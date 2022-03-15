Вяхирева шикарно вернулась! Но «Ростов-Дон» даже 11 мячей легенды не спасли

Пускай до финала Суперлиги ещё далеко, но один из главных матчей сезона уже состоялся. В 19-м туре Суперлиги ЦСКА играл с «Ростов-Доном». Игра была довольно принципиальной, ведь ростовчанкам явно хотелось реабилитироваться после поражения от москвичек в январе. Для этого у донской команды было всё, в том числе вернувшаяся после долгой паузы легенда клуба Анна Вяхирева, которая, кажется, провела свой лучший матч за два сезона.
Но даже это не спасло «Ростов-Дон» от поражения.
Принципиальное противостояние
И для ЦСКА, и для «Ростов-Дона» матч 19-го тура был принципиальным, ведь во многом от его результатов зависело итоговое положение команд. Пускай обе команды уже гарантировано выходят в четвертьфинал Суперлиги, между ними шла борьба за преимущество в виде домашнего поля во втором матче стадии плей-офф.
Перед матчем отрыв ЦСКА составлял всего два очка, поэтому армейский клуб за тур до окончания предварительного этапа устраивала как победа, так и ничья. «Ростов-Дон» мог надеяться лишь на победу, чтобы догнать армейский клуб.
У команд особая история противостояний. Между собой клубы играли 12 раз и в 10 матчах победу одерживали ростовчанки. У москвичек всего две победы, в том числе одна над полурезервом дончанок. Но нынешнее противостояние команд завершилось победой ЦСКА. Для Томаша Главаты это поражение стало первым на посту нового тренера «Ростов-Дона». В итоге ростовчанки лишились шансов на более выгодные условия в плей-офф, хотя в прошлом сезоне команда доказала, что может выигрывать и без этого преимущества.
Возвращение звезды
Команды к, по сути, решающему матчу подошли с потерями. «Ростов-Дон» покинул не только главный тренер Пер Юханссон, но также левая крайняя Виктория Борщенко и разыгрывающая Грас Заади. Из ЦСКА же ушли полусредняя Ана Грос и линейная Катрине Хейндаль.
Между тем у ростовчанок были и «усиления». В расположение команды несколькими днями ранее вернулась Эдуарда Аморим, а в матче с ЦСКА бразильянка впервые с февраля сыграла за «Ростов-Дон». Аморим за игру успела заработать два удаления и забить два мяча.
Также в состав команды на решающую встречу попала звезда российского гандбола Анна Вяхирева, решившая возобновить карьеру. Паузу в выступлениях 27-летняя спортсменка взяла после Олимпийских игр в Токио, где сборная России завоевала серебро. В нынешнем сезоне Вяхирева не отыграла ни одного матча, однако в матче с ЦСКА Анна доказала, что, несмотря на паузу, находится в отличной форме – матч она провела просто шикарный.
Вяхирева, по сути, выдала шикарный матч по результативности. Правая полусредняя забила 11 голов. Последний раз Анна забрасывала больше 10 мячей за матч лишь в сезоне-2019/2020. Тогда в игре, кстати, тоже с ЦСКА, Вяхирева записала на свой счёт 14 голов при 21 броске, сегодня же процент реализации был феноменальным – 11 мячей при 12 бросках.
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