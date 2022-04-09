До беспредела не дошло. Неужели Россия всё-таки прорвётся на международные турниры?

Российские саночники могут выступать на международных стартах.



Ещё пару месяцев назад это было бы лишь констатацией факта, но в нынешних условиях – это настоящая победа. Международная федерация санного спорта (FIL) удовлетворила апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и сняла все санкции с российских спортсменов, тренеров и специалистов, которые были введены по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Все ухватились за этот случай как за спасительную соломинку, крича о том, что наконец-то создан нужный прецедент. Но действительно ли есть надежда на снятие санкций и в других видах спорта?

Неправомерное решение

Отрицать важность произошедшего в санном спорте бессмысленно. Особенно на фоне отклонения аналогичных апелляций Российского футбольного союза (РФС). Тем более FIL на данный момент разрешила не только российским саночникам, тренерам, судьям и другим специалистам участвовать на международных турнирах, но и проводить соревнования такого уровня в России. Другой вопрос – согласится ли кто-то из иностранцев выступать с российскими спортсменами или поехать на турниры в Россию.

«Федерация санного спорта России сохранила членство в международной федерации. Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины. Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия – проводить международные соревнования», – заявила президент ФССР Наталия Гарт после заседания экстренного конгресса FIL.

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По сути, основой такого положительного решения стало неприятие дискриминации, которое к российским спортсменам осуществлялось по факту национальности, что, кстати, не просто осуждается, но и запрещено в спорте высших достижений. Именно потому на случай с саночниками в Олимпийском комитете России (ОКР) рассчитывают как на прецедент, опираясь на который можно применять тему с дискриминацией по национальному признаку и в других видах спорта, где забанили наших спортсменов.

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение Исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия, – пояснил глава ОКР Станислав Поздняков. – Кроме того, арбитраж указал, что исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении Федерации санного спорта России и российских спортсменов, не совершавших никаких дисциплинарных и иных нарушений. Надеемся, что вынесенное 7 апреля 2022 года решение Арбитражного суда FIL станет важным прецедентом и ориентиром при рассмотрении апелляций на решения других международных спортивных организаций».

В положительный исход дела верят и спортивные юристы, подчёркивая важность прецедента. Правда, упоминая о том, что другие федерации совершенно не обязательно должны ему следовать.

«Удовлетворение апелляции и допуск российских саночников до международных соревнований – очень хороший прецедент для остальных спортивных федераций, который будет принят во внимание. Конечно, он необязателен, но для остальных федераций очень важно, что такие решения уже были признаны неправомерными», – считает юрист Анна Анцелиович.

Не последний раунд

Важным моментом стал не только допуск российских спортсменов до турниров, но и сохранение членства ФССР в международной спортивной федерации. Особенно на фоне лишения Союза биатлонистов России (СБР) членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Правда, у саночников тоже не всё слишком гладко и есть одно «но». Несмотря на сохранение членства ФССР, несколько представителей России исключены из исполкома FIL.

«Федерация санного спорта России полностью восстановлена в своих правах. В целом, я считаю, результата мы добились, – рассказала Гарт. – Но меня исключили из членов исполкома FIL, а Альберта Демченко, Александра Шахназарова и Геннадия Родионова – из рабочих органов международной федерации. Мы обязательно подадим иск в апелляционный суд FIL».

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Конечно, можно предположить, что и здесь апелляция будет удовлетворена, причём также на основе пункта про дискриминацию, но особых надежд на это нет. Вот тут-то и находится камень преткновения. Да, создан важнейший прецедент, который может спасти российский спорт. Вот только неясно, будет ли готова ему следовать сама FIL, не говоря уже о других международных федерациях. Кажется, даже Поздняков не до конца уверен в этом.

«Скорее всего, отечественный спорт столкнётся с чем-то подобным ещё не раз в ближайшее время. Тем не менее даже в такой ситуации мы продолжим отстаивать права российских спортсменов и наших федераций».

Фото: Julian Finney/Getty Images

Стоит понимать, что международные спортивные федерации столкнутся с серьёзным давлением, если будут пускать наших спортсменов на соревнования под своей эгидой. Наверняка будут протестовать представители каких-то стран, наверняка будут уходить крупные спонсоры. И международным федерациям нужно будет проявить недюжинную стойкость, чтобы действовать согласно букве собственных законов, запрещающих дискриминацию.

В конце концов, в том же самом санном спорте до старта зимнего сезона ещё многое может измениться. И россияне вполне могут не попасть на Кубок мира в связи с какой-нибудь особой инструкцией по безопасности или банально из-за проблем с логистикой. Однако в любом случае решение Арбитража FIL в нашу пользу – это значительная победа и серьёзный прецедент, показывающий, что бороться за свои права можно. До полного беспредела ситуация не дошла.