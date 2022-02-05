«Мы слышали оскорбления». Поведение украинских болельщиков в матче с Россией затмило игру

Матч между сборными России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу – закончился непростой победой россиян – 3:2. Географических соседей на протяжении нескольких лет подряд «разводили» между собой, но в плей-офф это сделать невозможно. Противостояние России и Украины логично вызвало интерес даже у людей, далёких не только от мини-футбола, но и от спорта в целом. После матча было высказано немало мнений — мы собрали всё самое интересное.

Уровень важности прошедшей встречи подчёркивает тот факт, что на её исход оперативно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский: «Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче. Вы – наши герои! Слава Украине!» – написал Зеленский в «Твиттере».

Сразу после матча с «Чемпионатом» поговорил легендарный российский футболист Александр Мостовой: «Можно сказать, что сегодня в мини-футболе был досрочный финал. Это был достойный матч. Выиграла более мастеровитая команда. Были нагнетания перед матчем, но спортсмены молодцы. С их стороны всё прошло без провокаций. Конечно, не надо это сравнивать с большим футболом. Но всё равно приятно».



Мостовой не случайно отметил тему провокаций — украинские болельщики вели себя дерзко, скандируя нецензурные кричалки. Президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подчеркнул, что акция была ожидаемой: «У нас было большое собрание со сборной, было совещание с УЕФА. Мы предупреждали о провокациях. Я благодарен ребятам за то, что они не отреагировали ни на один крик. Хотя мы все слышали оскорбительные заряды про Россию, про сборную. Не хочется их повторять. Но русские не сдаются».



Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв потребовал наказания для украинских фанатов: «К сожалению, ожидания многих оправдались: провокации состоялись. Хотя я надеялся, что всё пройдёт без этой грязи. Провокаторы всё же примчались… Надеюсь, что международная федерация отреагирует. Иностранные коллеги должны отреагировать и наказать хулиганов. Приехали поглумиться — в итоге наказали своих. Какой смысл было это делать?».



Зато сами украинские футболисты точно остались довольны своими болельщиками. Автор одного из голов Евгений Серый горячо поблагодарил соотечественников: «Сумасшедшая поддержка. Я не знаю – наверное, даже в большом футболе такой поддержки не существует. Что сегодня творилось на арене – я не представляю, если бы не ковид и была возможность заполнить всю арену, что бы тут творилось. Это было бы что-то невероятное», — цитирует Серого Tribuna.ua.

Авторы популярного украинского телеграм-канала «Легитимный» неожиданно отметили уровень российского комментирования: «Матч сборных России и Украины был красочным и динамичным. Наша сборная очень сильно смотрелась, как и россияне. Главное понравилось, что комментаторы российского телеканала очень хорошо комментировали игру, без политики и даже чисто профессионально восхищались красивыми проходами и комбинациями украинской сборной».



Кстати, комментатор Аркадий Белый после игры рассказал, почему пришлось использовать интершум во втором тайме: «Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики. Это отвратительно, но к игрокам всё это никакого отношения не имеет — никакого хамства на поле не было. Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Самое ужасное, что это может ударить по самой Украине. УЕФА это просто так не оставит».



Подводя итоги, можно привести мнение почётного президента РФС Вячеслава Колоскова: «Такие концовки принято называть валидольными. Я очень сильно переживал. Особенно, когда в наши ворота назначили пенальти. Здесь, конечно, потрясающе сыграл вратарь. Сборная России сумела выдержать внешний прессинг и играла в свой футбол. Украина — очень сильная команда. Она была безумно опасна, когда выпустила пятого полевого игрока. Здесь можно где-то сорваться, пойти в какую-нибудь авантюру и навлечь на себя проблем. Заслуженная победа», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».