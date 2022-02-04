Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Роскошный гол Ниязова принёс России победу над Украиной в полуфинале чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу

Россия отбилась от Украины и вышла в финал Евро-2022. Победу принёс гол-шедевр Ниязова
Михаил Чесалин
России одолела Украину на ЧЕ–2022 по мини-футболу
Комментарии
Это была классная битва. И никакой политики, если не считать поведения болельщиков.

Никакой политики!

Вывеска первого полуфинального матча чемпионата Европы – 2022 по мини-футболу сделала его для многих главным спортивным событием дня. На минуточку, дня открытия Олимпийских игр – 2022! Настолько ярко воспринимается противостояние двух соседей в спорте.

Россия и Украина в командных видах после 2014 года играют друг с другом редко, но метко: и в волейболе, и в гандболе, например, матчи получались драматичными. Что важно – без политической подоплёки, а именно с точки зрения чистой спортивной борьбы.

Россия против Украины: драматичная история спортивного противостояния после 2014 года Россия против Украины: драматичная история спортивного противостояния после 2014 года

Хотелось верить, что и в мини-футболе не будет никакой политики. Тем более что обе команды предельно мотивированы со спортивной точки зрения – идёт битва за финал. Россия в ней, конечно, была фаворитом. Всё-таки лучшие времена украинцев в мини-футболе были уже довольно давно, а россияне несколько турниров подряд забирали себе медали.

В целом политики и не было, по крайней мере, на площадке. А вот болельщики сборной Украины скандировали агрессивные заряды, и судьи даже грозились остановить матч.

Игра на грани

Прямо перед матчем появились неприятные новости: из-за травмы игру пропускал главный креативный игрок команды Робиньо, а ключевой нападающий Артём Антошкин не мог выйти на площадку из-за перебора жёлтых карточек. Сергею Скоровичу нужно было как-то перестраивать игру команды, чтобы вскрывать украинскую оборону. Жёлто-голубые наверняка планировать играть «вторым номером» и искать счастья в контратаках.

Какие нервы в матче Россия – Украина! Наш вратарь потащил пенальти за минуту до конца Какие нервы в матче Россия – Украина! Наш вратарь потащил пенальти за минуту до конца

Но Россия быстро разрушила план соперника на игру: уже на второй минуте мяч после удара Соколова каким-то непонятным образом проскакал мимо всех защитников и вратаря – Кирилл Ципун, не успевший выловить круглого, явно выглядел очень расстроенным.

У сборной России было много моментов, она контролировала игру и быстро подсадила украинцев на фолы: пять штук за 10 минут. При этом грубым был только один – пятый: Серый жёстко подкатился под Давыдова, и тот неудачно упал на руку.

10 миллионов гривен за победу над Россией. Как украинцев оставили без рекордных призовых 10 миллионов гривен за победу над Россией. Как украинцев оставили без рекордных призовых

Украинцы выпустили пятого полевого, чтобы контролировать мяч и больше не фолить, но попались на замене вратаря: Афанасьев забил после паса Путилова – 2:0. Однако не прошло и минуты, как Евгений Серый всё-таки реализовал численный перевес классным ударом в дальний угол. Любопытно, что это был первый удар Украины в створ, и сразу голевой!

Шедевр от Ниязова

По первым минутам после перерыва могло показаться, что Россию ждёт лёгкий второй тайм: украинцы получили два фола подряд, а Давыдов мог забивать третий, но просто не попал в пустой угол. Однако стартовый натиск не кончился взятием ворот, и наши соперники сумели выровнять игру. Было очень нервно: один мяч в мини-футболе – это не отрыв.

Вязкая борьба продолжалась вплоть до 10-й минуты. Украинцы уже играли смело, охотно прессинговали подопечных Скоровича, но на экваторе тайма получили внезапный удар под дых: Нандо сделал навесную передачу на дальнюю штангу, и Артём Ниязов шикарно поймал мяч в падении через себя. Шедевральный гол, учитывая его красоту и важность – 3:1!

ЧЕ-2022. 1/2 финала
04 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 3
Россия
0:1 Соколов – 01:16'   0:2 Афанасьев – 14:31'   1:2 Серый – 15:25'   1:3 Ниязов – 30:01'   2:3 Абакшин – 34:31'

Украинцы тут же выпустили пятого полевого, и россиянам стало туго. Игра в большинстве у команды Александра Косенко клеилась, и уже через четыре минуты они вновь сократили отставание до минимального: Абакшин подставил ногу под классную передачу Шотурмы.

Жёлто-голубые продолжали штурм и имели сразу несколько острых моментов. Но самым ярким, конечно, стал пенальти. Нарушение случилось из-за ошибки Путилова, но вратарь сам её же и искупил, отразив удар Шотурмы за минуту до финальной сирены.

Россия всё-таки отбилась от Украины и вышла в финал Евро-2022. Там команде Скоровича в очередной раз предстоит биться за золото. Соперник – Португалия или Испания.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022