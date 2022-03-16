Хватит платить впустую! Российские легкоатлеты выступили против международной федерации

Мария Ласицкене и другие атлеты требуют гарантии участия в турнирах. Ситуация уже не может быть хуже, чем сейчас.

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и ещё 43 российских легкоатлета, получивших нейтральный статус, написали письмо руководительнице ВФЛА Ирине Приваловой, в котором потребовали решительных действий против международной федерации. Наших спортсменов отстранили от участия во всех соревнованиях, несмотря на нейтральный статус.

Легкоатлеты потребовали от ВФЛА приостановить все выплаты на счета World Athletics в случае отсутствия гарантий участия в международных стартах.

Письмо не подписали звёзды нашей лёгкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков.

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«Просим ВФЛА приостановить процесс восстановления»

Письмо последовало после решения World Athletics с 1 марта 2022 года запретить спортсменам из России участвовать в любых международных стартах даже в нейтральном статусе.

Ведомство Себастьяна Коу, уничтожающее российскую лёгкую атлетику с ноября 2015 года (вместе с некоторыми нашими чиновниками, да) приняло гораздо более жёсткое решение, чем многие спортивные федерации. Нейтральный статус не даёт шансов выступать, если заявка на него поступила из России и была одобрена.

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«Мы призываем WA действовать в рамках устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений. Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA, просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые выплаты, работу международных экспертов и контакты с рабочей группой) и обратиться в Международный спортивный суд (CAS) для защиты прав федерации и российских спортсменов», — сказано в письме.

Долг на миллион

В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за допинг-скандала. С тех пор сборной России на крупнейших стартах не было. Только нейтральные спортсмены.

Процесс восстановления затянулся на годы. ВФЛА был выставлен огромный счёт на миллионы долларов, который помогло погасить государство через Минспорта и ОКР. Однако международная федерация продолжала выгребать деньги из бюджета ВФЛА. Речь идёт о суммах примерно в $ 500 тысяч за квартал. Эти деньги вроде бы идут на исполнение дорожной карты по восстановлению нашей федерации.

Только теперь уже это деньги исключительно спонсорские. И за третий-четвёртый кварталы 2021 года образовался долг. 10 марта руководитель специальной группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен даже подчеркнул, что, если долг не будет погашен, это грозит последствиями для российской стороны.

Интересно какими? Как и чем ещё можно унизить наших легкоатлетов, и без того совершенно бесправных на международном уровне?

Чего могут добиться российские легкоатлеты?

Письмо наших атлетов последовало после напоминания о долге ВФЛА. Даже если это письмо – спланированная не спортсменами акция, оно чётко обозначило их позицию. Хуже точно уже не будет. Атлеты призывают прекратить впустую платить международной федерации.

Письмо подписали 44 спортсмена из 55, получивших нейтральный статус на 2022 год. Их требования обоснованы и справедливы. Либо разрешите выступать, либо забудьте обо всех деньгах, которые можно направить на организацию соревнований в России.

Среди подписавших письмо нет чемпионки мира и вице-чемпионки Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой. Нет и Сергея Шубенкова, чемпиона и многократного призёра чемпионатов мира в барьерном спринте. Но у Шубенкова нет и нейтрального статуса на 2022 год.

Впрочем, пока письмо – только письмо. Окончательное решение по выплате долга будут принимать руководство ВФЛА во главе с Ириной Приваловой и попечительский совет.