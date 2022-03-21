У олимпийской чемпионки из России отобрали золото Игр. Елену наказали спустя 10 лет!

Российское антидопинговое агентство на два года дисквалифицировало Елену Лашманову. Спортсменку, которая в 2012-м победила на Олимпиаде в Лондоне в спортивной ходьбе, а спустя год в Москве стала чемпионкой мира.
Главные титулы в карьере у Лашмановой теперь официально отобраны. Решение вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Той самой базы, которую Россия не хотела отдавать в распоряжение ВАДА и из-за правок в которой наш спорт был забанен на четыре года.
Ученица Виктора Чёгина, который сейчас пожизненно дисквалифицирован, ворвалась во взрослый спорт ровно 10 лет назад. 19-летняя уроженка Саранска просто влетела в российскую (читай – мировую) элиту спортивной ходьбы. Победа в Кубке мира, где Лашманова обыграла самую Ольгу Каниськину, показала весь потенциал юной легкоатлетки.
Спустя три месяца Лашманова в бешеной борьбе на дистанции 20 км буквально за 200 метров до финиша настигла Каниськину и вырвала золото Олимпиады из рук опытной и титулованной соперницы, с которой вместе тренировалась. Та победа была одной из самых красивых в истории спортивной ходьбы.
В 2013-м Лашманова просто катком прошлась по всем соперницам, увенчав свою выдающуюся серию побед золотой медалью чемпионата мира в Москве.
Тогда вряд ли кто-то думал, что именно с мордовской школы непобедимых чемпионов-скороходов наша лёгкая атлетика начнёт своё падение в глубокую пропасть. Елена попалась на внесоревновательном допинг-контроле в 2014-м. Её проба дала положительный результат на гормон роста.
Два года дисквалификации – стандартное наказание. Но все титулы Лашмановой оставили, как и мировые рекорды. Елена вернулась в спорт, вновь выигрывала российские старты, но на международном уровне больше не выступала. Впрочем, к моменту её возвращения ВФЛА уже оказалась бесправной, спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе, а шансов получить его у Лашмановой, однажды попавшейся на нарушении, не было.
Теперь же у Елены нет не только нейтрального статуса, но и статуса чемпионки мира и олимпийской чемпионки. Хотя спустя 10 лет это вряд ли как-то скажется на её жизни.
Ну и давайте честно. Все мы вспомнили про Елену Лашманову вот сейчас, когда появилась новость о лишении её всех титулов.
Но вопрос в другом. Очередной скелет вытащен на свет из шкафа (это не про Лашманову, если кто не понял), а сколько ещё информации пока скрыто в этой базе? Вернее, о которой мы пока не знаем.
Однако узнаем после очередных решений. Время ещё придёт.
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