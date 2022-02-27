Призёр Олимпиады помахал перчаткой с российским флагом. Это провокация и наглость?!

Евгений Климов сделал то же самое, что и участники Кубка мира в Лахти. Но против него уже открыто дисциплинарное дело.

Антироссийские настроения в мировом спорте выплёскиваются в абсолютную ненависть. Международная федерация лыжных видов спорта открыла дело против российского прыгуна с трамплина Евгения Климова. За что? За то, что он помахал рукой с перчаткой с наклеенным российским флагом в камеру.

Авторы крупнейшего спортивного портала Польши назвали поступок Климова наглостью и провокацией. При этом сами же написали, что правила не нарушены.

Новость по теме FIS расследует дело Климова, который показал на камеру российский флаг на турнире в Лахти

FIS опубликовала заявление о том, что российские спортсмены на соревнованиях по её эгидой могут выступать без ограничений, но под флагом и гимном международной федерации. Правда, непонятно, с какого времени начинает действовать это решение, поскольку на лыжном чемпионате мира среди молодёжи и юниоров в Лигне выступает сборная России, как и на всех этапах Кубка мира – по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью, фристайлу.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть любую трансляцию, где в титрах напротив наших спортсменов стоит российский флаг и чётко написано RUSSIA. Как и в официальных протоколах. Ну ладно, на следующих этапах, если наши спортсмены туда поедут, организаторы внесут изменения, напишут NAR (нейтральный спортсмен из России) и поставят вместо российского флаг FIS. Но сейчас пока всё так, как есть.

Фото: Кадр трансляции

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лахти – да, там не только лыжный этап с участием наших героев Пекина проходит – мужская сборная России 26 февраля участвовала в командном турнире.

Наши спортсмены выходили на трамплин в шлемах с российским триколором на передней части и сбоку и в перчатках с гербом России. И никого из организаторов это не смутило. Олимпиада в Пекине, где подобное точно было запрещено, уже прошла, спортсмены вернулись к прежней раскраске инвентаря и экипировки.

Как проверяется экипировка в прыжках с трамплина – показали прошедшие Игры-2022. Да и в Лахти некоторые спортсмены были дисквалифицированы. Если бы с экипировкой или инвентарём было что-то не то, организаторы сразу бы приняли меры.

Комментаторы на европейской версии «Евроспорта» называли сборную России – сборной России, рассказывали про то, что в составе нашей команды выступает серебряный призёр Олимпийских игр в смешанном командном турнире Евгений Климов. И не говорили о том, что нашу команду нельзя так называть.

Чем Климов отличался от остальных? Тем, что наклеил на свои перчатки пластырь в цветах российского флага. То есть перчатки с российским гербом никого не смутили, но флажок на ладони – это преступление, по мнению поляков. Вернее, не сам флажок, а то, что Климов в камеру помахал рукой в перчатке, на которой виден этот флажок.

Это история, достойная отдельного дела, по мнению FIS.

Именно авторы портала sport.pl Александр Бернард и Якуб Бальчерский погнали волну хейта на нашего спортсмена.

«Наглость российского прыгуна. Отвратительная провокация. Прямо на камеру», — именно так называется их материал.

«Климов после прыжка решил продемонстрировать поддержку России. На шлеме у него тоже российский флаг, но это нормальная ситуация, у норвежцев тоже национальный флаг на шлемах. Но жест прямо в камеру – это плохо. Просто провокация. Недавно Сандро Пертиль сказал, что не хотел бы исключения российских спортсменов из Кубка мира, потому что все прыгуны – одна большая семья. Климов показывает иное», — написано в статье.

Припомнили польские журналисты и то, что Евгений во время Олимпиады передал привет президенту России, который, как оказалось, смотрел прыжки с трамплина. Я был в микст-зоне во время этого разговора. Да, мы спросили у Климова, знает ли он, что прыжки с трамплина – один из тех видов спорта, которые в олимпийской программе интересуют президента России?

И Евгений вместе с Ириной Аввакумовой сказали, что да, знают, и передают ему привет. Что ещё они должны были ответить?

А то, что Климов в камеру помахал рукой – этот жест делали абсолютно все участники Кубка мира: поляки, немцы, австрийцы, финны.