«Величайшая игра в истории шахмат». Гарри Каспаров бросил вызов всему миру и победил!

В 1999 году состоялось грандиозное событие, не имеющее аналогов в шахматной истории. Действующий чемпион мира Гарри Каспаров (Владимиру Крамнику он уступит корону лишь в 2000 году) объявил, что сыграет выставочную партию против шахматистов всего мира через новую, но бурно развивавшуюся в те годы всемирную паутину – Интернет.

Ходы Всемирной команды определялись путём голосования. Конечно, в наши дни в этом участвовали бы миллионы шахматистов, а тогда к игре приступило более 50 тысяч человек из более чем 75 стран. Хозяином и спортивным промоутером этого матча была игровая зона MSN, гонорар Каспарову и все издержки оплачивал известный американский банк First USA.

Чемпион мира ожидал лёгкой прогулки. Оно и понятно: ну какой ход голосованием могут выбрать 50 000 игроков? Ведь большинство из них – шахматисты не сильные, да и компьютерные движки в то время были не слишком мощные и стояли далеко не на каждом компьютере.

Но выяснилось следующее: ряд сильных игроков по переписке (даже в наши дни часто в переписочных партиях появляются новейшие идеи, которые потом используют супершахматисты) и некие сильные гроссмейстеры, не слишком любившие Каспарова, восприняли эту партию как своеобразный вызов и решили дать нещадный бой 13-му чемпиону мира. Каждый день на форуме сборной мира (и других форумах) публиковались сообщения следующего содержания: «Уважаемые любители шахмат! Мы очень уважаем ваше право на выбор, но, согласно нашему анализу, сильнейшим продолжением здесь является...» – дальше следовали ход и варианты. Битва началась!

«Величайшая игра в истории»

Где-то на выходе из дебюта Гарри Каспаров и его тренер Юрий Дохоян почувствовали неладное. Сборная мира играет чёрными очень сильно!

Но Каспаров не был бы Каспаровым, если позволил бы так просто себя обыграть. В этот момент легендарный чемпион отбросил в сторону все дела и отложил подготовку к супертурнирам – 124 дня, которые продолжалась партия, Гарри Кимович и его верный помощник только и делали, что анализировали, анализировали и анализировали противостояние со сборной мира.

Это была фантастическая битва, в которой белые в конце концов вырвали победу. О ней даже вышло несколько книг! Каспаров признался, что не тратил столько усилий ни на какую другую игру в своей жизни. Позже он заявил: «Это величайшая игра в истории шахмат. Огромное количество идей, сложность и вклад, который она внесла в шахматы, делают её самой важной игрой, когда-либо исполнявшейся». Так что же случилось в этой действительно одной из величайших в истории партий? Давайте разберём детально!

Фото: Jeff Christensen/Getty Images

Гарри Каспаров — сборная мира

Интернет, 1999

Сицилианская защита.

1.e4 c5 2.Kf3 d6 3.Cb5+ Cd7 4.Cxd7+ Фxd7 5.c4 Кc6 6.Кc3 Кf6 7.0 – 0 g6 8.d4 cxd4 9.Кxd4 Сg7 10.Кde2 Фe6!? Новинка!

Важное усиление. Чёрные внезапно атаковали пешки с4 и е4 и даже готовы пожертвовать ладьёй а8 ради их уничтожения! Именно здесь Каспаров понял, что ему придётся серьёзно поработать.

11.Кd5 Фxe4 12.Кc7+ Kрd7 13.Кxa8 Фxc4 14.Кb6+ axb6 15.Кc3 Лa8 16.a4! Кe4 17.Кxe4 Фxe4 18.Фb3 f5!? 19.Сg5 Фb4 20.Фf7 Сe5 21.h3 Лxa4 22.Лxa4 Фxa4 23.Фxh7 Сxb2 24.Фxg6 Фe4 25.Фf7 Сd4 26.Фb3! f4 27.Фf7 Сe5 28.h4 b5 29.h5

Невероятное по накалу сражение привело к сумасшедшей позиции, в которой непонятно, кто же первым сумеет провести нового ферзя!

29… Фc4 30.Фf5+ Фe6 31.Фxe6+ Kрxe6 32.g3 fxg3?!

Малозаметная неточность! Согласно фантастическому анализу Каспарова, опубликованному после поединка, чёрные проще всего достигали ничьей путём 32...b4 33.Сxf4 Сxf4 34.gxf4 Кd4 35.h6 Kрf7 36.Лd1 Кe2+ 37.Kрf1 Кxf4 38.Лd4 Кg6 39.Лxb4 Kg8, хотя тут непросто разобраться во всех хитросплетениях возникающих вариантов даже с современными компьютерами!

33.fxg3 b4 34.Сf4 Сd4+35.Kрh1 b3

Чемпион мира указывал и парадоксальное 35… Кe5 36.Сxe5 dxe5!?, вроде бы тут получается какая-то этюдная ничья, что совершенно не очевидно человеку и даже человеку-гроссмейстеру. Теперь, несмотря на яростное сопротивление сборной мира, белые получают определённые шансы на победу.

36.g4 Kd5 37.g5 e6! 38.h6 Кe7 39.Лd1 e5 40.Сe3 Kрc4 41.Сxd4 exd4

Армады пешек соперников рвутся в ферзи, и теперь форсированно возникает ферзевое окончание.

42.Kрg2 b2 43.Kрf3 Kрc3 44.h7 Кg6 45.Kрe4 Kрc2 46.Лh1 d3 47.Kрf5 b1Ф 48.Лxb1 Kрxb1 49.Kрxg6 d2 50.h8Ф d1Ф

Формально у чёрных лишняя пешка, но проходная g5 очень сильна. Обычно на практике такие окончания завершаются вничью, и этот фактор оказал на «духовных отцов» сборной мира расслабляющее влияние. А Каспаров с Дохояном нашли великолепный практический шанс!

51.Фh7! b5?! 52.Kрf6+ Kрb2?

Два хода подряд чёрные обязаны были поставить короля на а1, дабы лишить белых сильного манёвра, централизующего ферзя и надёжно защищающего короля от шахов.

53.Фh2+ Ka1 54.Фf4!

Всё! Позиция белых выиграна! Их ферзь держит неприятельские пешки и мешает чужому ферзю тормозить свою.

54...b4 55.Фxb4 Фf3+ 56.Kрg7 d5 57.Фd4+ Kрb1 58.g6 Фe4 59.Фg1+ Kрb2 60.Фf2+! Kрc1 61.Kрf6 d4 62.g7, и сборная мира капитулировала ввиду варианта 62.g7 Фc6+ 63.Kрg5 Фd5+ 64.Фf5 Qd8+ 65.Kрh6 Фg8 66.Фc5+ Kрb1 67.Фxd4 Qe6+ 68.Kрg5 с победой белых – их оставшуюся проходную не остановить.

Блестящий, даже какой-то космический, лежащий и сейчас за пределами человеческого понимания поединок, но осадочек всё же остался…

После Каспарова ни Владимир Крамник с Вишванатаном Анандом, ни даже Магнус Карлсен уже никогда не играли против сборной мира, хотя и прекрасно знали о том, что произошло в 1999 году. Но, может, такой матч ещё впереди?