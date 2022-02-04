Даже финал турнира не будет таким интересным, как битва россиян и украинцев.

Россия против Украины. Жаркая битва за финал мини-футбольного Евро-2022. LIVE

В пятницу, 4 февраля, на чемпионате Европы — 2022 по мини-футболу будут сыграны полуфинальные матчи. В первом из них сойдутся принципиальные соперники — Россия и Украина. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всём самом интересном, что окружает важное противостояние.

Матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!