Россия отбилась от Украины и вышла в финал Евро-2022. Победу принёс гол-шедевр Ниязова

Это была классная битва. И никакой политики, если не считать поведения болельщиков.

Никакой политики!

Вывеска первого полуфинального матча чемпионата Европы – 2022 по мини-футболу сделала его для многих главным спортивным событием дня. На минуточку, дня открытия Олимпийских игр – 2022! Настолько ярко воспринимается противостояние двух соседей в спорте.

Россия и Украина в командных видах после 2014 года играют друг с другом редко, но метко: и в волейболе, и в гандболе, например, матчи получались драматичными. Что важно – без политической подоплёки, а именно с точки зрения чистой спортивной борьбы.

Хотелось верить, что и в мини-футболе не будет никакой политики. Тем более что обе команды предельно мотивированы со спортивной точки зрения – идёт битва за финал. Россия в ней, конечно, была фаворитом. Всё-таки лучшие времена украинцев в мини-футболе были уже довольно давно, а россияне несколько турниров подряд забирали себе медали.

В целом политики и не было, по крайней мере, на площадке. А вот болельщики сборной Украины скандировали агрессивные заряды, и судьи даже грозились остановить матч.

Игра на грани

Прямо перед матчем появились неприятные новости: из-за травмы игру пропускал главный креативный игрок команды Робиньо, а ключевой нападающий Артём Антошкин не мог выйти на площадку из-за перебора жёлтых карточек. Сергею Скоровичу нужно было как-то перестраивать игру команды, чтобы вскрывать украинскую оборону. Жёлто-голубые наверняка планировать играть «вторым номером» и искать счастья в контратаках.

Но Россия быстро разрушила план соперника на игру: уже на второй минуте мяч после удара Соколова каким-то непонятным образом проскакал мимо всех защитников и вратаря – Кирилл Ципун, не успевший выловить круглого, явно выглядел очень расстроенным.

У сборной России было много моментов, она контролировала игру и быстро подсадила украинцев на фолы: пять штук за 10 минут. При этом грубым был только один – пятый: Серый жёстко подкатился под Давыдова, и тот неудачно упал на руку.

Украинцы выпустили пятого полевого, чтобы контролировать мяч и больше не фолить, но попались на замене вратаря: Афанасьев забил после паса Путилова – 2:0. Однако не прошло и минуты, как Евгений Серый всё-таки реализовал численный перевес классным ударом в дальний угол. Любопытно, что это был первый удар Украины в створ, и сразу голевой!

Шедевр от Ниязова

По первым минутам после перерыва могло показаться, что Россию ждёт лёгкий второй тайм: украинцы получили два фола подряд, а Давыдов мог забивать третий, но просто не попал в пустой угол. Однако стартовый натиск не кончился взятием ворот, и наши соперники сумели выровнять игру. Было очень нервно: один мяч в мини-футболе – это не отрыв.

Вязкая борьба продолжалась вплоть до 10-й минуты. Украинцы уже играли смело, охотно прессинговали подопечных Скоровича, но на экваторе тайма получили внезапный удар под дых: Нандо сделал навесную передачу на дальнюю штангу, и Артём Ниязов шикарно поймал мяч в падении через себя. Шедевральный гол, учитывая его красоту и важность – 3:1!

Украинцы тут же выпустили пятого полевого, и россиянам стало туго. Игра в большинстве у команды Александра Косенко клеилась, и уже через четыре минуты они вновь сократили отставание до минимального: Абакшин подставил ногу под классную передачу Шотурмы.

Жёлто-голубые продолжали штурм и имели сразу несколько острых моментов. Но самым ярким, конечно, стал пенальти. Нарушение случилось из-за ошибки Путилова, но вратарь сам её же и искупил, отразив удар Шотурмы за минуту до финальной сирены.

Россия всё-таки отбилась от Украины и вышла в финал Евро-2022. Там команде Скоровича в очередной раз предстоит биться за золото. Соперник – Португалия или Испания.