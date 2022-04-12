Россиянам не помог даже выигранный суд. Наших саночников на соревнования не пустят

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) решил проигнорировать решение арбитражного суда организации, который постановил снять санкции с россиян. Мало того, в FIL заявили, что намерены изменить устав, чтобы не допустить спортсменов из России до международных стартов. Что за ерунда вообще происходит?

Новость по теме Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России

Проиграл? Поменяй правила

2 марта Исполком FIL отстранил от соревнований российских саночников, судей, тренеров и других специалистов, а также запретил проводить международные турниры на территории России. Естественно, такое решение не удовлетворило Федерацию санного спорта России (ФССР), поэтому 20 марта была подана апелляция. И, о чудо, 7 апреля она была удовлетворена. Казалось, что этот день станет знаменательным для российского спорта, ведь был создан важный прецедент с оправданием россиян, которому, как многие надеялись, последуют и другие спортивные федерации.

Даже не так значим был тот факт, что, несмотря на снятие санкций, несколько представителей России, в том числе президент ФССР Наталия Гарт были исключены из FIL. И всё ведь было по-честному: россиян не за что было отстранять. Это решение было похоже на дискриминацию по национальному принципу, которую во всех уставах мировой спорт осуждает.

Фото: РИА Новости

Вот только всё это не понравилось FIL, ведь допускать россиян до турниров во время текущих событий, когда все остальные федерации сохраняют санкции, было бы сродни потери репутации. Видимо, поэтому FIL решила быстренько поменять устав, который так мешает ей с отстранением русских спортсменов. Первым делом организация намерена проверить, есть ли юридически какие-то санкции в адрес ФССР несмотря на закреплённый в уставе FIL пункт о «политическом нейтралитете».

И ладно бы было только это. Международная федерация намерена изменить количество голосов, необходимых для принятия решения. Теперь нужно получить поддержку не просто большинства, а 2/3 опрошенных. И сделано это с забавной формулировкой.

«Руководство FIL совместно с Юридическим комитетом будет искать возможности разрешить неудовлетворительную ситуацию, вызванную арбитражным решением Арбитражного суда, путём возможного изменения устава, решение по которому должно быть принято 2/3 большинства на очередном съезде FIL 18-19 июня 2022 года в Риге», — говорится в официальном сообщении FIL.

Фото: РИА Новости

Также организация заявила, что в уставах международных спортивный федераций должен быть пункт, который позволял бы налагать санкции на спортивные ассоциации или членов определённой страны, которые совершают действия, «противоречащие международному праву, которое было подтверждено органом ООН или МОК».

Юридически неправильное решение

Как на это отреагировали в России, где так надеялись на прецедент саночников? Президент ФССР Наталия Гарт первым делом напомнила, что международная федерация – не политическая, а спортивная организация.

«Конечно, планируем и дальше бороться за права Федерации санного спорта и отстаивать наших спортсменов. Международная федерация — это всё-таки не политическая организация, а спортивная. Мы считаем, что все решения должны мотивироваться спортивным духом и приниматься в соответствии с олимпийской хартией», — заявила Гарт.

Удивлены таким поведением FIL не только представители нашей федерации, но и спортивные юристы, теперь сомневающиеся вообще в необходимости суда, решения которого не исполняются международной организацией.

«Юридически это решение неправильное. В рамках организации создан операционно-зависимый, но юридически независимый арбитражный суд. Смысл подобных судов как раз в том, что обе стороны могут подать свой спор на рассмотрение и признают решение. Если не признают, обжалуют по процедуре, которая предусмотрена в регламентирующих документах. Но просто пойти на рассмотрение спора, представить свою позицию, проиграть и сказать «мне не нравится такое решение, поэтому я не буду его исполнять» с юридической точки зрения абсолютно неверно. Это подрывает основу системы разрешения споров», — негодует спортивный юрист Анна Анцелиович.

Тем не менее шансы у россиян есть. По словам Анцелиович, можно попытаться оспорить позицию FIL даже на основе пресс-релиза на сайте международной организации, подав иски или в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), или в местный суд в Австрии, где располагается офис FIL. Пока же нам остаётся ждать нового дня X для российских саней – 18-19 июня, когда пройдёт заседание Исполкома FIS. А что будет там – неясно, но надеемся, что до старта зимнего сезона у саночников всё-таки всё образуется.