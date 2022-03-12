«Я выбрала личное счастье». Как советская шахматистка сбежала с американцем с Олимпиады

На Всемирной шахматной Олимпиаде 1988 года в Салониках (Греция) случилась весьма необычная история. Советская шахматистка Елена Ахмыловская тайно вышла замуж за соперника из США и вместе с ним сбежала с турнира. Непобедимая сборная СССР была деморализована и в итоге упустила золото. Победу же одержала команда Венгрии с юными сёстрами Полгар.

Сёстры Полгар против непобедимой сборной СССР

В женском турнире шахматной Олимпиады-1988 главным и основным фаворитом считалась непобедимая сборная СССР, в составе которой выступали: чемпионка мира Майя Чибурданидзе, участница матча на первенство мира 1986 года Елена Ахмыловская, участница матча на первенство мира 1984 года Ирина Левитина и бронзовый призёр турнира претенденток 1987 года Марта Литинская. Сильнейший состав. Настоящая команда мечты!

Сборная СССР побеждала в шахматных Олимпиадах с момента их учреждения для прекрасного пола с 1957 года. Исключением стал лишь 1976 год, когда Турнир наций принимал Израиль, с которым у СССР отсутствовали дипломатические отношения. В итоге соревнование бойкотировалось шахматистами и шахматистками под флагом с серпом и молотом.

Однако в 1988 году у женской команды СССР появился неожиданный соперник – вторым стартовым номером турнира числилась команда Венгрии, за которую, кроме гроссмейстера Ильдико Мадл, играли три юные сестры Полгар: 19-летняя Жужа, 14-летняя София и 12-летняя Юдит. Тогда ещё никто не знал, что Жужа или Сьюзен, как часто её называют сейчас, станет чемпионкой мира, а Юдит – и вовсе сильнейшей женщиной-шахматисткой в истории, которой в разные годы будут сдаваться Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Магнус Карлсен.

Но уже тогда девочки имели высокий рейтинг Эло: Юдит и София примерно по 2350, а Жужа – под 2500 пунктов. Тем не менее показатели советской команды, возглавляемой мужским гроссмейстером Майей Чибурданидзе (2535) были выше, а опыт – несравнимо больше.

Другие сборные (Англия, Югославия, Польша, США) при такой конкуренции о золоте и не мечтали.

Напряжённая борьба

После четырёх туров команда СССР на пол-очка опережала венгерок – 11 против 10,5, и тут состоялась очная дуэль! Каждый поединок на Олимпиадах у женщин в тот момент вёлся на трёх досках, одна участница оставалась в запасе. И матч начался для советской дрим-тим обескураживающе – Мадл буквально разгромила Литинскую. Все в тот момент уже понимали, какой силой обладают гениальные сёстры, но удар прилетел совсем с другой стороны.

Жужа уверенно уравняла с Чибурданидзе, а на оставшейся доске Юдит пыталась обыграть в окончании Левитину. Партию отложили, и при доигрывании после анализа с могучим советским штабом (разумеется, подключились мужчины-гроссмейстеры) Ирина сумела чудом вырвать ничью. В любом случае, уже венгерки вырвались вперёд на пол-очка, но дистанция на Олимпиадах в тот момент была исполинская – целых 14 туров.

В этот момент подлинным героем в стане команды СССР стала Елена Ахмыловская. Она развила ураганный темп и буквально громила всех на своём пути – 8,5 из 9 возможных очков! Во многом благодаря ей советская команда вернулась на первое место и после 10 туров уже на полтора корпуса опережала сильных конкуренток. Юные сёстры из Венгрии стали сдавать – не обыграли Югославию, потеряли еще незапланированные очки. И тут случилось невероятное!

Неожиданный побег и поражение

Внезапно Ахмыловская сбежала, тайно обвенчавшись с тренером команды США Джоном Дональдсоном и накануне зарегистрировав брак в американском посольстве. Ранним утром пара покинула отель «Македония Палас» и рванула в аэропорт на межконтинентальный рейс.

Это был неимоверный скандал! Какими газетными заголовками только не пестрела пресса! В СССР полным ходом шла перестройка, и действия властей не отличались последовательностью. Сначала с остальными игроками команды поработали представители КГБ (как? почему? кто знал и не предупредил?) и было подготовлено требование к Международной шахматной федерации о дисквалификации Ахмыловской, но потом всё спустили на тормозах.

За четыре тура до финиша советская команда оказалась деморализована. Бегство подруги, давление из Москвы, необходимость выступать без запасных… После ничьей с США (проигравшую Левитину подстраховала Литинская), отрыв от венгерок сократился до половинки очка. Собравшись, действующие чемпионки крупно обыграли 2,5:0,5 чехословачек, но и сёстры с таким же счётом одолели англичанок. Дальше не выдержала уже Литинская, уступившая в матче с кубинками. Перед заключительным туром у команд СССР и Венгрии оказалось по 31 очку.

Сборная Советского Союза сохраняла лучшие дополнительные показатели, и ей нужно было лишь хорошо сыграть против далеко не сильнейшей команды Нидерландов. Венгеркам же попалась значительно более крепкая сборная Швеции, которую возглавляла сильная гроссмейстер Пиа Крамлинг. Но силы оставили лидеров, и далеко не лучшую роль, по словам очевидцев, сыграла призванная взбодрить спортсменок идеологическая накачка перед матчем.

Начало матча оказалось неплохим для советских шахматисток – Чибурданидзе быстро сыграла вничью, но Левитина и Литинская с дебюта получили стабильное преимущество. А в параллельном матче совсем юная Юдит очень хотела во чтобы то ни стало выиграть и получила сомнительную позицию против Бориславы Борисовой, известной шахматистки, переехавшей в Швецию из Болгарии. Увы, цейтнот полностью перевернул картину боя – сильно нервничавшие Ирина и Марта выпустили перевес и вынуждены были довольствоваться ничьей, а младшая Полгар всё-таки обманула соперницу и завоевала эту «золотую», историческую победу.

Старожилы утверждают: на закрытии у представителей советской команды просто не было лица – сборная вышла за серебром, как будто был объявлен всеобщий траур. А греческие болельщики рукоплескали юным девушкам из Венгрии, усиливая грусть и тоску по упущенной победе.

Неудачный реванш

Схватка сборных СССР и Венгрии продолжилась два года спустя на Олимпиаде в Нови-Саде в 1990 году. Советскую команду усилили молодые звёзды Алиса Галлямова и Кетеван Арахамия, а находящаяся в блестящей форме экс-чемпионка мира Нона Гаприндашвили буквально разгромила в личной встрече Юдит Полгар – теперь вы понимаете, почему Нона Терентьевна подала в суд на Netflix? На этот раз СССР выиграл 2:1 матч у повзрослевшего трио Полгар, и за два тура до конца команда под красными знамёнами на 1,5 очка опережала конкуренток. Но вновь как будто сама Каисса оказалась на стороне соперниц – случилась трагическая ничья СССР с Чехословакией, и Венгрия вырвала золото по дополнительным показателям.

Увы, продолжения легендарной дуэли не последовало – СССР распался, а Полгар приняли решение выступать в мужских турнирах (исключение сделала лишь Жужа ради короны).

«Никакой политики в моём шаге не было»

А что же беглянка? Ахмыловская и Дональдсон вместе прожили недолго – разошлись. Елена вышла затем замуж за ещё одного эмигранта, мастера Георгия Орлова. Пару раз выиграла чемпионат Штатов, но потом её карьера за рубежом не сложилась – пришлось зарабатывать деньги. Сначала Елена работала в банке, потом устроилась программистом, затем открыла свою шахматную школу и начала путь тренера. Но, увы, ушла из жизни рано, всего в 55 лет.

Вспоминая в поздних интервью о той злополучной Олимпиаде, героиня соревнований в Салониках рассказывала: «Я хотела выйти за Джона замуж, и нас в мэрии Афин обвенчали. Наверное, это хорошая история для газеты, но лично я в ней ничего особенного не видела. Через пару дней после венчания нам позвонил друг и сообщил, что в одной из популярных греческих газет вот-вот появится большая статья про нас и разразится большой скандал. Мне посоветовали по-тихому бежать. Никакой политики или отчаянного диссидентства в моём шаге не было, но перестройка тогда в СССР только-только началась, и вполне реальной была опасность, что меня из-за связи с американцем сделают невыездной и разлучат с любимым человеком. Команду было жалко, я её объективно подвела, но иногда приходится делать трудный выбор. Я выбрала личное счастье».

Кто знает, доиграй тогда до конца турнир Ахмыловская, как сложилась бы мировая шахматная история в соревнованиях женщин? Смогла бы она, явно одна из сильнейших в мире в то время, снова пойти на штурм чемпионского звания? И как выглядел бы дальнейший список победительниц Всемирных шахматных Олимпиад – ведь в 90-е после поголовной эмиграции российская команда испытывала очень серьёзные кадровые проблемы.

Побег с американским капитаном – поступок, который и в наши дни мог иметь бы очень большие последствия. Но Елена совершила его, а история не знает сослагательного наклонения.