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Чемпионат Европы по мини-футболу — 2022: финал, Португалия — Россия, онлайн-трансляция 06 февраля 2022

Чемпионат Европы по мини-футболу — 2022. Россия сражается за победу в финале! LIVE
Евгений Кустов
ЧЕ по мини-футболу — 2022. Сборная России
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Соперники России — действующие чемпионы мира и Европы! Удастся ли команде Португалии сохранить титул?
Чемпионат Европы по мини-футболу - 2022. Турнирная таблица

Сегодня, 6 февраля, в Амстердаме пройдёт финальный матч чемпионата Европы по мини-футболу — 2022. Сборная России встретится с действующими чемпионами мира и Европы, командой Португалии!

В последний раз россияне выигрывали турнир в 1999 году. Удастся ли России повторить успех спустя 23 года?

Россияне, как и команда Португалии, на этом чемпионате ещё не проиграли ни одного матча. Кто продолжит серию побед сегодня?

Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

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