэйсона наступает полный швах. Его увольняют, жизнь рушится, что делать дальше – неясно. В этой ситуации герой хватается за последнюю ниточку и идёт работать учителем в школу. Ему дают класс с чудесными детками, родители которых либо наркоманы, либо сидят в тюрьме или в лучшем случае отдают последний доллар на обед ребенку.

В один из выходных ученик класса видит, что Мэйсон подрабатывает в парке – даёт сеанс одновременной игры на ставку. Получается лихо, и нуждающийся в деньгах Ричард обыгрывает всех соперников. Очарованный ребёнок делится увиденным со сверстниками, и постепенно все дети из класса учителя-шахматиста, которые читать-то не умели, знакомятся с правилами. Мэйсон начинает со своей командой успешно сражаться в командных школьных соревнованиях. Разумеется, их ждёт решающая схватка за звание чемпионов!

3. «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы» (1976 год, CCCР, рейтинг – 7.4)

Про существование этого фильма-сказки я узнал совсем недавно – как-то раньше он не попадался мне на глаза. Конечно, не совсем понятно, почему у «Сновидения» рейтинг выше, чем у «Гроссмейстера» или «Чемпиона мира», но просмотр меня весьма позабавил.

Главному герою фильма Андрюше Попову предстоит сразиться с молодым Анатолием Карповым (!), только что взошедшим на престол после сорвавшегося матча с Робертом Фишером. Но перед встречей ему снится сон, в котором шахматы порабощены коварными картами!

Естественно, в конце концов силы добра берут верх над пиковыми и крестовыми дамами с валетами. «Пятым элементом», могучим и непобедимым оружием здесь выступает волшебный помидор. Напоследок окончательная победа: король объявляет «карточный вопрос» решённым и выселяет бедных картонных злодеев из волшебной страны шахмат.

Актёрский состав внушает уважение, особенно учитывая, что это сказка! Можно с ходу назвать хотя бы Георгия Вицина и Сергея Филиппова. Исполнитель роли Андрюши Сергей Крупенников тогда слыл всесоюзно известным юношей, этаким отечественным Маколеем Калкином – после ролей Дениски в экранизациях повестей Виктора Драгунского и украденного сына миллионера Джорджа в «Дорогом мальчике» Сергея Михалкова. Действительно, густая рыжая шевелюра и задорные веснушки делали талантливого ребёнка весьма узнаваемым персонажем.

2. «Выбор игры» (1993 год, США, рейтинг – 7.5)

Картина имеет альтернативное название – «В поисках Бобби Фишера». Её главный герой – талантливый юниор Джошуа Вайцкин, который в 11 лет сумел сделать ничью в сеансе одновременной игры против чемпиона мира Гарри Каспарова. Отец Джошуа Фред при первых успехах сына, ставшего в 13 лет национальным американским мастером, сразу развил бурную деятельность: написал сценарий, который экранизировали в 1993 году.

Гроссмейстером в итоге Вайцкин так и не стал, остановившись на отметке в 2480 пунктов Эло. Зато оказался автором одного из самых известных шахматных коммерческих проектов 90-х – шахматной программы «Чессмастер».

Так вот, в фильме показано детство вундеркинда, на экране появляются гроссмейстеры Роман Джинджихашвили, Джоэль Бенджамин, Пал Бенко и даже латвийский мастер Израэль Зильбер, фигурирующий в кадре с табличкой «За пять долларов – фото или партия с человеком, который побеждал Таля».

Оператор фильма номинировался на премию «Оскар», а Стивен Заиллян, адаптировавший для телезрителя сценарий отца Вайцкина, получил кинонаграду MTV как лучший режиссёр. Джошуа попадает к известному наставнику Брюсу Пандольфини, который старается воспитать из мальчика нового Бобби Фишера. В частности, он рассказывает ему, что не надо выходить преждевременно ферзём в дебюте.

Это всё не очень нравится маме мальчика – Бонни тоже умеет играть в шахматы и любит рано выходить ферзем. В какой-то момент пошедшего из-за этого нюанса на принцип тренера банально выгоняют из дома.

В финальной битве фильма Вайцкин играет на звание чемпиона США среди юношей против талантливого и сильного Джонатана По, которого Джошуа очень боялся. Хоть он и помирился с Брюсом, но применяет тактику мамы (что-то вроде дебюта Карлсена 1.е4 е5 2.Qh5). Естественно, По в итоге ловит бедолагу-ферзя, но главный герой получает компенсацию и дальше начинает бороться, вспоминая мудрые советы Пандольфини. Так он и становится победителем первенства США, угодив и маме, и тренеру.

1. «Ход королевы» (2020 год, США, рейтинг – 8.3)

Сериал с интересным, хоть и местами своеобразно показанным миром шахмат, где путь профессионала чёрно-белой доски выглядит чрезвычайно привлекательно: турниры, поездки, гостиницы, призы, самолеты, награды, обложки модных журналов и встречи с прессой.

Во время карантина детище Netflix с сюжетом про гениальную шахматистку было у всех на устах. Шахматные леди сразу же почувствовали себя в центре внимания, и даже продажи черно-бёлых комплектов в коронавирусную эпоху вроде бы увеличились. Конечно, при этом сериал однозначно 18+. Алкоголь, наркотики, секс, наглядная демонстрация первых критических дней девочки – конечно, взрослым стоит первыми посмотреть этот сериал и только после этого решить для себя вопрос, нужно ли смотреть его с младшими зрителями. При этом всё-таки интимная часть «Хода королевы» не выглядит скандальной и развращённой, а, скорее, тоже жизненной.

Что привязывает к сериалу – пронизывающая, невероятная любовь к самим шахматам и всему, что их окружает. Чудесная магия журнала Chess Life, ради которого маленькая героиня даже пошла на кражу. В «Ходе королевы» прекрасными кажутся комплекты шахмат и старые книги, изучая которые, бедная сирота Бэт Хармон превращается в знаменитую королеву. Тяга к книгам, журналам, тотальная эрудиция – многое в Бэт отсылает к феномену Роберта Фишера.

Фото: Кадр из фильма

Вкупе с обаянием отлично показанной старой Америки второй половины XX века, прекрасной работой оператора и костюмеров это все выглядит невероятно очаровательно! Маленькая девочка-сирота, приёмная семья, абсолютная преданность игре, быстрые шажки от мелких турниров к большим, некоторые сложности в общении с противоположным полом.

Когда Бэт Хармон побеждает всех в США, то ей приходится бросить вызов русским игрокам. Под стать фанатичной Бэт оказывается и её главный противник из СССР: в интервью чемпион мира Василий Боргов утверждает, что даже хотел бы умереть за шахматной доской. Схватка Хармон и Боргова на супертурнире в Москва логично венчает последнюю серию «Хода королевы».

Главным шахматным консультантом сериала выступил экс-чемпион мира Гарри Каспаров, подобравший несколько красивых позиций для съёмок. Сериал получил две номинации на «Золотой глобус», в том числе за «Лучший мини-сериал или телефильм». За свою актёрскую игру исполнительница роли Бэт Хармон Аня Тейлор-Джой удостоилась номинаций на премии «Золотой глобус», «Выбор критиков» и Гильдии киноактеров США.

Словом, о шахматах есть хорошее кино и есть, что показать детям. Приятного просмотра!