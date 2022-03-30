«Сказали, нужно со всем соглашаться». Как русского волейболиста забанили на четыре года

Доигровщик «Белогорья» Станислав Маслиев четыре года тосковал по волейболу – у спортсмена неожиданно нашли допинг, когда в 2016-м он крошил соперников на сетке в австрийском «Хипо Тироль». Лишний вес, развод, безработица. Казалось, с большим волейболом покончено. Но шесть лет спустя он стал №1 на своей позиции в белгородском клубе, усадив на лавку сильных легионеров.

Это история главного волейбольного камбэка России.

«Проще сказать «да» и ждать решения»

Если однажды к вам постучатся в дверь и скажут, что забирают работу мечты, перспективы, наконец, смысл жизни – ваши действия? Примерно всем этим для 22-летнего доигровщика из Белгорода Станислава Маслиева был волейбол. С шести лет он мечтал о золоте Олимпиады и Лиге чемпионов. Но за считаные дни российский игрок из австрийского топ-клуба лишился всего.

В его организме нашли допинг – шоковый инсайд огласили там же, в Инсбруке, в окружении ошарашенных коллег. Чужая страна, язык, люди и нулевая терпимость к допингу – в тот же день боссы клуба разорвали с волейболистом контракт, не дав тому ни объясниться, ни попрощаться с напарниками.

Фото: РИА Новости

«Со стороны руководства клуба такие негативные моменты были, но со стороны тренера и игроков – нет. Это было, скорее, непонимание. Почему нашли, как нашли и что делать», – вспоминает доигровщик. Тогда же Федерация волейбола Австрии показательно лишила клуб пяти очков в турнирной таблице, а Маслиева – шанса на реабилитацию.

«Менеджер начал спрашивать, что я мог пить, может быть, какие-то витамины. Я назвал всё, что принимал от простуды и что давал доктор. Пообещали разобраться, но потом предъявили, что это какие-то стероиды и что с этим ничего не сделать. Проще сказать «да» и ждать решения».

После вскрытия пробы «Б» об апелляции не было и речи. Мир уже тщательно пережёвывал допинговые сенсации со страниц доклада Макларена. Тогда-то доигровщик и стал одним из сотни российских атлетов в многосерийной эпопее.

«Ситуация в Австрии была сложная. И руководство клуба, и все, кто занимался моими переходами, чётко сказали, что нужно соглашаться со всем, потому что если бы я написал апелляцию, то дисквал был бы больше: мог бы умножиться в несколько раз», – рассказывает Маслиев.

Станислав завалил допинг-тест после матча квалификации Лиги чемпионов с израильским «Хапоэлем» из Мате-Ашера в 2016 году. В крови спортсмена нашли следы анаболического стероида станозолола. Как попал совсем ненужный для волейболиста препарат в организм, не понимал даже сам спортсмен – его употребление грозит повреждением суставов. Одно из предположений – со спортивными добавками. В австрийском клубе хоть и были медицинские консультанты, но всё, что съедали спортсмены, – на их совести. Расследования не было, да и в течение дисквалификации за волейболистом не ходила антидопинговая служба – об инциденте просто забыли.

«Уверен, что там ничего нет. Но препарат, который нашли, оказалось, может оставаться в организме до 16 месяцев. Вполне возможно, он мог попасть летом или в прошлом сезоне и там остаться. Когда, в какой момент – не вычислили. Тогда у меня был контракт с «Белогорьем», но был в аренде в МГТУ. Если что-то покупал из фармакологии, то сам, в магазине спортивного питания. Можно было проверить лекарства, которые я пил. Но не осталось ни чеков, ни банок».

Отъезд, развод, лишние килограммы

Жизнь парня, как бермудский треугольник, стала притягивать одну проблему за другой: австрийскую прописку было уже не потянуть, поэтому через три дня он взял билет за свой счёт, собрал вещи, закрыл банковский счёт и улетел домой. Уже в Белгороде и узнал срок дисквала – четыре года. Стас жил на сбережения: он собирался строить дом, залил фундамент, но инцидент заморозил планы. Вдобавок бросила жена, а стресс от расставания превратился в большой плюс на весах.

Реанимировать жизнь Станислав решил с учёбы: в 2019-м с отличием окончил Московскую государственную академию физической культуры в Малаховке по специализации «Теория и методика спортивных игр». Один из положительных моментов дисквала – было много времени на учёбу: без прогулов и четвёрок.

«Я две недели гулял, общался со знакомыми, объяснил ситуацию. Даже не сразу начал ходить на волейбол. Хотя в Белгороде много залов, ребята соревнуются, скидываются на любительские турниры. Даже туда не сразу начал ходить. Было больно, неприятно. Когда однажды Белгород играл с казанским «Зенитом», я сидел наверху, меня и пробрало до мурашек. Сильные эмоции, хотелось вернуться, но по календарю было ещё 3,5 года ожиданий. За это время каждый день что-то делал: ходил на фитнес, по любительским лигам каждый день. Максимально всё свободное время посвятил этому», – рассказывает Маслиев.

Фото: belogorievolley.ru

Главный российский камбэк

На него вышли раньше, чем волейболист сам начал поиски клуба. В апреле 2020-го позвонил главный тренер югорского «Самотлора» Валерий Пясковский, и Станислав оказался в Нижневартовске, где за два месяца из запасного превратился в первого доигровщика команды. И тут о воспитаннике вспомнил его первый клуб, где еще в 2016-м он пытался протиснуться на площадку сквозь лучших оппонентов мира на этой позиции:

«В 2016-м в Белгороде были лучшие доигровщики. Тогда учился уже многому, просто тренируясь с ними. Играя в условном «Оренбурге», многие получают меньше опыта, чем если бы тренировались с такими ребятами, как Сергей Тетюхин, Саша Косарев, Дима Ильиных, Тарас Хтей в лучшие годы».

Сегодня Стас выходит в старте практически каждый матч, а с позиции вытеснил серба Неманью Петрича, а также россиян Ивана Кузнецова и Илью Сподобеца. Он набрал 107 очков, на 163 подач пришлось 10 эйсов. В атаке Стас также показывает средние цифры в Суперлиге – 51% эффективности. Например, около 60% в основном у сборников: Ильяса Куркаева (63%), Максима Михайлова (54%), Дмитрия Волкова (53%), Артёма Вольвича (69%). А вот приём, уверен сам спортсмен, нужно подтягивать – всего 35% эффективности.

«Я всегда был уверен в себе. Когда сидел в дисквале, всем говорил, что вернусь и буду в порядке, но никто не верил: все подшучивали, говорили с сарказмом. Никогда не сидел на замене, не считая белгородских легенд: в «Нове» я был сначала четвёртым доигровщиком, но за два месяца встал в состав. Потом поехал в МГТУ, где всех переигрывал, затем и в Австрии. Говорили, что даже в Нижневартовске меня съедят – там много здоровых молодых парней. Но я чётко поставил цель», – объясняет Маслиев.

Сегодня о поиске другого клуба и речи нет – спортсмен продлил контракт до 2023 года. Да и с мировой обстановкой пока неясно: заставят ли легионеров даже против их воли покинуть Россию. Например, диагональный «Белогорья» Аль Хачдади Мохамед из Марокко переподписал контракт сроком до 2025 года, хотя до этого не задерживался ни в одной лиге дольше года – ему нравится российский волейбол.

«Думаю, там грамотно составлены контракты. Есть неустойки, игрок не может просто так разорвать контракт. В казанском «Зените», думаю, оба легионера очень хорошо себя ощущают, чувствую, они не хотят оттуда уезжать. Да и если будет какое давление от правительства, могут сослаться на эту неустойку. В Казани там эта сумма, думаю, очень приличная, – считает Маслиев. – Если уйдут все легионеры, то также вернутся все русские к нам: например, Мусэрский из Японии, многие в Катаре. Думаю, мы потеряем с уходом легионеров, но наш чемпионат не сильно просядет по уровню и качеству волейбола».

Каким бы ни было решение FIVB или иностранных властей в отношении легионеров, волейбол в России точно не пропадёт – Суперлига всегда входила в топ-3 чемпионатов, силён национальный костяк и на главных международных стартах. А упор на молодёжь только позволит возродить внутреннюю конкуренцию и воспитать неплохой резерв.