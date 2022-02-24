«Не знаю, как её спасти». Шахматистка Костенюк бросила вызов мужчинам и всё проиграла

Экс-чемпионка мира заявилась на турнир Магнуса Карлсена и вызвала только сочувствие. А женщины вообще обыгрывали мужчин?

На первом этапе шахматных интернет-соревнований серии Магнуса Карлсена в мужскую компанию элитных гроссмейстеров и восходящих звёзд заявилась представительница прекрасного пола – экс-чемпионка мира Александра Костенюк. Единственной женщине на турнире пришлось нелегко – из 15 партий Александра выиграла лишь одну и остальные проиграла.

«Надо её спасать, это большой удар по психике, по организму, и она уже наверняка не рада тому, что включилась в этот турнир. Я не знаю, как её спасти, нельзя же опубликовать участникам турнира такое воззвание с посылом сжалиться, не бить девушку. Участники подобных турниров вычисляют жертв и стараются с ними играть особенно жёстко. Александре могу пожелать только держаться», — дал своё резюме известный комментатор Сергей Шипов.

Но говорит ли эта неудача о том, что слабый пол слаб за шахматной доской? Известный югославский журналист Димитрие Белица любил рассказывать такую историю. В беседе с ним склонный к некоторой браваде и саморекламе Роберт Фишер сказал: «Я любой женщине могу дать фору — фигуру и ход, даже Гаприндашвили дал бы вперёд коня...»

Вскоре Белица повстречал Михаила Таля и спросил: «Может ли Бобби выиграть у Гаприндашвили без коня? Он готов спорить на 100 фунтов стерлингов, что победит!» Таль рассмеялся и ответил: «Фишер есть Фишер, но конь есть конь!»

В истории было немало сенсационных выигрышей шахматисток у звёздных шахматистов.

Клуб Веры Менчик

Первая чемпионка мира не только сражалась на равных с мужчинами, но и регулярно принимала участие в крупных состязаниях, порой нанося чувствительные уколы лучшим игрокам того времени. Перед турниром в Карлсбаде 1929 года венский мастер Альфред Беккер предложил учредить «клуб Веры Менчик», куда входили бы проигравшие ей мужчины.

По иронии судьбы уже в Карлсбаде первым членом клуба стал сам Беккер. Позднее в «клуб Веры Менчик» вошли Эдгар Колле, Макс Эйве, Жак Мизес, Самуэль Решевский, Султан-Хан и другие известные шахматисты 1920-1930-х годов. Причём пятый чемпион мира Макс Эйве оказался главным «клиентом» Веры и остался в минусе по итогам всех своих партий с Менчик.

Вера Менчик Фото: Getty Images

Первая женщина среди мужчин

Последующие чемпионки особых успехов в борьбе с лучшими шахматистами мира не достигали, а волну нового интереса к женским шахматам вызвали успехи представительниц грузинской шахматной школы: Ноны Гаприндашвили и Майи Чибурданидзе. Нона Терентьевна делала ничьи с такими классиками, как Пауль Керес, Михаил Таль и Ефим Геллер, а после триумфа на открытом чемпионате США 1977 года первой в истории удостоилась звания мужского гроссмейстера.

Действительно, тогда результаты открытого чемпионата США шокировали американскую публику — советская шахматистка обошла пару десятков сильных гроссмейстеров. Эту деталь было бы неплохо знать создателям сериала «Ход королевы»!

Мат с каскадом жертв

Для Майи Чибурданидзе победы над мужчинами-гроссмейстерами и вовсе стали делом привычным — в какой-то момент новая шахматная королева почти полностью переключилась на игру в мужских соревнованиях, делая исключения только для матчей за мировую корону и выступлений за советскую сборную.

Чибурданидзе играла в первых лигах чемпионатов СССР, турнирах в Линаресе и Дортмунде, а её рейтинг достигал 2560 пунктов Эло, по тем временам – топ-50 лучших игроков мира. Её эффектные победы белыми в сицилианской защите хорошо известны эрудированному отечественному читателю, а на Западе наибольший восторг вызвала комбинация Майи против претендента-1993 Найджела Шорта, которого советская шахматистка просто растерзала.

Действительно, Майя Чибурданидзе не просто обыгрывала шахматистов-мужчин, а в каждой второй партии ставила мат с каскадом жертв.

Майя Чибурданидзе Фото: РИА Новости

Появилась из ниоткуда и ушла в расцвете сил

В 1991 году доминация грузинских шахматисток внезапно закончилась — турнир претенденток, а затем и матч на мировое первенство выиграла китаянка Се Цзюнь. Жизнь легендарной восточной шахматистки полна загадок. Она появилась в 80-е фактически ниоткуда, а затем бросила шахматы в расцвете сил, вскоре после победы в нокаут-чемпионате мира 2000 года и блестящих выступлений в нескольких мужских круговых турнирах.

После чего лишь изредка играла во внутренних китайских соревнованиях. Немало имелось у неё и мужских скальпов – например, Се Цзюнь побеждала легендарного «невозвращенца» Виктора Корчного и блистала в матчах женщин с легендарными ветеранами шахмат.

Фишер натренировал

В женских шахматах Се Цзюнь на голову превосходила соперниц; достаточно сказать, что она выиграла матч у Наны Иоселиани со счётом 8,5:2,5. Лишь одна шахматистка за всю историю смогла бросить ей вызов — китаянку обыграла старшая из сестёр Полгар, Жужа или Сюзан. В следующем цикле должен был состояться матч-реванш (Се Цзюнь победила в отборе), однако повторный матч за мировую корону между двумя звёздами не состоялся. Сюзан ждала ребёнка и попросила ФИДЕ перенести сроки поединка, однако в итоге ей было засчитано поражение, а корона без боя перекочевала обратно на Восток.

К огромному сожалению, после этого грустного события Полгар почти завершила практические выступления, занявшись общественной деятельностью. Сестры Сюзан — София и Юдит — всегда много и успешно играли с мужчинами, поэтому в «клуб сестёр Полгар» вошли уже десятки, если не сотни поверженных соперников.

Откуда такие навыки в борьбе с могучим сильным полом? Живший в то время в Будапеште затворник Роберт Фишер часто играл с сёстрами лёгкие партии. Получается, натренировал!

Лучшая в истории

Сравниться с младшей сестрой из легендарной семьи Полгар пока не может ни одна из шахматисток. Юдит никогда не боролась за женскую корону, поскольку ей это было неинтересно. Зато среди мужчин венгерка долгие годы имела твёрдую прописку в десятке лучших, выиграла внушительное количество супертурниров, играла в соревнованиях на первенство мира.

Лишь считаные гроссмейстеры экстра-класса не испытали горечь поражения от Юдит; наряду с Анатолием Карповым и ещё юным Магнусом Карлсеном не избежал сей участи и сам Гарри Каспаров. После той знаменитой победы Полгар в 2002 году стало ясно – сборная России проигрывает сборной мира в последнем из сыгранных «Матчей века».

Юдит Полгар Фото: Rick Maiman/Getty Images

Победительница чемпиона мира

После ухода из шахмат Се Цзюнь и Сюзан Полгар сильнейшей шахматисткой 2001-2004 годов стала новая чемпионка мира Чжу Чень. В 2002 году китаянка стала автором одной из самых громких сенсаций — на Гран-при ФИДЕ в Дубае она выбила из борьбы тогдашнего обладателя титула по версии Международной шахматной федерации Руслана Пономарёва.

Сейчас Чжу Чень – одна из значимых фигур в новом руководстве ФИДЕ.

Крутизна в одном турнире

12-я чемпионка мира Александра Костенюк – одна из немногих современных шахматисток, имеющая внушительный «послужной список» побед над представителями сильного пола.

В чемпионате мира по блицу 2009 года Александра обыграла Магнуса Карлсена, Виши Ананда, Вугара Гашимова, Александра Морозевича, Александра Грищука, Левона Ароняна — и всё это в одном турнире! Так что, уверен, неудача в первом из интернет-турниров для Александры временная, и она ещё проявит себя!

Девочка-вундеркинд

XXI век подарил миру новую чемпионку мира из Поднебесной — девочку-вундеркинда по имени Хоу Ифань. Восходящая звезда завоевала титул и много лет держала титул чемпионки мира, но потом пошла по стопам Полгар. Хоу Ифань регулярно и достойно выступает в мужских турнирах: обыгрывала Аниша Гири, Пенталу Харикришну, Алексея Широва, Ле Куанг Льема и даже Юдит Полгар.

После последнего события поговаривали о проведении женского суперматча Полгар – Хоу Ифань, но куда более старшая Юдит разумно от него уклонилась.

Нокаут-чемпионка

Украинская шахматистка Анна Ушенина сенсационно выиграла последний нокаут-чемпионат мира 2012 года и быстро завоевала репутацию одной из лучших шахматисток мира. В свои лучшие годы Анна нанесла несколько чувствительных поражений лидерам женского рейтинг-листа, в том числе и Хоу Ифань, а на Кубке мира в Тромсё-2013 принялась за лучших шахматистов — в ответном поединке первого круга обыграла многократного чемпиона России Петра Свидлера.

Первая из 500 участников

Многократная чемпионка России Валентина Гунина не зря слывёт специалистом по быстрой игре и грозой сильного пола – она не раз выигрывала мужские опен-турниры по рапиду. В Лондоне в декабре 2016 года за победу боролись без малого 500 шахматистов из 45 стран, в том числе более 40 гроссмейстеров. А победила Гунина!

Валентина Гунина Фото: РИА Новости

Злоключения Найджела Шорта

Вице-президент ФИДЕ и претендент на звание чемпиона мира 1993 года английский гроссмейстер Найджел Шорт всегда очень эпатажен, когда речь заходит о женских шахматах. Британский джентльмен регулярно участвовал в традиционном турнире «Битва полов» в Гибралтаре и неоднократно публично размышлял о различиях между мужским и женским мозгом. Вот только дамы регулярно наносят Найджелу тяжёлые пробоины.

Здесь отличались Валентина Гунина, Харика Дроновалли, Наргюл Салимова, нынешняя чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь – впору уже создавать зеркальный по отношению к клубу Менчик клуб Найджела Шорта! Кстати, надо отметить, что нынешняя шахматная королева в отношении партий с мужчинами совсем не робкого десятка – обыгрывала многих, в том числе и китайских сборников-мужчин.

Историческая партия Фируджи

Второй номер мировой классификации, юный Алиреза Фируджа начинал свой шахматный путь в Иране. Однако спортсмены этой страны постоянно сталкиваются с крайне неприятной ситуацией – из-за религиозной позиции их страны они не мог встречаться за доской с игроками из Израиля. В 2019 году на крупном турнире в Германии Фируджа, уже имевший рейтинг по 2700, получил минус за неявку на поединок с израильским шахматистом, но на этом его беды не закончились!

На следующий день Алиреза играл с 13-летней Антонией Цигенфус, и шахматистка с рейтингом 1945 победила шахматного корифея! После этого инцидента семья восходящей звезды приняла решение переехать во Францию. Теперь Фируджа выступает когда угодно, с кем угодно, вошёл в мировую элиту и больше женщинам не проигрывает!

Карлсен против женщин

Сейчас в женских шахматах происходит смена поколений, появляются новые звёзды. Наверняка и они скоро скажут своё веское слово! А как играет с женщинами нынешний чемпион мира Магнус Карлсен, спросите вы? Прекрасный пол местами удивляет и поражает даже нынешнего властителя шахматного мира.



Например, известная грузинская шахматистка Нино Бациашвили сыграла с ним чёрными вничью в 2015 году в Катаре. А огромную популярность получила запись онлайн-турнира, в котором лидер шахматной Беларуси Ольга Баделько (с прошлого года Ольга представляет Россию) пошла против Магнуса после 1.е4 е5 королём на е2! Правда, Карлсен после первого замешательства улыбнулся, собрался и в итоге победил.