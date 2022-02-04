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Чемпионат Европы по мини-футболу — 2022, полуфинал Россия — Украина: жаркая битва за финал, онлайн-трансляция матча

Россия против Украины. Жаркая битва за финал мини-футбольного Евро-2022. LIVE
Евгений Кустов
Сборная России по мини-футболу
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Даже финал турнира не будет таким интересным, как битва россиян и украинцев.
Чемпионат Европы по мини-футболу - 2022: расписание матча
Мини-футбол. Евро-2022. Полная турнирная сетка

В пятницу, 4 февраля, на чемпионате Европы — 2022 по мини-футболу будут сыграны полуфинальные матчи. В первом из них сойдутся принципиальные соперники — Россия и Украина. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всём самом интересном, что окружает важное противостояние.

Матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

Live Татьяна Постникова

Сообщалось, что за победу над украинцами россияне получат призовые в двойном размере.

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Добрый день, дорогие читатели! Начинаем нашу онлайн-трансляцию полуфинала чемпионата Европы между Россией и Украиной. Ждём яркой игры!

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