Соперники России — действующие чемпионы мира и Европы! Удастся ли команде Португалии сохранить титул?

Чемпионат Европы по мини-футболу — 2022. Россия сражается за победу в финале! LIVE

Сегодня, 6 февраля, в Амстердаме пройдёт финальный матч чемпионата Европы по мини-футболу — 2022. Сборная России встретится с действующими чемпионами мира и Европы, командой Португалии!

В последний раз россияне выигрывали турнир в 1999 году. Удастся ли России повторить успех спустя 23 года?

Россияне, как и команда Португалии, на этом чемпионате ещё не проиграли ни одного матча. Кто продолжит серию побед сегодня?

Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.