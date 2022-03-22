Водные виды спорта – чуть ли не единственные, в которых россияне могут выступать на международных стартах. Пока могут.

«Рады, что хотя бы выступали». В синхронном плавании России побеждать ещё не запретили

Международная федерация плавания (FINA) – одна из считанных, кто допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе на фоне последних политических событий. Благодаря этому решению представители нашего синхронного плавания смогли принять участие в первом этапе Мировой серии в онлайн-формате и выиграли практически всё золото турнира.

Россию не запретили!

Из-за текущей геополитической ситуации большое количество международных спортивных федераций полностью отстранили россиян от участия в соревнованиях. Однако небольшое количество федераций всё-таки позволили нашим спортсменам выступать, правда, в нейтральном статусе, без флага и гимна. Тем не менее, в условиях практически полного отстранения российского спорта от остального мира, возможность выступать даже в нейтральном статусе воспринимается скорее как исключение из правил и шаг навстречу нашим атлетам.

Одна из немногих федераций, которая допустила россиян до соревнований — Международная федерация плавания (FINA). Благодаря этому решению представители российского синхронного плавания смогли принять участие в первом этапе Мировой серии.

«Рады, что нас не сняли с соревнований»

Интересно, что соревнования проходят в США и Канаде, но проводятся они в виртуальном формате. То есть спортсмены за месяц до соревнований записывают видео и высылают его судьям, которые в прямом эфире оценивают все выступления. Подобный формат проведения соревнований появился во время пандемии, в 2020 году. И, кажется, в условиях современной политической ситуации новый формат сыграл российским спортсменам только на руку.

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«Так происходит в первую очередь из-за политической ситуации – наше выступление на следующих соревнованиях под угрозой. Для нас участие в онлайн-турнирах – один из возможных вариантов показать свои программы. Конечно, мы рады, что поучаствовали в этом этапе, рады, что нас не сняли с соревнований, что выступали хотя бы в нейтральном статусе», – приводит слова чемпиона мира по синхронному плаванию Александра Мальцева «Спорт-экспресс».

Российские спортсмены не просто приняли участие в соревнованиях, но и выиграли практически во всех видах программы. Уже в первый соревновательный день они завоевали четыре золотые награды из пяти в технических программах.

Александр Мальцев стал лучшим в технической программе мужского соло, а также в паре с Майей Гурбанбердиевой одержал победу в смешанных дуэтах. В женской одиночной программе выиграла Варвара Субботина. Также Субботина заняла первое место в дуэте со Светланой Колесниченко.

Второй соревновательный день оказался менее богатым на победы российских спортсменов, но лишь потому что они выступали в одной дисциплине. Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли произвольную программу в соревнованиях смешанных дуэтов.

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Но сможет ли Россия выступать дальше?

Стоит признать, что выступления наших спортсменов в соревнованиях под эгидой FINA могут прекратиться в любой момент, потому что на международную федерацию оказывают серьёзное давление. В частности, за минувшие дни национальные федерации Швейцарии и Норвегии заявили, что не будут выступать на чемпионате мира – 2022, который пройдёт в июне, если в соревнованиях примут участие спортсмены из России и Беларуси. Очевидно, что будут и другие страны, которые поставят перед FINA такой ультиматум. И представителям международной федерации придётся либо вычеркнуть россиян из мирового плавания, либо проявить недюжинную стойкость.