«Бум!» Тренировать дома волейбольную технику — плохая идея. И вот почему
Рубрика «Не повторяйте это в домашних условиях». Смотрите в видео далее, почему оттачивать приём снизу и сверху лучше в спортзале.
«Бум!» Тренировать дома волейбольную технику — плохая идея. И вот почему
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