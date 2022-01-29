Битва России и Украины на мини-футбольном Евро близка. Пока наши крушат всех подряд

Поляки отдохнуть России не дали

Сборная России по мини-футболу роскошно стартовала на чемпионате Европы – 2022, который проходит в Нидерландах. Разгромив по очереди сборные Словакии и Хорватии, подопечные Сергея Скоровича досрочно обеспечили себе выход из группы с первого места.

В третьем матче со сборной Польши было важно не расслабиться, не растерять игровой тонус, а наоборот, постараться ещё чуть-чуть прибавить и разогреться перед предстоящим плей-офф. Благо поляки не планировали дать нам отдохнуть, потому что сами боролись за выход в четвертьфинал при определённых раскладах. Борьба обещала быть жаркой.

Команды начали матч бодро, имели голевые шансы, но счёт открыла сборная России: Соколов на шестой минуте увернулся от защитника и мощно пробил в угол. Но этот гол только разозлил поляков, которые с удвоенной силой пошли вперёд. Соперник превосходил сборную России по ударам в створ, но забить никак не мог – на последнем рубеже классно играл Путилов.

Россия крушит всех подряд

Сборная России встрепенулась в концовке первого тайма. На 16-й минуте Антошкин совершил классный сольный проход, прострелил, а Давыдов подставил голову. Мяч от уха Данила залетел в сетку, а сам автор гола, скорее, не улыбался, а морщился от лёгкой боли.

Вообще в концовке тайма Россия должна была забивать и в третий раз. Афанасьев мог красиво переправить мяч в ворота пяткой, но круглый пролетел между вратарём и створом. Были и другие серьёзные моменты у польских ворот. Однако отличился соперник. Россияне допустили шесть фолов, и Лежак с 10 метров, не испугавшись Замтарадзе, пробил в девятку. Поляки оказались крепким орешком, но россияне всё-таки раскусили и его.

Гол с пенальти для Польши так и остался единственным. Скорович, похоже, крепко поговорил с парнями в раздевалке. Второй тайм сборная России провела активнее. Через минуту после перерыва Чишкала превратил в гол элегантный пас Робиньо, а затем Чишкала замкнул прострел Антошкина – 4:1. Да и зрелищная концовка, где команды играли почти без центра поля, осталась за нами: Милованов выиграл спринт за ничейным мячом и вколотил его в пустые ворота – 5:1. Пока сборная России на Евро крушит всех соперников подряд.

Матч с Украиной близок

На турнире в Нидерландах только у сборной России получилось так легко расправиться со всеми соперниками по группе. Девять очков набрали также португальцы, но с сербами им пришлось тяжело переламывать ход встречи, а с Украиной всё решил один гол за три минуты до финальной сирены. Три победы могут одержать и грузины, но в это верится слабо. Они довольно неожиданно выбрались из группы, но в третьем туре им играть с Испанией.

По всей видимости, именно с Грузией Россия и сыграет в четвертьфинале Евро. В теории второе место в группе D могут занять Азербайджан или Испания, но в это верится слабо.

Если россияне смогут победить Грузию, то дальше у нас будет ещё один соперник с постсоветского пространства: Украина или Казахстан. Оба варианта обещают горячее сражение за выход в финал, но матч с украинцами, пожалуй, будет иметь особый накал. Битва с двукратными серебряными призёрами Евро близка. Осталось лишь выиграть по одному матчу.

В другой половине сетки Португалия сыграет с Финляндией, а Словакия – с лидером группы D. Вероятно, это будет Испания, имеющая все шансы одолеть грузин.