Вот это развязка! Вратарь сборной России потащил пенальти от Украины в самой концовке

Полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины получился ожидаемо напряжённым. Наша команда заметно превосходила соперника по классу, зато украинцы продемонстрировали отчаянную самоотдачу и умелую игру «5 на 4». Россияне на протяжении практически всего матча вели в счёте, но в концовке слишком глубоко сели к своим воротам. За пять минут до финального свистка разница на табло сократилась до минимума, после чего матч перешёл в разряд откровенно валидольных.

Украинская сборная поймала кураж и активно обстреливала ворота нашего вратаря Дмитрия Путилова. Россиянин работал спокойно и надёжно — ему вообще свойственно максимальное хладнокровие. Игра шла к концовке, и казалось, что мы всё-таки дотерпим до финального свистка. Но тут Путилов допустил ошибку при контроле мяча: он мог отдать передачу на любого партнёра или выбить в аут, но неуклюже отправил игровой снаряд в центр поля. Украинцы бросились в контратаку «3 в 1», которую пришлось завершать грубым подкатом Андрею Афанасьеву. Пенальти!

Исполнять шестиметровый удар отправился капитан сборной Украины Пётр Шотурма — опытный и техничный футболист. Тренерский штаб сборной России на отражение пенальти часто выставляет второго вратаря Георгия Замтарадзе, но в этот раз Путилову дали шанс «искупить» свою ошибку. И Дмитрий не подвёл, сумев в гандбольном прыжке парировать ногами удар, летящий по центру ворот! Путилов не стал полагаться на реакцию и решил остаться на месте, что оказалось самым правильным решением.

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В оставшиеся секунды россияне сумели спокойно довести матч до победы — 3:2. Подопечные Сергея Скоровича выходят в финал чемпионата Европы, где встретятся с победителем пары Португалия — Испания. А Дмитрия Путилова можно поздравить вдвойне: вратарь «Синары» совершил, пожалуй, главное спасение в своей карьере. Впрочем, впереди ещё более важный матч — будем надеяться, что Путилов снова будет в блестящей форме. Сборной России пора уже выиграть турнир, который не покорялся нам с 1999 года.