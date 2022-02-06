Чемпионат Европы по мини-футболу — 2022. Россия сражается за победу в финале! LIVE
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Соперники России — действующие чемпионы мира и Европы! Удастся ли команде Португалии сохранить титул?
Сегодня, 6 февраля, в Амстердаме пройдёт финальный матч чемпионата Европы по мини-футболу — 2022. Сборная России встретится с действующими чемпионами мира и Европы, командой Португалии!
В последний раз россияне выигрывали турнир в 1999 году. Удастся ли России повторить успех спустя 23 года?
Россияне, как и команда Португалии, на этом чемпионате ещё не проиграли ни одного матча. Кто продолжит серию побед сегодня?
Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
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