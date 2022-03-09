Отстранить Ивана Куляка от международных соревнований нельзя, ведь сборная России уже не может там выступать.

«Последствий не боялся». Как могут наказать российского гимнаста за «Z» на форме?

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошёл в минувшие выходные в Катаре, россиянин Иван Куляк вышел на награждение с буквой Z на спортивной форме.

В последние дни буква Z стала знаком поддержки российской армии и России в целом.

Международная федерация гимнастики (FIG), которая ранее запретила спортсменам из России выступать под своим флагом из-за политической ситуации, намерена добиваться наказания для Куляка. Какие же санкции могут последовать за букву на груди?

«Поступил, как должен был»

Иван Куляк объяснил, что демонстрация буквы Z на награждении в Дохе — это его ответная реакция на действия организаторов и украинских спортсменов.

«Нам сказали заклеить флаг — я заклеил. Нам запретили уже всё что можно. Я хотел просто показать, откуда я. И всё. Последствий не боялся. Я никому не желал зла.

Этот знак «Z» означает «За победу», «За мир». То, как с нами там некрасиво обращались украинские спортсмены, как они себя там вели… Это просто надо было видеть. Они начали всю эту политику и всю эту движуху, а я просто взял и наклеил на форму уже после того, как они стали себя вести так. Они выходили, окутанные флагами, и кричали «Слава Украине!» на помосте. Этого нельзя делать по регламенту соревнований, а они так делали. Они ещё требовали, чтобы нас сняли с соревнований. Хотя мы никому плохо ничего не говорили и не делали. Я считаю, что поступил, как должен был».

Стоит отметить, что на подиум вместе с российским спортсменом, занявшим третье место в упражнениях на параллельных брусьях, поднялся и украинец Илья Ковтун, выигравший золото.

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«FIG будет добиваться открытия дисциплинарного производства»

Какие именно санкции ждут российского спортсмена пока неизвестно, однако Фонд гимнастической этики уже сообщил, что Международная федерация гимнастики будет добиваться дисциплинарного производства в отношении Куляка.

«Мы можем подтвердить, что Международная федерация гимнастики проинформировала нас о том, что она официально будет добиваться открытия дисциплинарного производства в отношении Ивана Куляка, связанного с его поведением на этапе Кубка мира в Дохе. По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает подробностей незавершённых или потенциальных дел. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлечённых сторон», — приводит ответ Фонда гимнастической этики «Матч ТВ».

Таким образом, решение о наказании Ивана Куляка будет приниматься Фондом гимнастической этики. В списке возможных наказаний — предупреждение, денежный штраф, отстранение на конкретные соревнования или неопределённый срок, аннулирование результатов соревнований, приостановка деятельности или исключение национальной федерации и другие санкции, которые могут быть предложены дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики.

«Нас и так отстранили»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что не знает, в какие сроки будет рассмотрено дело Куляка.

«FIG передала эту историю в Фонд гимнастической этики. Когда и в какие сроки они рассмотрят эту ситуацию, мне неизвестно», – приводит слова Титова «Матч ТВ».

Также Титов отметил, что ФСГР будет защищать российского спортсмена.

«Мы будем защищать Ивана в любом случае. Я не думаю, что он хотел устроить специальную демонстрацию, но мы будем его поддерживать в любом случае. Есть регламент, касающийся формы. Это было нарушение формы, которая была утверждена FIG. Иван сделал это сознательно. Я думаю, что наказать могут отстранить от участия. Но нас и так отстранили», – рассказал Титов РИА Новости.

Из-за геополитической ситуации с Украиной FIG отстранила российских спортсменов от международных соревнований с 7 марта. Второй раз отстранить персонально Куляка уже не получится. Поэтому очень любопытно, как же разрешится эта ситуация.