«На нас вылили столько грязи». Украинские шахматистки снова отказались идти против России

В наши дни, кажется, весь мир западного спорта объединился против российских атлетов. По пальцам одной руки можно пересчитать те виды, где наши спортсмены ещё могут выступать. И крайне редко встречаются высказывания за спортивную справедливость среди представителей западных стран. Каждое из них воспринимается даже с некоторым удивлением.

Что уж говорить, когда не против России высказываются спортсмены на Украине. Такая позиция там не в почёте, и нужно быть как минимум человеком смелым, чтобы её высказывать. Но смелые люди всё же есть.

Титулованные шахматистки Анна и Мария Музычук отказались подписывать открытое письмо федерации шахмат Львовской области президенту федерации шахмат страны с просьбой потребовать у ФИДЕ отстранения всех российских и белорусских игроков от международных турниров под эгидой организации.

Фото: Oleksandr Rupeta/Getty Images

Сёстры Музычук входят в число лучших шахматисток современности. Старшая – Анна – двукратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду и вице-чемпионка мира по классическим шахматам. Младшая – Мария – выиграла то, что не покорилась старшей – титул в классических шахматах. Итого на двух сестёр четыре чемпионских титула, а ещё – россыпь медалей шахматных Олимпиад, чемпионатов Европы, командных чемпионатов мира.

Можно также заметить, что Анна в конце 2021 года была официальным комментатором матча за титул чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим. Так что сёстры Музычук в шахматном мире – фигуры более чем заметные, и их мнение, безусловно, принимается во внимание.

Львовская шахматная федерация уже начала процедуру исключения сестёр. Национальная федерация пока никак не отреагировала, но велика вероятность, что лояльно относиться к чемпионкам в сложившейся ситуации не будут. Могут ли они покинуть Украину и выступать под другим флагом? Вполне. Не стоит забывать, что Анна Музычук до 2014 года благополучно выступала за Словению. Вероятно, найдётся много шахматных стран, готовых поддержать чемпионок и сейчас. Россия, вероятно, тоже не откажется, если сёстры к ней обратятся.

Стоит подчеркнуть, что сёстры Музычук уже не в первый раз испытывают проблемы на родине в связи с отношением к России. Например, в 2019 году на них обрушился шквал критики из-за поездки на чемпионат мира среди женщин в Ханты-Мансийск, где Мария, к слову, заняла третье место.

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«Мы поехали на чемпионат мира за собственные средства, – приводит слова Анны Sports.ru. – Маричка заняла третье место и, конечно, за это не получила вознаграждения от Министерства, ведь это часть того самого приказа. Но вопрос в другом: для чего нас так «травить» перед этими соревнованиями? Было очень неприятно, что перед чемпионатом мира на нас вылили столько грязи.

Я понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации — россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру».

Не стоит переоценивать политическую составляющую слов Анны в 2019 году и их поступка в 2022-м. Они не выступают за Россию, не поддерживают её позицию. Однако не поддерживают и массовую истерию, считая, что лучше сражаться за победы в честной борьбе, за шахматной доской.

Жаль, что таких разумных и смелых людей в современном мире мало.