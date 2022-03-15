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Россию отстранили от международных турниров – кто на Западе встал на сторону российских спортсменов?

«Смогу смотреть россиянам в глаза». На Западе выступают против наказания наших спортсменов
Татьяна Постникова
«Смогу смотреть россиянам в глаза»
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Наши атлеты получили поддержку даже из США и Норвегии.

«Мы не попадёмся в ловушку дешёвых аргументов, что это политизация спорта, противоречащая Олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета», — глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах жестко отвечает на слова о несправедливости отстранения россиян от международных стартов из-за политики.

Сейчас критиковать решение об отстранении наших атлетов – неблагодарное дело, ведь «за» выступает подавляющее большинство. Но, оказывается, и на Западе люди встают на сторону России.

Сравнение с расизмом

Наверное, самым неожиданным заявлением в поддержку россиян стало выступление депутата Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон на заседании организации. Она сравнила происходящее с российскими спортсменами с проявлением расизма.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места рождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде. Видимо, никого из политиков это не смущает», — заявила Кристин.

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Несправедливым отстранение россиян назвал и призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам Синдре Бьёрнестад Скар.

«Конечно, я на 100 процентов против всего того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Это совершенно немыслимо. Но при этом я также не думаю, что наличие у лыжников российского паспорта означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. В каком-то смысле, думаю, это немного несправедливо», — признался Скар.

Пятикратный призёр Олимпийских игр, лыжница Криста Пярмякоски также поделилась своим мнением. По её словам, российские лыжники не имеют никакого отношения к тому, что происходит между Россией и Украиной.

«Лично я считаю, что соревнующиеся на Кубке мира лыжники не имеют никакого отношения к происходящему. Но, возможно, мы ещё не до конца понимаем, что творится», — осторожно сказала финка.

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Неожиданная поддержка

Очень неожиданно и необычно выглядит поддержка российских спортсменов из Северной Америки. Сперва чемпион мира по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу признался, что надеется на победу россиянки Натальи Непряевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус», несмотря на отстранение российских лыжников.

«Отстранение российских лыжников — печальная ситуация. Понимаю, что это спорное мнение, за которое меня будут активно критиковать, но послушайте. Непряева — отличный «классист», она проводит лучший сезон в своей карьере. Надеюсь, что она закончит сезон с «Большим хрустальным глобусом». Непряева показала себя номером один в дистанционных гонках, и я не могу представить, каким ударом для неё стала бы потеря титула. Мне плевать, под каким флагом она выступает. Я говорю о ней как о личности. Непряева — лучшая «дистанционщица» сезона, и она заслужила победу в общем зачёте», — сказал Кершоу.

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За россиян вступился и американский журналист Натаниэль Херц, тем не менее заявив, что ситуация, в которой оказались спортсмены, довольно спорная и сложная.

«Спортсмены ни в чём не виноваты, и это в решении об отстранении россиян разочаровывает. У меня нет никаких вопросов к кому-либо из этих атлетов. С другой стороны, они представляют страну, а Путин сделал их символами этой страны. Даже если бы они выступали в чёрных костюмах и под чёрным флагом, трудно скрыть такой факт: в скандинавской прессе я видел массу новостей о том, что Большунов — капитан Росгвардии, его повысили после Олимпиады. Для меня это однозначно не лучшее решение, но ситуация очень тяжёлая. Спортсмены не политики, а им задают вопросы об этом. При этом лыжные гонки – это странный вид спорта, где выступают не «Блю Джекетс» с «Янкис». В лыжных гонках ты вроде и за страну выступаешь, а вроде и нет. Кубок мира – это не Олимпиада. Ты выступаешь здесь вроде как за страну потому, что она руководит лыжными гонками у тебя на родине», — пояснил Херц.

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Спорное мнение

Некоторые спортсмены не говорят о том, что неучастие россиян – несправедливо, но жалеют, что их нет на крупнейших международных стартах. Например, трёхкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен признался, что разочарован отсутствием на Кубке мира украинцев, россиян и белорусов.

«Я очень разочарован, что не вижу здесь украинцев и даже россиян и белорусов, так как думаю, что им ничего не поделать с этой ситуацией. Говорил с некоторыми из них, и никто не хочет войны. Всегда грустно видеть, что эти спортсмены — жители тех стран, которые связаны негативными событиями. Я бы всё же предпочёл, чтобы ничего из этого не было», — сказал Жаклен.

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Похожие мысли выразил и чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Норвежец не испытывает негатива по отношению к российским спортсменам.

«Когда вы представляете Россию – страну, которая изобретает столько удивительных вещей, взлёты и падения неизбежны. И я, и российские шахматисты согласны с тем, что страны не должны заниматься подобным. Я же просто должен делать всё, что в моих силах, ведь мне так повезло жить в стране, где царят тишина и покой», — пояснил свою позицию Карлсен.

А заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал и вовсе перешёл от слов к делу: принял решение покинуть организацию из-за политического решения МОК.

«Это решение резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением. Я не ожидаю, что мой уход приведёт к каким-либо изменениям внутри комитета, я делаю это по соображениям совести, чтобы постоять за своих российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза».

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Но среди комментариев были и довольно своеобразные. Так, министр культуры и гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен поддержала отстранение россиян и белорусов от спортивных состязаний, но призвали не применять санкции к детско-юношескому спорту.

«Хочу подчеркнуть, что мы хотим исключить из международных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, а не детский, юношеский и массовый спорт. Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно», — выступила Треттебергстуен с официальным заявлением.

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Слова министра, конечно, необычны. С одной стороны, она поддерживает решение о, по сути, исключении россиян из спорта и даже призывает к нему. Но с другой – Треттебергстуен пытается защитить часть спортсменов от несправедливого решения.

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