«Перед соперниками неудобно». Российский атлет в мороз остался без обуви, но не сдался

Ильнар Хабибуллин бежал в одном носке и в итоге выиграл. Вот это воля к победе!

Удивительная история произошла во время этапа Кубка России по зимнему триатлону среди юниоров в Зеленодольске. Ильнар Хабибуллин из Башкирии вынужден был бежать первый этап в одной шиповке в минус 16 градусов! Вторая шиповка была у него в руках, поскольку он решил не тратить время на попытку завязать порванный шнурок.

Ильнар в итоге занял первое место. Вот это воля к победе!

Мы связались с чемпионом, и он в деталях рассказал, как было дело.

«Пятка отбивалась. Пришлось потерпеть»

«Через 200 метров после старта у меня на одной из шиповок порвался шнурок. Выбор был простым – либо сходить с дистанции и завершать соревнования, либо попробовать продолжить. Я попробовал что-то сделать со шнурком, но он рвался и дальше. Поэтому просто снял шиповку, взял её в руку и побежал дальше.

Фото: vk.com/moswaterpolo

Беговой отрезок у нас был 3 км, так я практически весь этап бежал в одной шиповке. Хорошо, что на мне были термоноски, в такой мороз босиком я бы вряд ли добежал до финиша. Хоть это и не по асфальту было, а по укатанному снегу, но пятка отбивалась, пришлось потерпеть. К счастью, беговой этап был первым, мне удалось удержаться за всеми лидерами, а уже на велосипеде и лыжах я поборолся за высокие места и выиграл.

Мне немного неудобно было перед соперниками, когда я бросился в погоню, догнал их, а потом бежал в группе, держа обувь в руках. Честно скажу, особой разницы я не почувствовал, вот если бы совсем без шиповок – было бы сложнее. Возможно, это гонка просто захлестнула».

«Мама о моём здоровье беспокоилась»

Ильнар начал заниматься триатлоном в 2016 году. Через несколько дней ему исполнится 18. Спортсмен только перешёл в юниорскую категорию, в юношеской он дважды становился обладателем Кубка ФТР (Федерация триатлона России). Среди своих ровесников Хабибуллин – абсолютный лидер.

«Честно говоря, я не слышал, чтобы со старта спортсмены бежали в одной шиповке. Была знаменитая история, когда марафонец бежал босиком на Олимпиаде в Риме, бывало, когда ближе к финишу обувь теряли. И в основном это летом. Возможно, такие истории и были, но я про них не знаю. После финиша соперники подходили, поздравляли, говорили, что это круто. Но я так не думаю. На самом деле, я сам себя удивил.

Мама первым делом позвонила, её вообще не интересовало итоговое место, она только о моём здоровье беспокоилась», — сказал Ильнар.

Фото: vk.com/moswaterpolo

Цель Хабибуллина, студента Нефтекамского нефтяного колледжа, найти спонсоров и в предстоящем сезоне выполнить норматив мастера спорта России. Для этого на юниорском первенстве страны нужно занять первое или второе место. Но эта цель немного отдалённая. А самая ближайшая – выступить на чемпионате России по маунтинбайку, который пройдёт в конце марта в Архипо-Осиповке. Самое главное теперь – не потерять велотуфлю. Всё-таки в полной экипировке результаты точно будут выше.