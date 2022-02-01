В США сходят с ума — завершает карьеру Том Брэди. Легендарный спортсмен, о котором у нас совсем не знают. Исправляем этот недочёт.

«Никто не делал это лучше тебя». Почему Тома Брэди ставят выше Джордана и Гретцки

Что произошло?

В прошедшие выходные спортивные порталы США сообщили, что 44-летний квотербек Том Брэди, выступающий за клуб по американскому футболу «Тампа-Бэй Бакканирс», завершит карьеру.

Сам Брэди официальных заявлений на этот счёт не делал, но ESPN сообщили об этом как о решённом деле, ссылаясь на источники, близкие к игроку. В течение нескольких часов с легендой американского спорта прощались все — от официального аккаунта НФЛ до его одноклубников.

Учитывая масштаб личности, уход Тома Брэди на пенсию можно сравнить с завершением карьеры Майкла Джордана, Уэйна Гретцки, Михаэля Шумахера или Мохаммеда Али.

Кто такой Том Брэди?

Том Брэди — квотербек, выбранный клубом «Нью-Ингленд Пэтриотс» на драфте 2000 года. В составе этой команды Брэди победил в шести Супербоулах — финальных матчах сезона по американскому футболу. Он фактически стал главным действующим лицом двух чемпионских династий «Пэтриотс» — в первой половине нулевых (2001, 2003, 2004) и в середине десятых (2014, 2016, 2018).

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В 2020 году квотербек покинул «Пэтриотс» после 20 лет выступлений и на правах свободного агента перешел в «Тампа-Бэй Бакканирс» — команду, которая не выходила в плей-офф с сезона-2007. Там Брэди в первый же год выиграл Супербоул, таким образом став обладателем семи чемпионских перстней (ни у одной команды НФЛ нет столько за всю историю! ).

За пределами футбольного поля Том Брэди известен своим уникальным подходом к тренировкам и диете, чтобы поддерживать организм в оптимальной форме на пятом десятке лет. Он выпустил книгу «TB12 Method», в которой рассказывается о методике поддержания спортивной формы, включая экстравагантные способы вроде регулярного массажа глубоких мышц и употребления мороженого с авокадо.

Брэди женат на бразильской супермодели Жизель Бундхен. В шутках о том, что лучший квотербек в истории американского футбола зарабатывает меньше своей жены, есть только доля шутки — финансовое благополучие позволяло Брэди идти на уступки по зарплате и тем самым делать команду более конкурентоспособной (в НФЛ действует потолок зарплат). Желание проводить больше времени с семьёй — основная причина, по которой Брэди решил завершить карьеру. Ну и тот факт, что ему просто нечего больше доказывать.

Почему он считается настолько крутым?

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Прежде всего, из-за количества побед и выигранных чемпионских перстней. НФЛ — самая конкурентная из всех американских лиг. За последние 20 лет Супербоул выигрывали 13 разных команд. Брэди был победителем в семи случаях, то есть выигрывал чемпионский перстень каждые три года. Попасть в Супербоул — заветная мечта любого игрока в американский футбол, венец карьеры. Брэди играл в финале 10 раз, каждый второй сезон.

Можно сравнить с другими легендами. Основным соперником Брэди в течение карьеры был квотербек «Индианаполис Кольтс» и «Денвер Бронкос» Пейтон Мэннинг. Они играли в одной конференции и часто встречались в плей-офф. В середине прошлого десятилетия их противостояние можно было сравнить с противостоянием Месси и Роналду в футболе. Мэннинг завершил карьеру в 2015 году, выиграв лишь свой второй Супербоул (всего отыграл в четырех).

Лучшим квотербеком в истории НФЛ несколько десятилетий считался Джо Монтана из «Сан-Франциско Фотинайнерс», которого Брэди в детстве считал своим кумиром. Он завершил карьеру в 1994 году, выиграв четыре Супербоула и дважды став MVP сезона. Как видите, Брэди обошёл его с запасом.

Прибавьте сюда чисто американскую историю успеха. На выходе из университета Мичигана Том Брэди не считался большим талантом — да, скауты высоко ценили его игровой интеллект и хладнокровие, но Том был совершенно не похож на атлета. Его выбрали лишь в шестом раунде драфта, а в стартовый состав он попал из-за травмы старшего товарища. Это история спортивной золушки как она есть.

Чем вообще занимаются квотербеки на поле?

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Американский футбол постоянно сравнивают с регби, хотя у этой игры куда больше общего с живыми шахматами или пошаговой компьютерной стратегией. Основная суть в противостоянии нападения одной команды и защиты другой. Задача нападения — последовательно продвигать мяч до зачётной зоны. Задача защиты — помешать этому, остановить соперника и сменить владение мячом.

Квотербек — это мозг нападения, диспетчер. Именно он, услышав в наушнике назначенную на данный розыгрыш комбинацию, доносит её до своих одноклубников. За отведенное на ввод мяча в игру время (40 секунд) он должен всем объяснить, что делать; проверить, правильно ли все расположились; посмотреть, как построилась защита; скорректировать свою комбинацию исходя из положения защиты; скомандовать ввод мяча в игру.

Во время самого розыгрыша квотербек должен в уме держать все маршруты, которые пробегают его игроки (у каждого свой), выбрать оптимальную цель и точно послать мяч в руки. Всё это приходится проделывать под давлением — часть защитников пытается прорваться к квотербеку, чтобы захватить его с мячом в руках, часть прикрывает тех, кто намерен ловить мяч.

Квотербеками называли Леброна Джеймса (кстати, в школе он пару раз бросал мяч, играя в американский футбол), Хави и Андреа Пирло — за схожие диспетчерские функции и вклад в общее дело. Глобально квотербеком в Америке могут называть вообще лидера в любой группе людей.

Брэди доиграл до 44 лет. До скольки вообще играют в американский футбол?

Брэди — фантастический долгожитель. История знавала случаи, когда квотербеки доигрывали до пятого десятка лет, но на них больно было смотреть. Завершивший карьеру в прошлом сезоне 42-летний Дрю Бриз последние пару лет тянул команду назад. Легендарный квотербек Бретт Фарв закончил в 41 год, но последний сезон был худшим в его карьере, и он не смог доиграть его из-за травм. Уже упоминавшийся Мэннинг завершил карьеру в 39 лет и, хотя напоследок выиграл Супербоул, выглядел бледной тенью самого себя и старался просто ничего не испортить.

На их фоне 44-летний Брэди просто человек из другой Вселенной. Последний сезон он закончил лидером по пасовым ярдам в сезоне (5316) и тачдаунам (43). Теоретически он ещё может выиграть четвёртую за карьеру награду MVP, которую вручают накануне Супербоула.

Сейчас в НФЛ есть только один игрок, продолжающий выступать на пятом десятке лет — линейный нападения «Лос-Анджелес Рэмс» Эндрю Уитворт, ему 40 лет.

Средний возраст окончания карьеры для квотербеков — 35–38 лет. Продолжительность карьеры игрока в американском футболе сильно зависит от его позиции на поле. Кикеры, которые только бьют мяч в ворота, могут легко играть в 45 лет. Раннинбеки — они прорываются с мячом из глубины через частокол защитников и получают массу ударов — могут не доигрывать и до 30 лет.

Забавный факт: к моменту окончания карьеры Брэди был старше половины главных тренеров команд НФЛ.

Американский футбол любят только в США. Разве можно сравнивать Брэди с международными легендами типа Джордана и Гретцки?

Фото: Getty Images

Во-первых, популярность американского футбола на планете недооценена. Разумеется, нигде так не любят этот вид спорта, как на родине. Однако серьезно вовлечены в орбиту НФЛ Канада, Мексика и Великобритания. Матчи регулярного сезона в Лондоне два раза за сезон собирают полный «Уэмбли».

Япония — многократные чемпионы мира по американскому футболу (американцы привозят полупрофессионалов и не самых известных студентов). В Германии и Австрии на американский футбол ходит больше людей, чем на обычный футбол в России.

Фото: .facebook.com/GermanBowl

Кстати, и в России команд по американскому футболу хватает — в национальном чемпионате в этом году сыграют 35 команд из 24 городов: от Калининграда до Томска, от Петрозаводска до Новороссийска.

Во-вторых, в американском спортивном пантеоне НФЛ как лига занимает первое место с большим отрывом. Там крутятся самые большие деньги (суммарный доход лиги за 2021 год — $ 9,8 млрд — по $ 309 млн на команду), там сложнее всего побеждать, там больше всего зрителей и, соответственно, давления на спортсменов. У Брэди на один чемпионский перстень больше, чем у Джордана, и от того, что баскетбол в России популярнее американского футбола, эти перстни не становятся менее значимыми.

«Никто не делал этого лучше тебя», — написал в «Твиттере» официальный аккаунт НФЛ.

И что, Брэди вот прямо все обожают? Нет никаких хейтеров?

Конечно, есть! В НФЛ 32 команды, а побеждала почти постоянно та, за которую играл Брэди. Как же тут не появиться хейтерам?

Первая претензия — не самая зрелищная игра. Брэди, мягко говоря, не самый одарённый атлет на планете, поэтому он не поражает воображение умопомрачительными бросками, а когда сам начинает бежать с мячом вперёд, то на фоне остальных игроков похож на черепаху. Он всегда брал другим — мозгами. Брэди предугадывает развитие событий в каждом конкретном розыгрыше и всегда находится на шаг впереди соперника. Он часто побеждал скучно, но делал это с потрясающей стабильностью.

Вторая претензия — с ним трудно себя ассоциировать. Брэди богат, красив, знаменит и женат на супермодели. Он рекламирует какие-то товары и программы, которые могут себе позволить 3% населения США. В нём нет ни одной черты, которая роднила бы его с рядовым болельщиком.

Третья претензия — неумение проигрывать. После проигранного Супербоула в сезоне-2017 Брэди не пожал руку квотербеку «Филадельфии» Нику Фолсу, а само поражение вспоминает до сих пор, периодически тролля фанатов «Иглс».

Фото: Getty Images

Что будет с американским футболом после ухода Брэди? Интерес не упадёт?

Отдельные болельщики говорят, что без Брэди НФЛ уже будет не та и что смотреть станет не так интересно. Но это, скорее, люди, которые больше болели за одну команду («Пэтриотс») и за одного спортсмена, чем увлекались всем американским футболом. Наверняка и мировой футбол лишится какой-то части зрителей, когда завершат карьеру Месси и Роналду.

Но в то же время в НФЛ хватает восходящих звёзд. Недавний сумасшедший матч плей-офф между «Канзас-Сити Чифс» и «Баффало Биллс» назвали одной из лучших игр последнего десятилетия, а противостояние квотербеков Патрика Махоумса и Джоша Аллена сравнили с противостоянием Брэди и Мэннинга.

Все рекорды кажутся вечными. И всё же Том Брэди — это пусть и легендарная, но страница в истории американского футбола. Настало время перелистнуть и её.