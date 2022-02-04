Россия против Украины. Жаркая битва за финал мини-футбольного Евро-2022. LIVE

В пятницу, 4 февраля, на чемпионате Европы — 2022 по мини-футболу будут сыграны полуфинальные матчи. В первом из них сойдутся принципиальные соперники — Россия и Украина. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всём самом интересном, что окружает важное противостояние.
Матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!
Сообщалось, что за победу над украинцами россияне получат призовые в двойном размере.
В четвертьфинале Россия обыграла Грузию со счётом 3:1. Читайте в нашем материале, как прошла эта битва.
С 2014 года сборная России крайне редко встречается на турнирах с командой из Украины. Мы собрали для вас главные матчи команд в разных видах спорта.
Добрый день, дорогие читатели! Начинаем нашу онлайн-трансляцию полуфинала чемпионата Европы между Россией и Украиной. Ждём яркой игры!
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