В сто лет — за доской. Правда ли, что шахматисты живут дольше обычных людей?

Выдающийся Юрий Авербах празднует вековой юбилей. Но он далеко не единственный долгожитель из мира шахмат.

Этой зимой шахматный мир отмечает две знаменательные даты – 30 января исполнилось 85 лет старейшему из здравствующих чемпионов мира Борису Васильевичу Спасскому, а 8 февраля 100-летний юбилей отметит выдающий гроссмейстер, бывший председатель шахматной федерации СССР, автор серии книг об эндшпиле и главный редактор журналов «Шахматы в СССР» и «Шахматы в России» Юрий Львович Авербах.

Правда ли, что все шахматисты живут очень долго? Дольше обычных людей?

Конечно, всё очень индивидуально, но некоторые исследования показывают, что вроде бы многолетние занятия шахматами страхуют от болезни Паркинсона и прочих болячек, связанных с мозговой активностью. Хотя, конечно, они не могут защитить от рака или того же цирроза печени. Однако зарубежные ученые всерьёз исследовали вопрос и посчитали, что гроссмейстеры, выдающиеся шахматисты живут в целом на 7-8 лет дольше, чем обычные люди.

Некоторые из шахматных долгожителей делились в интервью и книгах секретами, оставляя своеобразные заветы будущим поколениям. Вот, например, новочеркасский мастер одесского происхождения Самуил Маркович Жуховицкий тоже практически дожил до 100-летия. Встречался за доской с Хосе-Раулем Капабланкой, Василием Смысловым, Михаилом Талем, Тиграном Петросяном, Борисом Спасским, Анатолием Карповым, Владимиром Крамником и даже своим юным земляком Андрюшей Есипенко. На всякий случай, Капабланка родился в 1888 году, а Есипенко – в 2002-м!

Борис Спасский Фото: РИА Новости

Так вот Жуховицкий говорил, что обязан своему долголетию умеренностью во всём и пешим прогулкам. Правда, тут надо отметить, что умеренность относилась, наверное, исключительно к еде и отсутствию вредных привычек, потому что Самуил Маркович был женат по разным оценкам от семи до десяти раз! И вообще являлся большим поклонником прекрасного пола.

Совсем немного не дожил до векового юбилея и Андрэ Арнольдович Лилиенталь. Человек-легенда, побеждавший за доской не только Хосе-Рауля Капабланку, но и Михаила Ботвинника, учился в одном классе с лидером венгерских коммунистов Яношем Кадором, потом мудро переехал в СССР перед самым началом Второй мировой войны, а на склоне лет вернулся в родную Венгрию. Кстати, великий затворник Роберт Фишер во второй части своей жизни страдавший от всякого рода маний, хорошо относился лишь к нескольким шахматистам, среди которых больше всего любил и уважал именно Лилиенталя.

Рецепт долголетия от Лилиенталя был следующий: «Человек всегда должен работать. Мне уже за 90, но я и сейчас постоянно работаю, анализирую партии, публикую статьи. По утрам принимаю холодный душ, круглый год плаваю в бассейне».

Уже упомянутый Юрий Авербах ссылался на то, что гулять каждый день необходимо, но не стоит забывать о диете, никогда не нервничать, после 70 лет не играть в турнирах, но стараться продолжать следить за шахматными событиями и анализировать. Голова постоянно должна быть в работе! Тут у Юрия Львовича всё сложилось идеально – окончив шахматную карьеру, он сосредоточился на шахматной журналистике и написании книг.

Могучие бойцы за шахматной доской седьмой чемпион мира Василий Смыслов и исторический соперник Анатолия Карпова Виктор Корчной по сей день считаются величайшими шахматными долгожителями – они и в 60 лет обыгрывали элитных бойцов, годящихся им во внуки! Правда, отношение к процессу у них было разное – Василий Васильевич «познал гармонию» и на любые удары судьбы утверждал, что это «всё промысел божий», Виктор Львович же бился за доской буквально до последнего вздоха, любил (шахматы) и ненавидел (соперника). Оба садились за доску буквально до того момента, как играть строго-настрого запретили врачи – Смыслов дожил до 89 лет, а Корчной – до 85.

Виктор Корчной Фото: РИА Новости

Кого ещё можно назвать из выдающихся шахматистов-долгожителей?

Чемпион СССР и «жертва Фишера» Марк Тайманов (дожил до 90 лет), чемпион США Арнольд Денкер (90), участник турниров претендентов Пал Бенко (91), игравший со многими чемпионами мира сэр Джордж Алан Томас (91), эмигрант с удивительной судьбой и гроза Ботвинника Фёдор Богатырчук (91), однофамилец чемпиона мира маэстро Эдуард Ласкер (95), рекордсмен по игре вслепую Джордж Колтановский (96) и десятки других, менее известных игроков.

Огромный интерес публики вызывали «матчи столетних», в которых встречались однофамилец гроссмейстера мастер Франсиско Бенко (дожил до 99) с чемпионом Южной Америки Аароном Шварцманом (105) – там суммарный возраст игроков вообще выбивал невероятную цифру за 200!

Не обойдём вниманием и женский пол: неоднократная чемпионка РСФСР, многолетняя руководительница российских шахмат Вера Тихомирова (90), чемпионка СССР и участница турниров претенденток Лариса Вольперт (91), участница матча на первенство мира Кира Зворыкина (94), участница турнира претенденток Квета Эретова (94), игрок женской сборной США и меценат Жаклин Пятигорская (100). Ныне здравствует многократная чемпионка Москвы Ольга Кацкова (94).

А кто сейчас наряду с Борисом Спасским и Юрием Авербахом является самыми известными из живущих классиков самого старшего поколения? Увы, страшный коронавирус очень серьёзно ударил по рядам возрастных людей – ушли и многие легендарные деятели искусства, и известные спортсмены. К огромному сожалению, в конце 2021 года не стало чемпионки СССР, чемпионки мира по переписке и лектора самой известной в Союзе программы о шахматах на телевидении Людмилы Белавенец.

Но многие в строю, и дай бог здоровья всей когорте продолжающих оставаться с нами ветеранов. А она не такая маленькая (это далеко не все фамилии, а самые известные): экс-президент ФИДЕ, гроссмейстер и участник Матча века Фридрих Олафссон (87), многолетний тренер Гарри Каспарова международный мастер Александр Никитин (87), чемпион Аргентины, гроссмейстер Оскар Панно (86), участники межзональных турниров Клаус Дарга (87) и Джеймс Шервин (88), многократный чемпион Югославии Борислав Ивков (88), главный редактор шахматного «Информатора» гроссмейстер Александр Матанович (91), гроссмейстер и многолетний начальник Управления шахмат Госкомспорта СССР Николай Крогиус (91), известный историк и журналист мастер Леонард Уильям Барден (92), легендарный тренер, создатель львовской школы Виктор Карт (92), чемпион Австрии Андреас Дюкштейн (94), мастер и замечательный литератор, историк Яков Нейштадт (98), а вот миномётчик, герой войны, переписочник мастер Абрам Хасин (98) ушёл из жизни буквально на днях…

Один гроссмейстер-эксперт старшего поколения на вопрос о результате матча в Дубае в декабре ответил мне: «Смогут ли Непомнящий и Карякин обыграть Карлсена? Так ли это важно… Главное, чтобы смогли пережить!» Опубликовать тогда это мнение я не решился, но очевидно, что у шахматистов на этот счёт есть свои заморочки.