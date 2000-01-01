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«Бум!» Тренировать дома волейбольную технику — плохая идея. И вот почему
«Бум!» Тренировать дома волейбольную технику — плохая идея. И вот почему
Рубрика «Не повторяйте это в домашних условиях». Смотрите в видео далее, почему оттачивать приём снизу и сверху лучше в спортзале.
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«Бум!» Тренировать дома волейбольную технику — плохая идея. И вот почему
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