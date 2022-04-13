Россиянин Власов закончил велогонку бегом. Велосипед ему пришлось толкать в гору. Видео

Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe финишировал на этапе многодневной гонки в Испании бегом, а велосипед просто довёз руками! Этот инцидент не помешал ему стать бронзовым призёром «Тура Страны Басков». Да, наши спортсмены в велоспорте ещё выступают. Правда, в нейтральном статусе.

Первые призы

25-летний Александр Власов — действующий чемпион России, выступает на международном уровне уже не первый год. Однако в этом сезоне в тройку призёров одного из этапов Мирового тура UCI он попал один раз, произошло это как раз на «Туре Страны Басков». Многодневка состоит из шести этапов, проходящих в Испании. В общей сложности за шесть дней велогонщикам нужно преодолеть более 900 км.

Власов был единственным россиянином, который выступал на этом турнире. В первой гонке «Тура Страны Басков», которая была самой короткой — лишь 7,5 км, Власов стал шестым, уступив олимпийскому чемпиону Приможу Рогличу 18 секунд. Во второй гонке, которая проходила на равнине, дела обстояли значительно хуже, Александр финишировал лишь 22-м.

На следующем этапе в среднегорье россиянин заехал в призы, став третьим. Это же и позволило Власову в генеральной классификации этапа подняться с шестого на третье место. Правда, дальше Александр снова выступил без особого успеха, заняв лишь девятое место и опустившись из-за этого в классификации на четвёртую строчку. Дальше спортсменам предстояли горные этапы, где у Власова и случился неприятнейший инцидент.

Этап падений

Вообще, в велоспорте нередко происходят какие-то столкновения или падения. На пятом этапе «Тура Страны Басков» их было предостаточно. Сперва австралиец Лукас Хэмилтон, не оценив крутость поворота, въехал в ограждение. И ладно бы это был обычный барьер у края дороги, тут за ним располагалось ущелье. Хэмилтон перевернулся через ограждение и чудом сумел спастись, успев приземлиться на небольшой участок земли перед обрывом, его велосипед же повис прямо над пропастью. К счастью, с австралийцем всё было хорошо, он смог продолжить гонку.

Права на видео принадлежат UCI.

На финише этапа драматичный инцидент произошел уже с участием россиянина. На заключительной горе крутизной 16% велогонщики ехали плотной группой из шести человек. Власов столкнулся с датчанином Йонасом Вингегором. Если россиянин, хоть и слетел с велосипеда, но остался на ногах, то датчанин не только врезался в ограждение, но и упал на землю. Оба велогонщика попытались снова продолжить гонку, сев на велосипеды, но в такой крутой подъём это было сделать невозможно. Поэтому и пришлось заканчивать этап бегом с велосипедом в руках. Из-за этого Власов финишировал лишь седьмым, а Вингегор – восьмым.

Фото: Кадр трансляции / GCN Racing

В последней гонке этапа Александр реабилитировался за падение, заняв второе место. Во многом благодаря ему Власов и поднялся на третье место в генеральной классификации, опередив на пять секунд Ремко Эвенепула, лидера молодёжного зачёта.