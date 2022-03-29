Самый богатый шахматист мира рвётся к битве с Карлсеном. Чем же так крут Хикару Накамура?

Возможно, вы подумали, что в заголовке какая-то ошибка. Разве может суперзвезда шахматного мира, вечный чемпион всего и вся Магнус Карлсен быть не самым богатым в своей сфере? Оказывается, может.

Американский гроссмейстер Хикару Накамура намного богаче Карлсена. И нет, он не наследник какого-то состояния и не удачливый бизнесмен. Все деньги он заработал, двигая фигуры по шахматной доске. Чаще всего – виртуальной.

Хикару Накамура известен миллионам людей на планете как лучший шахматный стример. Он ведёт трансляции на разных платформах и получает кучу денег: за просмотры, за рекламу, прямо от зрителей, в конце концов. Несмотря на то что в последние годы Хикару почти не играл на официальных турнирах под эгидой ФИДЕ, он очень богат. Портал Wealthy Genius оценивает состояние Накамуры в $ 50 млн. А Магнуса Карлсена – в $ 8 млн.

На стриминговых платформах есть разные герои. Кому-то просто донатят за красивые глаза, кому-то – за плоские шутки. Но Накамура – шахматист с именем. Он один из сильнейших американских игроков нового поколения, ставший международным гроссмейстером в 15 лет, – среди американцев такое удавалось лишь одиозному чемпиону мира Роберту Фишеру ещё в 50-х.

Впервые в элитном турнире Накамура победил в 2011-м: в Вейк-ан-Зее он сумел обойти прошлого, действующего и будущего чемпионов мира (Владимира Крамника, Виши Ананда и Магнуса Карлсена). Возможно, Хикару и сам мечтал о том, чтобы примерить шахматную корону, но как-то не сложилось.

Ближе всего к матчу за титул чемпиона мира Накамура подбирался в 2016 году – тогда он отобрался на турнир претендентов, проходивший в Москве. Хикару занял седьмое место из восьми участников, но оставался в борьбе до последних туров. Победившему Сергею Карякину американец уступил лишь полтора очка.

Казалось, что это седьмое место – высшее достижение Накамуры в классике. В быстрых шахматах, на которых он сосредоточился, всё было замечательно: и титулы, и победы, и призовые. Хикару явно нашёл свою специализацию.

В 2018-м году он начал активно вести стримы – онлайн-трансляции своих игр. Всё шло с переменным успехом, пока не случилась пандемия и сериал «Ход королевы». В западном мире случился бум шахмат, и на этом фоне последовал взрывной рост подписчиков на каналы Накамуры на разных платформах. А с ними – уникальные спонсорские контракты и рост доходов.

В какой-то момент Накамура честно признался: ему скучно играть в классику и не хочется ездить на турниры. А зачем? Можно же, не вставая со своего кресла, за один вечер и шоу для публики устроить, и заработать большие деньги. После начала пандемии Хикару не сыграл ни одной классической партии за два года, и ФИДЕ даже пришлось заморозить рейтинг американского шахматиста.

Казалось, он так и останется в комфортном мире стримов и донатов. Но ФИДЕ сделало очень точный ход. Когда пандемия сошла на нет, Хикару выдали специальное приглашение на Кубок мира – статусный турнир, определявший сразу двух участников турнира претендентов – 2022. Многие шахматисты этим решением были возмущены. Как же, мол, можно пустить на такой турнир человека без рейтинга, который два года не играл? Но возмущались зря.

Хикару, сидя в геймерском кресле перед монитором, в классические шахматы играть, как оказалось, не разучился. Он выиграл первый этап Кубка мира, а в третьем добрался до плей-офф и тем самым гарантировал себе место не ниже второго в общем зачёте турнира. То есть – путёвку в турнир претендентов.

Мало кто ждал такого результата перед стартом Кубка мира, но Накамура доказал, что он действительно классный шахматист, который ещё не оставил мечту любого гроссмейстера – стать чемпионом мира.

Пожалуй, проявить себя на турнире претендентов в июне-июле 2022-го Хикару будет очень сложно. Главный фаворит на победу там – юный талант иранского происхождения Алиреза Фируджа. Но если вдруг Накамура сможет удивить публику ещё раз и пробьётся на свой первый чемпионский матч, то для популярности шахмат это станет колоссальным прорывом.