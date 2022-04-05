Звезда интернет-шахмат Накамура зажёг на Гран-при. Но в турнире претендентов шансов нет

Близится время очередного турнира претендентов по шахматам, куда из серии Гран-при ФИДЕ, проходившей с февраля по апрель, отобрались ещё двое известных гроссмейстеров – самый известный стример чёрно-белого мира и легенда быстрой игры американец Хикару Накамура, а также молодой, стремительно прогрессирующий и очень творческий венгр Рихард Раппорт.

Почти все другие участники кандидатского известны: экс-претендент Ян Непомнящий (Россия), второй номер мирового рейтинга и главный вундеркинд современности Алиреза Фируджа (Франция), финишировавший вслед за Алирезой в отборочной Grand Chess Swiss Фабиано Каруана (США), победитель Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и обладатель уайлд-кард Теймур Раджабов (Азербайджан).

Вокруг восьмой путёвки в ближайшее время будут кипеть нешуточные страсти – дисквалифицированный ФИДЕ из-за своей политической позиции финалист Кубка мира россиянин Сергей Карякин готовится подавать апелляцию, а тем временем на его место метит лидер шахматного Китая Дин Лижэнь.

Для этого пропустившему практически все крупнейшие соревнования последнего времени, но обладавшему на 1 марта третьим рейтингом в мире гроссмейстеру из Поднебесной надо сыграть целых три десятка партий с обсчётом до мая. На помощь ему пришла организационная сила страны с командной системой управления. Дин уже легко выиграл четырёхкруговой турнир китайских гроссмейстеров средней руки, в котором набрал 10,5 из 12. Далее он сразится в матче из шести партий с ещё одной китайской звездой Вей И. А потом ему остаётся совсем чуть-чуть, и ведь апрель ещё не закончился…

Кстати, в четырёхкруговом турнире Дин Лижэнь «накосил» столько, что его текущий рейтинг составляет 2811 – такими темпами экспресс-китайских турниров он и Карлсена обгонит! У Магнуса сейчас 2864 пункта.

Хикару Накамура Фото: fide.com

Любимчик Фортуны

Но вернёмся к итогам отборочного турнира Гран-при ФИДЕ. Увы, российские гроссмейстеры, вынужденные играть под флагом ФИДЕ, выступили не слишком удачно. Дмитрий Андрейкин с его итоговым пятым местом (в Белграде Дмитрий был вторым) мог побороться за отбор, но в итоге по личным причинам не сыграл в заключительном берлинском состязании. Никита Витюгов хорошо себя проявил, но оба раза стал вторым в группе, а этого хватило только для 13-го места. Отрезками отличную игру демонстрировали Григорий Опарин, Александр Предке, Владимир Федосеев и Андрей Есипенко, но их итоговые места тоже оказались во втором десятке. Совсем не клеилось у Даниила Дубова и Александра Грищука.

В целом формула оказалась таковой, что, кроме сил и умений, участникам требовалась изрядная доля удачи. Из квартетов в плей-офф выходил только победитель, чего обычно не случается ни в футболе, ни в хоккее, ни в волейболе. И вот как раз у Накамуры с удачей всё оказалось просто на 5+.

Вообще, сам американский гроссмейстер перед серией Гран-при оценивал свои шансы достаточно скептически, утверждал, что пока даже не проходит в американскую сборную, и со смехом подсчитывал, что его доходы за доской значительно уступают тем суммам, которые он теряет от несостоявшихся стримов. А ведь когда-то Хикару неоднократно самоуверенно заявлял: «Я единственная угроза для Карлсена!» И делал это, даже когда их личный счёт составлял чуть ли не 10:0 (не считая ничьих) в пользу норвежца.

Однако первый этап Гран-при Накамура начал просто блестяще – нокаутировал Александра Грищука, эффектно переиграл Андрея Есипенко, но его выход всё равно оставался под вопросом. Андрей бросился вдогонку и перед заключительной битвой отставал на пол-очка от лидера, встречаясь с Хикару в личной встрече.

Молодой россиянин полностью переиграл своего грозного соперника – фигуры Хикару ютились по восьмому ряду, Андрей довёл свою проходную пешку до е7, и казалось, что выигрывает буквально любой ход. Но случилось подлинное чудо – рука Есипенко, известного своей хорошей техникой, дрогнула, удар в пустые ворота прошёл мимо цели. Американец ускользнул в худшее ферзевое окончание и сумел улизнуть на ничью.

Надо отдать должное Накамуре – после такого подарка судьбы концовку первого этапа он провёл выше всяких похвал. Обыграл в полуфинале в основное время Рихарда Раппорта, а в финале на тай-брейке победил блестяще игравшего весь турнир Левона Ароняна, выдающегося армянского гроссмейстера, ныне представляющего США.

Во втором этапе блистал уже Раппорт и выиграл финал у Дмитрия Андрейкина, до этого тоже с немалым зарядом удачи вырвавшегося из группы и прошедшего в полуфинале наседавшего голландца петербургского происхождения Аниша Гири. Рихард первым практически гарантировал себе попадание в турнир претендентов, а вот за вторую путёвку развернулась грандиозная битва.

После жеребьёвки выяснилось, что злодейка-судьба создала в третьем этапе «группу смерти», в которую попали почти все, кто претендовал на выход в кандидатский. Победитель первого этапа Хикару Накамура, финалист первого этапа Левон Аронян и финалист второго этапа Дмитрий Андрейкин (четвёртым оказался россиянин Григорий Опарин)! И все – на одну путёвку в плей-офф?

Как такое вообще возможно? В ФИДЕ разводили руками – мы не виноваты, это всё цифры и слепой жребий… Хотя за несколько дней до турнира оказалось, что Андрейкин в нём не сыграет, поэтому его в авральном порядке заменил Есипенко. И тут начались подлинные чудеса.

Хикару Накамура и Уэсли Со Фото: fide.com

Ошибки Накамуре не простят

Сказать, что в отборочной группе по позициям Хикару должен был занять последнее место – это не сказать ничего. Накамура с треском проиграл Ароняну, потом еле-еле отбился от наседавшего Есипенко, а затем с Опариным буквально к 15-му ходу стоял совершенно безнадёжно в актуальной дебютной позиции, про которую я незадолго до турнира даже писал на сайте федерации шахмат России большую теоретическую статью.

Выигрывал опять буквально любой ход слона Опарина, но Григорий сыграл на красоту – позиция внезапно обострилась, и тут Хикару вновь проявил свои блестящие качества защитника, сделав ничью.

В любом случае после первого круга американец, хоть и не проиграл все партии, но шёл на последнем месте. И тут начался стремительный камбэк. Трагическая ошибка Ароняна в ладейном окончании, и Накамура набирает первое очко. Опарин в перспективнейшей атакующей позиции сначала зевает пешку, а потом допускает переход в проигранное окончание. Есипенко развивает сокрушительную атаку на позицию американца, но не находит красивый выигрыш и проигрывает в поисках упущенной победы.

Любимец Фортуны вышел в полуфинал, и турнирная интрига оказалась исчерпана – Накамуру и Раппорта уже никто не догонял по очкам. Но по регламенту турнир продолжился – разыгрывались денежные призы. В полуфинале Хикару показал свой класс и обыграл игрока из топ-10 азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, однако в финале уступил другому американцу Уэсли Со, фактически отдав фигуру в один ход – силы покинули триумфатора отбора.

Технические итоги Гран-при ФИДЕ-2022:



1.

2. Рихард Раппорт – 20.

3. Уэсли Со – 17.

4. Левон Аронян – 12.

5-7. Дмитрий Андрейкин, Амин Табатабаи, Шахрияр Мамедьяров – 10. 1. Хикару Накамура – 23 очка.2. Рихард Раппорт – 20.3. Уэсли Со – 17.4. Левон Аронян – 12.5-7. Дмитрий Андрейкин, Амин Табатабаи, Шахрияр Мамедьяров – 10.

Что сказать про перспективы претендентского турнира? Как бы ни закончилась последующая тяжба из-за восьмой путёвки, безусловно, это будет один из сильнейших турниров в истории. Практически все участники находятся в расцвете сил (только Алиреза наверняка ещё прибавит, и неплохо!) и полны решимости прорваться на битву с Магнусом Карлсеном.

Сможет ли Накамура осуществить мечту своей жизни?



Чудеса чудесами, но с Непомнящим, Фируджей и компанией такое, как в Берлине, не пройдёт. Правда, Хикару наверняка не грустит – он попробует, а не получится в претендентском, вернётся к своим звёздным стримам!