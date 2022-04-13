Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Российский велогонщик Власов финишировал на этапе бегом с велосипедом в руках и стал третьим – подробности

Россиянин Власов закончил велогонку бегом. Велосипед ему пришлось толкать в гору. Видео
Татьяна Постникова
Российский велогонщик Власов
Комментарии
Столкновение почти на вершине подъёма обернулось забегом для двух велогонщиков. После финиша оба предъявили друг другу претензии.

Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe финишировал на этапе многодневной гонки в Испании бегом, а велосипед просто довёз руками! Этот инцидент не помешал ему стать бронзовым призёром «Тура Страны Басков». Да, наши спортсмены в велоспорте ещё выступают. Правда, в нейтральном статусе.

Первые призы

25-летний Александр Власов — действующий чемпион России, выступает на международном уровне уже не первый год. Однако в этом сезоне в тройку призёров одного из этапов Мирового тура UCI он попал один раз, произошло это как раз на «Туре Страны Басков». Многодневка состоит из шести этапов, проходящих в Испании. В общей сложности за шесть дней велогонщикам нужно преодолеть более 900 км.

Власов был единственным россиянином, который выступал на этом турнире. В первой гонке «Тура Страны Басков», которая была самой короткой — лишь 7,5 км, Власов стал шестым, уступив олимпийскому чемпиону Приможу Рогличу 18 секунд. Во второй гонке, которая проходила на равнине, дела обстояли значительно хуже, Александр финишировал лишь 22-м.

На год за решётку? Полиция ищет болельщицу, устроившую массовый завал на «Тур де Франс» На год за решётку? Полиция ищет болельщицу, устроившую массовый завал на «Тур де Франс»
«Что французский флаг, что российский». Велогонщик Сиваков сменил спортивное гражданство «Что французский флаг, что российский». Велогонщик Сиваков сменил спортивное гражданство

На следующем этапе в среднегорье россиянин заехал в призы, став третьим. Это же и позволило Власову в генеральной классификации этапа подняться с шестого на третье место. Правда, дальше Александр снова выступил без особого успеха, заняв лишь девятое место и опустившись из-за этого в классификации на четвёртую строчку. Дальше спортсменам предстояли горные этапы, где у Власова и случился неприятнейший инцидент.

Этап падений

Вообще, в велоспорте нередко происходят какие-то столкновения или падения. На пятом этапе «Тура Страны Басков» их было предостаточно. Сперва австралиец Лукас Хэмилтон, не оценив крутость поворота, въехал в ограждение. И ладно бы это был обычный барьер у края дороги, тут за ним располагалось ущелье. Хэмилтон перевернулся через ограждение и чудом сумел спастись, успев приземлиться на небольшой участок земли перед обрывом, его велосипед же повис прямо над пропастью. К счастью, с австралийцем всё было хорошо, он смог продолжить гонку.

Права на видео принадлежат UCI.

На финише этапа драматичный инцидент произошел уже с участием россиянина. На заключительной горе крутизной 16% велогонщики ехали плотной группой из шести человек. Власов столкнулся с датчанином Йонасом Вингегором. Если россиянин, хоть и слетел с велосипеда, но остался на ногах, то датчанин не только врезался в ограждение, но и упал на землю. Оба велогонщика попытались снова продолжить гонку, сев на велосипеды, но в такой крутой подъём это было сделать невозможно. Поэтому и пришлось заканчивать этап бегом с велосипедом в руках. Из-за этого Власов финишировал лишь седьмым, а Вингегор – восьмым.

Фото: Кадр трансляции / GCN Racing

В последней гонке этапа Александр реабилитировался за падение, заняв второе место. Во многом благодаря ему Власов и поднялся на третье место в генеральной классификации, опередив на пять секунд Ремко Эвенепула, лидера молодёжного зачёта.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022