«Без объяснения причин». Чемпионку мира из России топорно лишили первого места

Мы уже привыкли к тому, что спортивный мир старается вымарать отовсюду Россию. Активный процесс начался почти месяц назад, но 5 апреля внезапно опомнилась Международная федерация шашек. Президент организации Яцек Павлицкий своим личным решением исключил из мирового рейтинга российскую чемпионку мира Тамару Тансыккужину.

Правда, решение получилось очень топорным и странным, если не сказать глупым.

Неофициальное решение?

Во вторник, 5 апреля, главный тренер сборной России Юрий Черток сообщил, что Тансыккужина исключена из рейтинга ФМЖД по личному решению Павлицкого. По мнению тренера, такое решение продиктовано словами соотечественника Павлицкого, министра культуры Польши Петра Глиньского, который ранее на Совете ЕС заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. В похожем стиле высказывался министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, призвавший исключать россиян из спортивных организаций.

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«Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD. В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведёт Павлицкий», – заявил Черток.

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И действительно, в последнем рейтинге от 1 апреля Тамары Тансыккужиной нет. Как поясняет сама спортсменка, о решении она узнала накануне. Ей на почту пришло неофициальное письмо, в котором просто сообщили, что она отстранена на неопределённый срок.

«Сначала исключили из командных соревнований всех россиян и белорусов, а затем через некоторое время против меня начались определённые действия за поддержку позиции России по военной операции. Разместились соответствующие посты в соцсетях, там эти посты не нашли поддержку у спортсменов. Тогда была запущена петиция на Change.org, чтобы меня дисквалифицировали. Там незначительная поддержка была со стороны фактически через поставленных людей, а потом меня просто убрали из рейтинга без объяснения причин. Мы даже не видели официального решения».

Гроссмейстер уверяет, что официальных причин для её исключения в уставе нет, поэтому она планирует подготовить апелляцию на решение.

«Апелляция должна быть подготовлена, мы пока не начинали работу. Мы консультируемся по этому вопросу с тренерским штабом, Министерством спорта и федерацией. Она должна быть подготовлена так, чтобы привела нас к победе», — заявила Тансыккужина.

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Исключительное исключение

Вероятно, это решение могло и не вызвать вопросов на фоне последних дисквалификаций российских спортсменов, однако ФМЖД исключила из рейтинга исключительно Тансыккужину, остальные россияне по-прежнему занимают свои места, правда, в нейтральном статусе. Более того, в мужском топе лидирует россиянин Александр Георгиев (правда, без флага).

Что интересно, после исключения Тамары женский рейтинг возглавила полька Наталья Садовская. В предыдущем топе, который обновлялся в октябре 2021 года, польская спортсменка проигрывала россиянке всего 8 баллов.

Совпадение? Решайте сами.

Правда, отстранению Тансыккужиной в какой-то мере не стоит удивляться, особенно на фоне похожего случая в шахматах. Гроссмейстер Сергей Карякин был дисквалифицирован на полгода комиссией по этике ФИДЕ за поддержку спецоперации на территории Украины. Тамара, по её словам, придерживается аналогичного мнения, так что позиция международной федерации отнюдь не удивительна. Отстранённый Карякин даже дал совет Тансыккужиной.

«Наши ситуации с Тамарой похожи: мы отстранены. Я буду подавать апелляцию на этой неделе. Понятно, что шансы не очень большие. В целом бюрократическая машина на стороне Запада и против России. В любом случае будем пробовать. Для каждого спортсмена это удар, очень неприятно. Желаю ей сил, нам нужно продолжать делать своё дело, тренироваться. Уверен, что турниры будут и справедливость рано или поздно восторжествует».

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А ведь Тамара уже становилась участницей спортивно-политического спора. В мае прямо во время четвёртого матча за титул чемпионки мира с полькой Садовской со стола был убран российский флаг. Тогда Тансыккужина хоть и проиграла, но по итогу защитила титул чемпионки мира.

Кстати, угадайте, кто убирал российский флаг? Яцек Павлицкий. Лично.

Делайте выводы, друзья.